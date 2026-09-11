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మీ ఇద్దరి మధ్య ఏముంది? - దాని పేరేంటి??

- ప్రేమా? స్నేహమా? అనే క్లారిటీ లేకుండా ముందుు సాగుతున్నవారెందరో! - ఈ "మేబిలేషన్‌షిప్" వల్ల పలు సమస్యలు వస్తాయంటున్న నిపుణులు

Love Relation
Love Relation (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 2:41 PM IST

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Love Relation : పెళ్లికి ముందే ప్రేమించుకోవడం, కలిసి ఉండడం, డేట్స్‌కి వెళ్లడం.. ఇవన్నీ ఈ తరం జంటల్లో సర్వసాధారణమైపోయాయి. అయితే, కొందరు తమది ఎలాంటి బంధమో తేల్చుకోలేకపోతుంటారు. తమ మధ్య ఉన్నది నిజమైన ప్రేమా? లేదంటే ఆకర్షణా? ఈ రిలేషన్ భవిష్యత్తులో కొనసాగిస్తామా? అనే విషయాలపై అవగాహన ఉండదు. ఇలా స్పష్టత లేని రిలేషన్​ షిప్​నే.. నిపుణులు "మేబిలేషన్‌షిప్‌" అంటున్నారు. ఈ రకమైన బంధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే ఇద్దరిలోనూ మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అందుకే వీలైనంత త్వరగా ఈ డోలాయమానం నుంచి బయటపడాలని సూచిస్తున్నారు. సూచిస్తున్నారు.

ఇలా గుర్తించండి :

కలిసి సమయం గడపడానికి, డేట్స్‌కి వెళ్లడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ తమ మధ్య ఉన్నది ప్రేమా? స్నేహమా అనేది స్పష్టంగా చెప్పడానికి వెనకాడుతుంటారు. బయటివారు ఎవరైనా "మీ ఇద్దరి మధ్య ఏముంది?" అని అడిగితే "మా మధ్య అలాంటిదేమీ లేదు" అంటూ కొట్టిపారేస్తుంటారు.

భాగస్వామి మన రిలేషన్​ షిప్​ను కన్ఫామ్ చేద్దామా? మనం ప్రేమలోనే ఉన్నామా? అని ప్రశ్నిస్తే.. "ఇప్పుడే ఏమీ చెప్పలేం. భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం" అంటూ సమాధానం దాటవేస్తుంటారు.

నిజంగా ప్రేమలో ఉన్నవారు భాగస్వామి పట్ల బాధ్యత తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. కానీ, ఈ క్లారిటీ లేని రిలేషన్​లో ఉన్నవారు వెనకడుగు వేస్తుంటారు.

మీతో పూర్తిగా కమిట్‌ తోనూ ఉండరు. అలాగని మిమ్మల్ని పూర్తిగా దూరం కూడా పెట్టరు. ఒక ఆప్షన్​ లాగా హోల్డ్​లో పెట్టారా అనే సందేహం కలిగేటట్టుగా వారి ప్రవర్తన ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇలా క్లారిటీ లేని రిలేషన్​లో ఎక్కువ కాలం కొనసాగడం వల్ల ఇద్దరి మానసిక ప్రశాంతతా దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాలక్రమంలో ఆందోళన, అభద్రతాభావం పెరిగి, ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

కమిట్‌మెంట్‌ లేని బంధం కొనసాగిన్నప్పుడు భాగస్వామి నుంచి విమర్శలు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవి క్రమంగా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసి, ఒకానొక దశలో తమను తాము తక్కువగా భావించే పరిస్థితికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

స్పష్టత లేని బంధంలో కొనసాగుతూ ఉంటే మానసిక ఆరోగ్యంపైనా, వ్యక్తిగత జీవితంపైనా, కెరీర్‌పైనా దాని ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా అన్నివైపులా నష్టపోయే పరిస్థితి రావచ్చంటున్నారు.

ఒకరిపై ఒకరికి పూర్తి నమ్మకం, అవగాహన, స్పష్టత లేని బంధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగడం కష్టమేనంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఇలాంటి ఊగిసలాట ధోరణిని నుంచి త్వరగా బయటపడేందుకు ప్రయత్నించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇందుకోసం ముందుగా మీరు స్పష్టత లేని బంధంలో ఉన్నారనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. వాస్తవాన్ని అంగీకరించడం వల్ల మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోకుండా, అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురికాకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మీ మనసులో ఉన్న విషయాన్ని భాగస్వామితో స్పష్టంగా పంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. "ఈ బంధాన్ని కొనసాగిద్దామా? లేక విడిపోదామా?" అనేది నిక్కచ్చిగా మాట్లాడుకున్నప్పుడే క్లారరిటీ వస్తుందట.

కన్​ఫ్యూజన్​ కొనసాగే పరిస్థితుల్లో ఉంటే మిమ్మల్ని మీరు మరింతగా మెరుగుపరుచుకునే పనులపై దృష్టి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. మీకు ఇష్టమైన పనులు చేయడం, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో గడపడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారని, తద్వారా క్లారిటీ తెచ్చుకుంటారని సూచిస్తున్నారు.

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