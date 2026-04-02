కమ్మని "పెసరపప్పు చారు" - వారెవ్వా ఏం టేస్ట్ గురూ అనాల్సిందే!
పెసరపప్పుతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇలా చేస్తే కమ్మగా ఎంతో బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 11:34 AM IST
Pesarapappu Charu in Telugu : భోజనంలోకి ఎన్ని కూరలున్నా సరే చివరలో రసం లేదా చారు వంటివి లేకపోతే తృప్తిగా తిన్నామనే ఫీలింగ్ రాదు. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా పెసరపప్పుతో చారును ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ చేస్తే మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. ఇక దీంతో ఇంటిల్లిపాదీ రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఎండుమిర్చి - 4
- టమోటాలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 16
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - 25 గ్రాములు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మిక్సీజార్లో16 పచ్చిమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో 25 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్లో రెండు కప్పుల పెసరపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడాలి. ఆపై ఇందులో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిటమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం నూనె వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ను స్టవ్పై పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్లో ఆవిరి మొత్తం పోయాక మూతతీసి కలపాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి కారం, రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తీసి పెట్టుకున్న చింతండు రసం పోసి కలపాలి. మీకు ఈ చారు పల్చగా కావాలనుకుంటే మరికొద్దిగా నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఈలోపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగాక 10 కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఈ తాలింపును మరుగుతున్న చారులో పోసి మరో రెండు నిమిషాలు మరిగించాలి. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే పెసరపప్పు చారు మీ ముందుంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ చారు వేసి తింటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
