డబ్బు తెచ్చే వింత జబ్బులు ఇవే! - ఇందులో మీకేమైనా ఉన్నాయా?

- రకరకాల ఫోబియాలతో జనం అవస్థలు - థెరపీ అవసరమంటున్న నిపుణులు

Money Phobias
Money Phobias
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 10:49 AM IST

Money Phobias : "డబ్బు.." ఇదొక Converted Energy. ఈ శక్తి ఎంత ఉంటే.. వాళ్లు అంత "బలవంతులు"గా ఈ సమాజం భావిస్తోంది. డబ్బుంటే నూటికి 99 పనులు పూర్తవుతాయంటాడు ఓ సినిమాలో హీరో. అయితే.. ఆ డబ్బు "ఎంత కావాలి?" అన్నదే సమస్య. ఈ ప్రశ్నకు ఎవ్వరూ సమాధానం చెప్పలేరు. ఈ ఆన్సర్​ తెలియకనే బిలియనీర్ల నుంచి బిచ్చగాళ్ల వరకు మనుషులంతా మనీ వెంట పరుగులు పెడుతున్నారు. దొరికినంత వెనకేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

అయితే.. ఇక్కడే ఓ ఆసక్తికర విషయం ఉంది. ఎంతో మందిని డబ్బుతో వచ్చే జబ్బులు వేధిస్తున్నాయట! వీరిలో లక్షాధికారుల నుంచి వేల కోట్లు సంపాదించిన వారు కూడా ఉంటున్నారట! ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకం జబ్బు అంటుకుంటోందట! మానసిక రోగాలతో అవస్థలు పడుతున్నారట! వింత వింత ఫోబియాలతో అల్లాడిపోతున్నారట! మరి, డబ్బు తెస్తున్న ఆ జబ్బులేంటి? వాటిల్లో మీకు ఏమైనా ఉన్నాయా?? ఒకవేళ ఉంటే ఎలా వదిలించుకోవాలి??? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఆనియో మానియా :

దొక షాపింగ్ వ్యసనం! ఇది ఉన్నవాళ్లకు నిత్యం ఏదో ఒకటి షాపింగ్ చేస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది. లేకపోతే మనసు ఆరాటం ఆగదు. చిరాగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏదో కోల్పోయినట్టుగా ఫీలవుతారు. ఏదైనా కొంటేనే హ్యాపీగా ఉన్నట్టు భావిస్తారు. దీనివల్ల అంతగా అవసరంలేని వస్తువులు కూడా కొనిపడేస్తారు. ఆ తర్వాత అనవసరంగా కొన్నాను అని బాధపడతారు. దీంతో ఖర్చులు పెరిగిపోయి అప్పులు కూడా చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ పరిస్థితి ముదిరిన వారు యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు.

ప్లూటో మానియా:

డబ్బు మీద విపరీతమైన ఆశ ఉంటుంది. అది ఎంతగా అంటే.. మాటల్లో చెప్పలేనంతగా ఉంటుంది. చిల్లర పైసలు కూడా పోనివ్వరు. అవి సంపాదించుకునేందుకు ఎలాంటి అడ్డదారులైనా తొక్కుతారు. ఎంత సంపాదన ఉన్నా చాలు అనే భావన ఉండదు. ఏ పని చేస్తున్నా "నాకేంటి?" అనే ఆలోచనలోనే ఉంటారు. వచ్చే డబ్బు, లాభం గురించే నిత్యం ఆలోచిస్తారు. ఇలా ఎంత సేపూ సంపాదన మీదనే ధ్యాస ఉంటుంది.

క్రెమెటో ఫోబియా:

ఈ ఫోబియా ఉన్నవారు పిసినారి తనానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా ప్రవర్తిస్తారు. పైసా ఖర్చు చేయాలంటే గజగజ వణికిపోతారు. ఎంత కష్టమొచ్చినా డబ్బు బయటకు తీయరు. కుటుంబ సభ్యుల కోసం కూడా ఖర్చుకు వెనుకాడుతారు. అన్నిట్లో కోతలు వేస్తుంటారు. వ్యక్తిగత ఖర్చుల విషయంలోనూ పరమ లోభిగా వ్యవహరిస్తారు. సొంతంగా సరైన వైద్యం చేయించుకోవడానికి కూడా ఆలోచిస్తారు. ప్రాణాల మీదికి వచ్చినా సరే డబ్బు ఖర్చు పెట్టేందుకు ఆలోచిస్తారు. ఏదో ఒక మాత్ర వేసుకుంటే సరిపోతుందిలే అనే తత్వంతో ఉంటారు.

హర్‌ ప్యాక్సో ఫోబియా :

సంపాదించిన సొత్తు ఎక్కడ పోతుందేమోననే భయంతో బెంబేలెత్తిపోతుంటారు. డబ్బు విషయానికి వస్తే చాలు వణికిపోతారు. దొంగల భయం విపరీతంగా ఉంటుంది. ఎంతలా అంటే.. సొంత వారిని కూడా దొంగల మాదిరిగానే చూస్తారు! డబ్బు విషయంలో ప్రతి ఒక్కరినీ అనుమానిస్తారు. ఎవ్వరినీ నమ్మరు. డబ్బుతో బయటకు అడుగు పెట్టాల్సి వచ్చినా, చివరకు ఇంట్లో దాచే విషయంలోనూ ఆందోళనగా ఉంటారు.

