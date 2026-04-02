కమ్మని "పెసరపప్పు చారు" - వారెవ్వా ఏం టేస్ట్ గురూ అనాల్సిందే!

పెసరపప్పుతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇలా చేస్తే కమ్మగా ఎంతో బాగుంటుంది!

Pesarapappu Charu
Pesarapappu Charu (Getty Images)
Published : April 2, 2026 at 11:34 AM IST

Pesarapappu Charu in Telugu : భోజనంలోకి ఎన్ని కూరలున్నా సరే చివరలో రసం లేదా చారు వంటివి లేకపోతే తృప్తిగా తిన్నామనే ఫీలింగ్ రాదు. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా పెసరపప్పుతో చారును ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ చేస్తే మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. ఇక దీంతో ఇంటిల్లిపాదీ రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.

కర్ణాటక స్పెషల్ "ముల్బగల్ దోసెలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్​మోర్' అంటారంతే!

Pesarapappu Charu
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - 2 కప్పులు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • టమోటాలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 16
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 25 గ్రాములు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
Pesarapappu Charu
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మిక్సీజార్​లో16 పచ్చిమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో 25 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
Pesarapappu Charu
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కుక్కర్​లో రెండు కప్పుల పెసరపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడాలి. ఆపై ఇందులో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిటమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం నూనె వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్​ను స్టవ్​పై పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​లో ఆవిరి మొత్తం పోయాక మూతతీసి కలపాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి కారం, రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
Pesarapappu Charu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తీసి పెట్టుకున్న చింతండు రసం పోసి కలపాలి. మీకు ఈ చారు పల్చగా కావాలనుకుంటే మరికొద్దిగా నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఈలోపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి వేగాక 10 కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Pesarapappu Charu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ తాలింపును మరుగుతున్న చారులో పోసి మరో రెండు నిమిషాలు మరిగించాలి. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే పెసరపప్పు చారు మీ ముందుంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ చారు వేసి తింటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.

రాజస్థానీ స్టైల్ "అప్పడాల మజ్జిగ పులుసు" - జిందగీ ఖుష్ అయిపోతుంది!

హోటల్ స్టైల్ " పల్లీ చట్నీ" - టేస్ట్ అదుర్స్, వారం రోజులు నిల్వ!

