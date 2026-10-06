'మనీ ప్లాంట్' పచ్చగా, గుబురుగా పెరగాలా? - ఈ సీక్రెట్ టిప్స్ తెలుసుకోవాల్సిందే!
మనీ ప్లాంట్ ఎండిపోతుందా? - ఈ తప్పులు చేస్తున్నారేమో ఓసారి చెక్ చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 5:10 PM IST
Money Plant Growing Tips : ఇంటి అందం కోసమో, పచ్చదనం కోసమో చాలా మంది మొక్కలు పెంచడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఇంటి ఆవరణలో ఖాళీ స్థలం లేకపోతే కుండీలలో ఇండోర్ ప్లాంట్స్ పెంచుతుంటారు. అలా ఎక్కువ మంది పెంచే వాటిల్లో 'మనీ ప్లాంట్' కూడా ఒకటి. ఇంటి గుమ్మం దగ్గర, బాల్కనీ, హాల్ వంటి చోట్ల దీన్ని పెంచడం గమనిస్తుంటాం. చైనీస్ వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మనీ ప్లాంట్ను అదృష్టానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది దీన్ని పెంచుకోడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే, మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్ల ఈ మొక్క ఎండిపోవడం, ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి మాడిపోతుంటాయి. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే దీని సంరక్షణలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా ఇది ఆరోగ్యంగా, ఏపుగా పెరుగుతూ అల్లుకుపోతుందని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ఇంటికి పచ్చదనంతోపాటు పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకువచ్చే మనీ ప్లాంట్ను సరైన ప్రదేశంలో ఉంచడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి నేరుగా ఎండ తగిలితే, ఆకులు పసుపు కలర్లోకి మారి మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని కిటికీ పక్కనో, సహజమైన వెలుతురు బాగా వచ్చే ప్రదేశంలోనో ఉంచాలని చెబుతున్నారు.
- మనీ ప్లాంట్ చనిపోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఎక్కువ వాటర్ పోయడమే. కాబట్టి, ఈ మొక్కకు నీరు పోసే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు ఒకవేళ ఈ మొక్కను కుండీల్లో పెంచుతున్నట్లయితే అందులో మట్టి పైభాగం పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత మాత్రమే నీళ్లు పోయడం మంచిది. అలాగే అదనపు నీరు బయటకు పోయేలా కుండీ అడుగు భాగంలో కచ్చితంగా రంధ్రాలు ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. లేదంటే వేర్లు కుళ్లిపోయి మొక్క చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- మనీ ప్లాంట్ అందం మొత్తం ఆకుల్లోనే ఉంటుంది. వాటిపైన దుమ్ము చేరితే మొక్క సరిగా శ్వాసించలేదు. అందుకే, వారానికోసారి మెత్తటి తడివస్త్రంతో ఆకులను తుడవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- మట్టిలోనే కాదు మనీ ప్లాంట్ను నీళ్లలో కూడా పెంచవచ్చంటున్నారు. ఇందుకోసం పారదర్శకంగా ఉండే గాజు సీసాలను ఎంచుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అయితే, వారం రోజులకోసారి పాత వాటర్ను తొలగించి, కొత్త నీటిని నింపడం మర్చిపోవద్దంటున్నారు.
- మనీ ప్లాంట్ పెంచడానికి నీరు నిల్వకుండా ఉండే మట్టి అవసరం. కొద్దిగా కోకోపీట్, ఇసుక, నార్మల్ మట్టి కలిపిన మిశ్రమం మనీప్లాంట్ వేగంగా పెరగడానికి చాలా బాగా సాయపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఇది ఒకే తీగలా పొడవుగా పెరుగుతుంటే చూడ్డానికి అంత అందంగా కనిపించకపోవచ్చు. అందుకే, అప్పుడప్పుడు చివర్లను కత్తిరిస్తూ ఉంటే, కొత్త కొమ్మలు వచ్చి మనీ ప్లాంట్ గుబురుగా మారుతుందంటున్నారు. అలాగే, కత్తిరించిన కొమ్మలను వేరే కుండీలో పాతుకోవచ్చు.
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ఈ టిప్స్తోనూ మంచి పెరుగుదల!
అరటి తొక్కలు : మనీ ప్లాంట్కు అరటిపండు తొక్కలు మంచి ఎరువుగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం అరటిపండ తొక్కలను చిన్నగా కట్ చేసి, మిక్సీ వేసుకుని కొద్దిగా గ్రైండ్ చేయాలి. నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమాన్ని ఏదైనా ప్లాస్టిక్ బాక్స్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో ఆ పేస్ట్కు డబుల్ నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. తర్వాత బాక్స్ మీద మూతపెట్టి రాత్రి మొత్తం అలా ఉంచాలి. నెక్ట్స్ డే మనీ ప్లాంట్కి ఆ వాటర్ మిశ్రమాన్ని పోయాలి. ఇలా వారానికి రెండుమూడు సార్లు చేస్తే కొన్ని రోజుల్లోనే మొక్క పచ్చగా మారుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఉల్లిపాయ తొక్కలు, టీ ఆకులతో :
ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేటప్పుడు పైన ఉండే రెండుమూడు పొరలను తీసేస్తుంటాం. అయితే, వాటిని మనీ ప్లాంట్ ఎరువుగా వాడొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఉల్లిపాయ పొరలను ఎండబెట్టాలి. ఆపై వాటి మిక్సీలో వేసి పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఆ పొడిలో తాజా టీ ఆకుల్ని వేసి మిక్స్ చేయాలి. నెక్ట్స్ ఒక ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో పొడిని తీసుకుని వాటర్ యాడ్ చేసి కలపాలి. రెండు రోజులపాటు దీనిని అలాగే వదిలేయాలి. అనంతరం మనీ ప్లాంట్కి వాటర్ పోస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
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