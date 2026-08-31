కొండముచ్చులా అరిస్తే రూ.25వేల జీతం! - ఎక్కడో తెలుసా?
-కోతులను తరిమికొట్టేందుకు కొండముచ్చులా అరిచే ఉద్యోగం - ఎటువంటి డిగ్రీలు అవసరం లేదు!
Published : August 31, 2026 at 11:40 AM IST
Monkey Scarers Jobs: ఏదైనా ఉద్యోగం సాధించాలంటే పెద్దపెద్ద చదువులు ఉండాలి. అందుకు తగిన నైపుణ్యాలూ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్నా ప్రస్తుత రోజుల్లో జాబ్స్ రావడం గగనమైపోయింది. కానీ ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఉద్యోగానికి ఇవేవి అవసరం లేదు. కేవలం మిమిక్రీ చేయగల సత్తా, ముఖ్యంగా కొండముచ్చులా అరవగలిగే టాలెంట్ ఉంటే పిలిచి మరీ కొలువు ఇస్తోంది దిల్లీ ప్రభుత్వం. పైగా జీతం కూడా బానే ఉందండోయ్. ఈ ఉద్యోగం గురించి తెలిసిన చాలా మంది ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. దాని వెనుక కారణం ఏంటి? పని ఎలా ఉంటుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సాధారణంగా కోతులు అంటే చాలా మందికి భయం. ఎందుకంటే అవి ఎక్కడ మీద పడి కరుస్తాయేమో అని భయపడుతుంటారు. ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఇవి.. ఇప్పుడు పట్టణాలకు కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. తలుపు తెరిస్తే చాలు ఇంట్లోకి దూరి చిందరవందర చేస్తున్నాయి. కేవలం ప్రజలు మాత్రమే కాదు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనిచేసే అధికారులు కూడా కోతుల బెడదతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఈ సమస్య మరింత అధికంగా ఉంది. ఆటలు చూద్దామని స్టేడియంకొచ్చిన ప్రేక్షకుల్ని... కోతులు అక్కడి నుంచి పారిపోయేలా చేస్తున్నాయట. ఒక్క స్టేడియంలోకే కాదు, మెట్రో స్టేషన్లలోకీ, సభ జరుగుతున్నప్పుడు పార్లమెంట్లోకీ కూడా వచ్చి వానరాలు రచ్చరచ్చ చేస్తున్నాయట. అందుకే దిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ ఇండోర్ స్టేడియం, దిల్లీ మెట్రోరైల్ కార్పొరేషన్, పార్లమెంటు సహా మరికొన్ని ప్రభుత్వ శాఖలూ కోతులను తరిమికొట్టేందుకు కొండముచ్చులా అరిచే ఉద్యోగాన్ని తీసుకొచ్చాయి.
కొండముచ్చులా అరవడం వెనుక కారణం ఇదే: ఒకప్పుడు కోతులను వెళ్లగొట్టడానికి కొండముచ్చులను తీసుకొచ్చేవారు. కానీ వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాల ప్రకారం ప్రస్తుతం వాటిని బంధించడం నిషేధం. కాబట్టి, వాటి కటౌట్లని పెట్టి బెదిరిస్తున్నారు. 'మీకే అంత తెలివి ఉంటే మాకెంత ఉండాలి' అని కోతులు కూడా తెలివిమీరాయి. కొండముచ్చు ఫొటోలు ఏమీ చేయలేవని తెలుసుకుని, వాటిమీదే ఎక్కి కూర్చుంటున్నాయు. దాంతో మరోదారిలేక ఇలా కొండముచ్చుల్లా అరిచే నైపుణ్యం ఉన్నవారికి నెలకి పాతికవేల వరకూ జీతం ఇచ్చి ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంటున్నారు. వీళ్లని "మంకీ విస్పరర్స్" లేదా "మంకీ స్కేరర్స్" అనీ అంటున్నారు. అయితే ఈ ఉద్యోగాలకు ఎటువంటి డిగ్రీలు అవసరం లేదు. పైగా అభ్యర్థులను నేరుగా కాకుండా ఓ ఏజెన్సీ ద్వారా టెండర్ల ప్రకారం నియమించుకుంటారు.
పని ఎలా ఉంటుంది:
- కోతులను భయపెట్టడానికి కొండముచ్చు చేసే శబ్ధాలను అరవాల్సి ఉంటుంది.
- పార్లమెంటు, మెట్రోస్టేషన్, ఇండోర్ స్టేడియం సహా ప్రధాన కార్యాలయాల చుట్టూ గస్తీ కాస్తు కోతులను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలి.
- ఇక పనివేళలు షిఫ్ట్ల వారీగా ఉంటాయి. సాధారణంగా 8 గంటల పని అయితే ఉంటుంది. ఏదైనా అవసరాల దృష్ట్యా దీనిని పొడిగిస్తారు కూడా.
- ఈ ఉద్యోగంలో పని సరిగ్గా చేయకపోయినా, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి. కోతులను తరిమేయడంలో ఫెయిల్ అయితే ఉద్యోగం నుంచి ఆ వ్యక్తిని తొలగిస్తారు. డ్యూటీ సమయంలో కొండముచ్చులా అరవకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తే జీతం కట్ చేస్తారు. ఇదే రిపీట్ అయితే తీసేస్తారు.
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