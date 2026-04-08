తిరుమల తిరుపతిలో లగేజీ సమస్యా? - ఇలా చేస్తే ఒక్క నిమిషంలో తిరిగిచ్చేస్తారు!
లగేజీ కేంద్రాలను ఆధునీకరించిన టీటీడీ - 80కౌంటర్లు, 394మంది సిబ్బంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 12:43 PM IST
Luggage Counter in Tirumala : భక్తులు తమ లగేజీ, బ్యాగులు, సెల్ ఫోన్లను అధికారిక డిపాజిట్ కేంద్రాల్లో భద్రపరచి, టోకెన్ ఆధారంగా తిరిగి పొందాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. స్వామివారి దర్శనార్థం తిరుమలకు విచ్చేసే లక్షలాది మంది భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన సేవలు అందిస్తున్నామని తెలిపింది. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో విస్తృత స్థాయిలో లగేజీ డిపాజిట్ డెలివరీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించింది.
తిరుమల వెళ్లే లక్షలాది మంది భక్తులు తమతో తీసుకువచ్చే లగేజీ, బ్యాగులు, సెల్ ఫోన్ల భద్రత విషయంలో ఆందోళనకు గురికావాల్సిన అవసరం లేదు. తిరుమల, కాలినడక మార్గాల్లో మొత్తం 80 కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి 394 మంది సిబ్బంది మూడు షిఫ్టుల్లో నిరంతరంగా సేవలందిస్తున్నారని టీటీడీ వెల్లడించింది. భక్తులు ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ప్రశాంతంగా స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చని తెలిపింది.
కాలినడక భక్తులకు ప్రత్యేక సౌకర్యం
- అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్టు కాలినడక మార్గాల ద్వారా తిరుమల వెళ్లే భక్తుల సౌకర్యం కోసం ప్రత్యేక డిపాజిట్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.
- అలిపిరి కాలినడక మార్గంలో 7 కౌంటర్లు, 46 మంది సిబ్బందిని నియమించారు. వీరు ప్రతి షిఫ్ట్లో 15 మంది చొప్పున పనిచేస్తుంటారు. ఈ కేంద్రం 10,194 లగేజీ డిపాజిట్ల సామర్థ్యం కలిగి ఉంది.
- శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో 2 కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయగా 10మంది సిబ్బంది ప్రతి షిఫ్ట్లో ఐదుగురు చొప్పున పనిచేస్తుంటారు. ఈ కేంద్రం 3,025 లగేజీ డిపాజిట్ల సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ఆయా కేంద్రాల్లో డిపాజిట్ చేసిన లగేజీని భక్తులు తిరిగి తిరుమలలోని డెలివరీ కేంద్రాల్లో సులభంగా తీసుకోవచ్చు.
తిరుమలలో ప్రధాన డిపాజిట్ కేంద్రాలు
- తిరుమలలోని ఐదు ప్రాంతాల్లో లగేజీ కేంద్రాలున్నాయి.
- ఫ్రీ హాల్ 10 కౌంటర్లు, 36 సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు.
- వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్ వద్ద– 2 కౌంటర్లు, ఆరుగురు సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు.
- నారాయణగిరి షెడ్ వద్ద 8 కౌంటర్లు, 30 సిబ్బంది లగేజీ సేవలు అందిస్తారు.
- డీడీ హాల్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన 3 కౌంటర్లలో 20 మంది టీటీడీ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు. ఇక్కడ 2,526 సెల్ ఫోన్లు, 324 లగేజీ డిపాజిట్ చేసే సామర్థ్యం ఉంది.
- రూ.300 హాల్ వద్ద 5 కౌంటర్లు, 27 మంది సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు.
సాంకేతికత సాయంతో శరవేగంగా
భక్తులు లగేజీని తిరిగి తీసుకోవడంలో జాప్యం జరగకుండా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగిస్తున్నారు. డిపాజిట్ సమయంలో ఫేస్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ జెనరేటర్ చేసి బ్యాగుపై స్కిక్కర్ వేస్తారు. మరో స్లిప్ భక్తులకు అందిస్తారు. డిపాజిట్ సమయంలో స్లిప్ చూపిస్తే కోడ్ స్కాన్ చేసి వెంటనే లగేజీ అందిస్తారు. ఒకే ఒక్క నిమిషంలో లగేజీ చేతికందుతుంది.
