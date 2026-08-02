AI యుగంలోనూ.. ఈ దేశాలను రాజులే పాలిస్తున్నారు!
- "మొరాకో రాజు క్షమాభిక్ష"తో రాచరికంపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ - ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నిదేశాల్లో అమల్లో ఉందా తెలుసా?
Published : August 2, 2026 at 12:27 PM IST
Monarchy countries List : మానవ నాగరికత ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్న సమయమిది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న కాలమింది. ఇలాంటి సమయంలోనూ కొన్నిదేశాల్లో "రాచరిక వ్యవస్థ" కొనసాగుతోందనే విషయం చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది! ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మెజారిటీ.. ప్రజాస్వామ్య, అధ్యక్షతరహా ప్రభుత్వాలే కొనసాగుతున్నప్పటికీ, రాజుల పాలన కింద ఉన్న దేశాలు కూడా తక్కువేమీ కాదు. వరల్డ్ వైడ్గా రాజులు పాలిస్తున్న దేశాలు సుమారు 22 శాతం వరకు ఉన్నాయి! మరి, ఆ దేశాలేవో మీకు తెలుసా?
రెండు రకాలు :
రాజు అనగానే మనం చరిత్ర పుస్తకాల్లో చదువుకున్న పాఠాలు గుర్తొస్తాయి. చూసిన సినిమాలు మదిలో మెదులుతాయి. అప్పట్లో రాజ్యపాలన ఎలా సాగేదో, ప్రజల జీవన విధానం ఎలా ఉండేదో కళ్లముందు కదలాడుతాయి. మానవ పరిణామ క్రమంలో నాటి పరిస్థితులు అధికారాన్ని రాజుల చేతిలో పెట్టాయి. కాల క్రమంలో మారిన పరిస్థితులు వ్యవస్థలను సృష్టించాయి. వ్యక్తుల సమూహం వాటిని నడిపిస్తోంది. అయినప్పటికీ పలు కారణాల రిత్యా ఇంకా కొన్ని దేశాల్లో రాచరికమే కొనసాగుతోంది. ఇందులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి.
ఒకటి సంపూర్ణ రాచరికం. రెండోది రాజ్యాంగబద్ధ రాచరికం. మొదటి దానిలో రాజు సర్వాధికారి. చట్టాలు చేయడం, పరిపాలన కొనసాగించడం అంతా వారి కనుసన్నల్లోనే సాగుతుంది. రాజ్యం మొత్తానికీ ఆయనే బాస్. రెండోదానిలో రాజు అలంకారప్రాయంగా ఉంటారు. రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు పాలన సాగిస్తుంటాయి.
సంపూర్ణ రాచరికం ఉన్న దేశాలు :
- సౌదీ అరేబియా
- ఒమన్
- ఖతార్
- బ్రూనై
- ఎస్వాటిని / స్వాజిలాండ్
- వాటికన్ సిటీ
రాజ్యాంగబద్ధ రాచరికం ఉన్న దేశాలు :
- అండోరా
- బెల్జియం
- డెన్మార్క్
- లిచెన్స్టెయిన్
- లక్సెంబర్గ్
- మొనాకో
- నెదర్లాండ్స్
- నార్వే
- స్పెయిన్
- స్వీడన్
- బహ్రెయిన్
- భూటాన్
- జోర్డాన్
- కువైట్
- మలేషియా
- జపాన్
- థాయ్లాండ్
- UAE
- లెసోతో
- మొరాకో
- టోంగా
- కంబోడియా
కామన్వెల్త్ దేశాలు :
వీటిలో కూడా రాజ్యాంగ బద్ధ రాచరికమే కొనసాగుతుంది. అయితే, వీటన్నింటికీ బ్రిటన్ రాజు లేదా రాణి అధిపతిగా ఉంటారు. ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు బ్రిటీష్ పాలనలో ఉండేవి. వాటిలో కొన్ని ఇప్పటికీ బ్రిటన్ రాచరికాన్ని అలంకార ప్రాయంగా కొనసాగిస్తున్నాయి.
- యునైటెడ్ కింగ్డమ్
- కెనడా
- ఆస్ట్రేలియా
- న్యూజిలాండ్
- పాపువా న్యూ గినియా
- సోలమన్ దీవులు
- తువాలు
- జమైకా
- బహామాస్
- బెలిజ్
- గ్రెనడా
- సెయింట్ లూసియా
- సెయింట్ విన్సెంట్ & గ్రెనడైన్స్
- ఆంటిగ్వా & బార్బుడా
- సెయింట్ కిట్స్ & నెవిస్
22 శాతం దేశాల్లో :
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 43 స్వతంత్ర దేశాలలో ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో రాజుల పాలన సాగుతోంది. అంటే సుమారు 22% దేశాలు ఇప్పటికీ ఏదో ఒక రూపంలో రాచరిక వ్యవస్థ ఉనికిలో ఉందన్నమాట! ఇందులో పలు దేశాల్లో రాచరికం వాసనలు తొలగించాలనే డిమాండ్లు కొనసాగుతున్నాయి.