పెనియా ఫోబియా:

అసలు వీరికి ఎలాంటి ఆర్థిక సమస్యా ఉండదు. వేరే కష్టాలేవీ కూడా ఉండవు. కానీ.. "ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా మన డబ్బు మొత్తం పోతే పరిస్థితి ఏంటి?" ఆని ఆలోచిస్తుంటారు. "నా వద్ద ఉన్న డబ్బుతోపాటు ఇతర ఆస్తులు కూడా మొత్తం మాయమైపోయి, రోడ్డున పడతానేమో! అప్పుడెలా? ఏం చేయాలి? అని భయపడుతుంటారు. ఇలా కారణాలేవీ లేకుండానే ఆందోళన చెందుతుంటారు. మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు.

అటైచీ ఫోబియా:

డబ్బు సంపాదించాలనే ఆరాటం చాలా ఉంటుంది. దానికోసం ఆ పని చేయాలి. ఈ పని చేయాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎందులో భవిష్యత్తు ఉంటుంది? ఏ పనిలో ఎంత లాభం వస్తుంది? అని లెక్కలు వేసుకుంటారు. కానీ.. పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన విషయానికి వచ్చే సరికి ఆగిపోతుంటారు. నష్టాలు వచ్చి ఉన్నది మొత్తం పోతుందేమోననే భయమే ఇందుకు కారణం. రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఏ మాత్రం ముందుకురారు. భారీస్థాయి పెట్టుబడులు కాదు.. చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్ మెంట్ పెట్టాలని భయపడిపోతుంటారు. లేని నష్టాలను ఊహించుకొని ఆందోళనకు గురవుతుంటారు.

మనీ డిస్‌మార్ఫియా:

ఇతరులతో పోల్చుకొని మానసికంగా కుంగిపోవడమనే రుగ్మత గురించి చాలా మందికి తెలిసిందే. ఇతరుల కన్నా అందంగా లేమని కొందరు.. టాలెంట్​ లేదని ఇంకొందరు.. రకరకాలుగా కంపేర్​ చేసుకొని కుమిలిపోతుంటారు. ఇలాంటివారిలో ఆస్తిపరులు కూడా ఉంటారు. వీళ్లకు కావాల్సినంత డబ్బు ఉంటుంది. కానీ.. మిగిలిన వాళ్లతో పోలిస్తే తాము ఇంకా వెనకబడి ఉన్నామంటూ ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వారిలో మామూలు వ్యక్తులే కాదు.. లక్షాధికారులు, కోటీశ్వరులు కూడా ఉంటారు! ఇలాంటి అర్థంలేని ఆలోచనలతో మానసికంగా కుంగిపోతూ ఉంటారు.

ఫైనాన్షియల్‌ పెరాలసిస్‌ :

డబ్బులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు. ఇది సాధారణంగా ఉండదు తీవ్ర బలహీనతగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ రూపొందించడానికి భయపడుతుంటారు. పొదుపు చేయడంలోనూ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు. తాను తీసుకునే నిర్ణయం తప్పవుతుందేమో.. దాని వల్ల నష్టం కలుగుతుందేమో అని టెన్షన్ పడుతుంటారు. ఈ టెన్షన్​ నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆ ప్రణాళిక వాయిదా వేస్తారు. ఇలా భయంతో నిర్ణయాలు తీసుకోలేక వాయిదాలు వేస్తూ పోతారు. మనసులో ఆందోళన పడుతూ ఉంటారు.

గ్యాంబ్లింగ్‌ డిజార్డర్‌:

ఇది దాదాపుగా అందరికీ తెలిసిందే. జూదం వ్యసనంగా మారిన వారిలో కనిపించే డిజార్డర్. అది పేకాట కావచ్చు. ఆన్​లైన్​ బెట్టింగ్ కావచ్చు. కోడి పందేల వంటివి కావచ్చు. వీటికి అడిక్ట్ అయినవారు ఏం చేసైనా జూదం ఆడాలని కోరుకుంటారు. డబ్బు లేకపోతే అస్తులు, నగలు దేన్నైనా సరే తాకట్టుపెట్టి ఆడాలనుకునే బలహీన మనస్తత్వానికి దిగజారిపోతారు.

ఎలా బయటపడాలి?

ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు ఏదో ఒక ఫోబియా కారణంగా మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తాము ఒక ఫోబియాతో లేక మానసిక సమస్యతో బాధపడుతున్నామనే విషయమే చాలా మందికి తెలియట్లేదంటున్నారు. అందువల్ల ఎవరికి వారు చెక్​ చేసుకొని, పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తే వైద్యులను సంప్రదించడం మేలని సూచిస్తున్నారు. డబ్బుకు సంబంధించిన ఫోబియాలను ట్రీట్ చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా నిపుణులు ఉంటున్నారు. వారిని సంప్రదించడం ద్వారా సమస్య నుంచి బయటపడాలని సూచిస్తున్నారు.

