ఏపీ, తెలంగాణలో బెస్ట్ ట్రెక్కింగ్ ప్లేసెస్ ఇవే! - ట్రెండ్ వద్దు, జాగ్రత్తలు మేలంటున్న నిపుణులు!
వర్షాకాలం "ట్రెక్కింగ్కు" వెళ్తున్నారా? - ఈ "జాగ్రత్తలు" తీసుకోకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 7:57 PM IST
Monsoon Trekking Precautions : నేటి జనరేషన్ యువత ట్రెక్కింగ్ను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతోంది. అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు అని తేడా లేకుండా వీకెండ్స్లో, సెలవుల్లో బృందంగా ఏర్పడి వెళ్తుంటారు. అందులోనూ వర్షాకాలం వచ్చిందంటే, పచ్చదనంతో కళకళలాడే కొండలు, ఉప్పొంగే జలపాతాలు ప్రకృతి ప్రేమికులను మరింతగా ఆకర్షిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది కాస్త టైమ్ దొరికిందంటే చాలు ఒత్తిడికి దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరేందుకు వెళ్తుంటారు. అడవులు, కొండల్లో ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ ఆనందంగా గడుపుతుంటారు.
ప్రకృతి అందాలు ఎంతగా ఆకట్టుకున్నా, సాహస యాత్రలు ఆసక్తి కలిగించినా, చిన్న నిర్లక్ష్యం పెద్ద ప్రమాదానికి దారి తీయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందులోనూ ముఖ్యంగా ట్రెక్కింగ్ వంటి సాహసోపేత యాత్రలకు వెళ్లేముందు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు. లేదంటే ఆపదలు పొంచి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సమస్యలుంటే ఈ ముప్పు మరింత ఎక్కువని చెబుతున్నారు. మరి, వర్షాకాలంలో ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లేవారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ట్రెండ్ వద్దు :
ట్రెక్కింగ్ అనేది సాహస ప్రదర్శన కాదు. కొందరు వీడియోలు, రీల్స్ తీస్తూ లోతైన నీళ్లలో, కొండ అంచుల్లో, ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లోకి వెళ్తుంటారు. ఇలా ఒక సెల్ఫీ, రీల్ కోసం ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్న సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందుకే, ట్రెండ్ కోసం ఆపదలు కొని తెచ్చుకోవడం కంటే క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చేలా ట్రెక్కింగ్ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
ఈ జాగ్రత్తలతో మేలు :
- ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లేవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రమాదాల నుంచి రక్షించుకోవచ్చు.
- అటవీ ప్రాంతాలకు స్థానిక గైడ్ లేకుండా నేరుగా ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లొద్దని గుర్తుంచుకోవాలి.
- వాతావరణ సమాచారం తెలుసుకున్న తర్వాతే ట్రెక్కింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి.
- జలపాతాలు, లోయల అంచుల్లోకి సెల్ఫీలు, రీల్స్ కోసం వెళ్లొద్దు.
- మంచి గ్రిప్ ఉండే షూస్, రెయిన్ కోట్, ప్రాథమిక చికిత్స కిట్ వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిది.
- ఎక్కువ మంది గ్రూప్గా ఉన్నా అటవీశాఖ అనుమతి లేకుండా టైగర్ రిజర్వుల్లోకి వెళ్లొద్దు.
- అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో మన్ననూరు నుంచి అటవీశాఖ అధికారికంగా ట్రెక్కింగ్ నిర్వహిస్తోంది. ఇలాంటి వాటిని ట్రెక్కింగ్కు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
- జలపాతాలు, వాగులు దాటేటప్పుడు నీటి ప్రవాహాన్ని అంచనా వేయాలి. అటవీ జంతువులు కనిపిస్తే నిశ్శబ్దంగా దూరం వెళ్లాలి.
- సమయం, ఫిట్నెస్ను బట్టి ట్రెక్కింగ్ ప్రాంతాల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు వెళ్లే ప్రాంతానికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ముందుగానే తెలుసుకోవాలి.
- సరైన మార్గంలోనే వెళ్తున్నామా లేదా తెలుసుకోవడం కోసం మ్యాప్స్, దిక్సూచి, నావిగేషన్ సాధనాలను వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిది.
- వెళ్లే ప్రాంతానికి అనుగుణంగా దుస్తులు ధరించాలి. బిగుతుగా ఉన్నవి అస్సలు వేసుకోకూడదు. అలాగే, పాదాలు సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా పాదరక్షలు, షూస్ ధరించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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వైద్యుల అనుమతి తప్పనిసరి :
"ఆరోగ్యంగా ఫిట్గా ఉంటేనే ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లాలి. గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, మధుమేహం, అధిక థైరాయిడ్, అధిక హార్ట్ బీట్, ఫిట్స్, శ్వాసకోశ వ్యాధులతో బాధపడు తున్నవారికి వైద్యుల అనుమతి తప్పనిసరి. జ్వరం ఉంటే డీహైడ్రేషన్ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ట్రెక్కింగ్లో శరీరానికి తగినంత నీరు అందేలా చూసుకోవాలి. కొవ్వులేని, సులభంగా జీర్ణమయ్యే ఆహారం తీసుకోవాలి. మధ్యమధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ముందుకుసాగాలి. వాతావరణ, ఆరోగ్య పరిస్థితులను అంచనా వేయకుండా, తగిన సాధన లేకుండా వెళ్లడం ప్రమాదకరం." - డాక్టర్ మనోహర్, రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్, సీనియర్ జనరల్ ఫిజీషియన్
ట్రెక్కింగ్కు ఎక్కువగా ఇక్కడకు :
తెలంగాణలో : వికారాబాద్లోని అనంతగిరిహిల్స్, అమ్రాబాద్ అభయారణ్యం, భువనగిరి, మెదక్, రాచకొండ కోటలు, పాండవులగుట్ట, కుంటాల, బొగత, పొచ్చర, గాయత్రి జలపాతాలు, మల్లెల తీర్థం వంటి ప్రాంతాలకు ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లే పర్యాటకుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో : గండి కోట, హార్స్లీహిల్స్, లంబసింగి, అరకులోయ, శేషాచలం అడవులు, పాపికొండలు, చాపరాయి జలపాతం వంటి పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా పర్యాటకులు వెళ్తుంటారు.
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