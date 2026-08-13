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ఆఫీసుకు వెళ్లాలంటే నీరసం వస్తోందా? - కారణం ఏంటో ఇలా కనిపెట్టొచ్చు!

- చాలా మందిని "మండే బ్లూస్‌" వేధిస్తోందంటున్న నిపుణులు - సమస్య ఎక్కడుందో గుర్తిస్తే సెట్​ చేసుకోవచ్చని సూచన

Monday Blues
Monday Blues (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 4:08 PM IST

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పొద్దున్నే నిద్రలేవాలంటే "హబ్బా.. ఆఫీసుకు వెళ్లాలా?" అని మనసు మొరాయిస్తుంది.

ఆఫీసులో కూర్చున్నంత సేపు డ్యూటీ ఇంకా ఎన్ని గంటలు ఉందా? అని గడియారం చూస్తుంటారు.

వారమంతా వీకెండ్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తుంటారు.

ఆ వీక్లీఆఫ్​ కాస్తా "మెరుపు తీగలా" ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లియిందని బాధపడుతుంటారు.

ఇక సెలవు తర్వాత మర్నాడు ఆఫీసుకు వెళ్లాలంటే బాధ, చిరాకు.. నీరసం, నిస్సత్తువ అన్నీ కట్టగట్టుకొని వచ్చేస్తాయి.

ఇలాంటి పరిస్థితిని ఉద్యోగులతోపాటు విద్యార్థులు కూడా ఫేక్ చేస్తున్నారు. దీన్ని "మండే బ్లూస్‌" అని పిలుస్తుంటారు. ఈ పరిస్థితికి చాలా కారణాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగంలో అసంతృప్తి, అధిక పనిభారం, బాస్‌తో సమస్యలు, సహోద్యోగులతో విభేదాలు, ఎదగడానికి పెద్దగా అవకాశాలు కనిపించకపోవడం, అసలు పని మీదనే ఆసక్తి తగ్గిపోవడం.. ఇలా రీజన్స్ కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులు "బాడీ ప్రజెంట్‌.. మైండ్‌ ఆబ్సెంట్‌" తరహాలో పని చేస్తుంటారు. దీన్ని ఎలా సెట్​ చేసుకోవాలో నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పని ఒత్తిడి ఈ రోజుల్లో చాలా సహజం. కాబట్టి, జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీకెండ్ మొత్తం గడిపేసిన తర్వాత సోమవారం పొద్దున తమ పని గురించి ఆందోళన చెందుతుంటారు చాలా మంది. ఇలా కాకుండా వీకెండ్ ముందే సోమవారం ఏం చేయాలి? ఏ పని ముందుగా పూర్తి చేయాలి? ఏది తర్వాత చేయవచ్చు? అనే విషయాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని, రాసిపెట్టుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల గందరగోళం తగ్గుతుంది.

నిద్ర విషయంలో క్రమశిక్షణ :

వీకెండ్ వచ్చిందని చాలా మంది అర్ధరాత్రి దాటినా మేల్కొనే ఉంటారు. ఆ సెలవు రోజడున పొద్దెక్కినా నిద్ర లేవరు. ఈ ఎఫెక్ట్​ సోమవారం మీద కూడా పడుతుంది. అందుకే రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, నిద్రలేవడం అలవాటు చేసుకుంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

ఆఫీసుకు వెళ్లడం అంటే కేవలం కష్టపడడమే, పనిచేయడమే అనే ఫీలింగ్ ఏర్పడితే, దాన్ని డైవర్ట్ చేయాలి. ఇందుకోసం కొలిగ్స్​తో కలిసి మార్నింగ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ లేదా లంచ్‌ ప్లాన్‌ చేసుకోవచ్చు. సోమవారం సాయంత్రం మిత్రులతో చిన్న ప్రోగ్రామ్‌ ఏదైనా ప్లాన్ చేయొచ్చు. లేదంటే మీకిష్టమైన వ్యాయామం, పుస్తకం చదవడం, కొత్త నైపుణ్యం నేర్చుకోవడం వంటి ఏదో ఒక నచ్చిన పనిని సోమవారం రోజున పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆఫీసుతోపాటు నచ్చిన పనికి వెళ్తామనే ఫీల్​లో మనసు ఉంటుందట.

ఆరంభం అలా వద్దు :

ఇక సెలవు రోజు తర్వాత మొట్ట మొదటగా భారీ పని నెత్తిన పెట్టుకోవద్దని చెబుతున్నారు. దానికన్నా ముందు తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేయగలిగే పనితో రోజును స్టార్ట్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా "ఒకటి పూర్తి చేశాను" అనే ఫీలింగ్ తో రెండో పనికి వెళ్లిపోవచ్చని చెబుతున్నారు.

మీ పనిని మీరే సమీక్షించుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇక్కడ "స్టాప్‌–స్టార్ట్‌–ఇంప్రూవ్‌" అనే విధానాన్ని అనుసరించాలని సచిస్తున్నారు. ఇక మీద ఏ పని ఆపేయాలి? కొత్తగా ఏ పని ప్రారంభించాలి? ఇప్పటికే చేస్తున్న ఏ పని మరింత మెరుగ్గా చేయాలి? అని వారం వారం ఎవరికి వారు క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే మైండ్ గ్రోత్ మీద ఫోకస్ చేస్తుందని చెబుతున్నారు.

ఫిగర్​ ఔట్​ చేయాల్సిందే :

ఇవన్నీ చేసినా కూడా పరిస్థితి మారడం లేదంటే మాత్రం దానికి కారణమేంటో కనుక్కోవాలి. పనిభారం ఎక్కువైందా? ఆఫీసు వాతావరణం నచ్చడం లేదా? జీతం, గుర్తింపు విషయంలో అసంతృప్తి ఉందా? సహోద్యోగులు, మేనేజ్‌మెంట్‌తో సమస్య ఉందా? చేస్తున్న పని మీదనే ఆసక్తి పోయిందా? వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఒత్తిడి ఆఫీస్‌ పనిమీద ప్రభావం చూపుతోందా? లేదంటే మనసు కొత్త కెరియర్ ను కోరుకుంటోందా? ఈ విషయాలను ఒక్కొక్కటిగా పరిశీలించాలి.

సమస్య ఏమిటనేది స్పష్టంగా గుర్తిస్తేనే, దానికి పరిష్కారం వెతకడం ఈజీ అవుతుంది. నమ్మకమైన స్నేహితుడు, సహోద్యోగి, సంబంధిత నిపుణుడితో డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఇలా కారణాన్ని కనుగొని, సమస్యను పరిష్కరించుకుంటే "మండే బ్లూస్‌" నుంచి బయటపడటానికి అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లేదంటే పరిస్థితి మరింతగా ముదిరిపోయి, రోజూ ఒక నరకంలా మారుతుందని చెబుతున్నారు.

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