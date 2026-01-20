మొక్కజొన్నతో తియ్యని "బూరెలు" - ఇలా చేస్తే ఒక్కటి కూడా మిగలదు!
అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన బూరెలు - స్వీట్ కార్న్తో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 12:56 PM IST
Sweet Corn Burelu Making in Telugu : మొక్కజొన్నలు (స్వీట్కార్న్)తో పకోడీలు, గారెలు అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి వెరైటీగా వీటితో తియ్య తియ్యని బూరెలు ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సూపర్ టేస్టీగా వస్తాయి. అంతేకాక వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఇవి తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా తయారవుతాయి. అలాగే కొత్తరకం స్వీట్ రెసిపీని రుచి చూశామన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. మరి ఈ మొక్కజొన్న గింజలతో నోరూరించే బూరెలు ఎలా రెడీ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
"సొరకాయ పాయసం" సింపుల్ రెసిపీ ఇది - కోవా, కండెన్స్డ్ మిల్క్ అవసరమే లేదు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మొక్కజొన్న (స్వీట్కార్న్) గింజలు - ఒక కప్పు
- బెల్లం - 3 స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - సరిపడా
- గోధుమపిండి - 2 స్పూన్లు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో కప్పు స్వీట్ కార్న్ గింజలు వేసి కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి. ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం, రెండు స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, రెండు స్పూన్ల గోధుమపిండి యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సిగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వేయాలి. పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువ లూజుగా అనిపిస్తే అదనంగా మరో నాలుగు టీ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి చేతిని కాస్త తడి చేసి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని ఉండలా చేయాలి. అనంతరం ఆ ఉండను పల్చని గారెలా వత్తుకుని మధ్యలో రంధ్రం చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేయాలి.
- ఈ బూరెలను చేతితో వత్తుకొని నేరుగా వేయడం ఇబ్బందనిపిస్తే బటర్ పేపర్ లేదా ఆయిల్ పేపర్ మీద రెడీ చేసుకొని నూనెలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా బూరెలు వేశాక రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత గరిటెతో బూరెలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి బూరెలు మంచి కలర్లోకి వచ్చి క్రిస్పీగా మారాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే తియ్య తియ్యగా నోరూరించే స్వీట్కార్న్ బూరెలు రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
- మీరు ఈ బూరెలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మొక్కజొన్న, బెల్లంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
గోధుమపిండితో " చల్ల పునుగులు" - ఆయిల్ తక్కువ, క్రంచీ ఎక్కువ!
కమ్మని "కొత్తిమీర పుదీనా నిల్వ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 3 నెలల పాటు తాజాగా!