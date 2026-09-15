అకేషన్ ఏదైనా "ఈ స్పీకర్లు" ఉంటే ఫుల్ పార్టీ వైబ్! - ప్రత్యేకతలివే!
-వేడుకల్లో అదరగొడుతున్న ఆధునిక స్పీకర్లు - సూపర్ ఫీచర్లతో మార్కెట్లోకి!
Published : September 15, 2026 at 12:30 PM IST
Modern Party Speakers: బర్త్డే, పెళ్లిరోజు, శారీ ఫంక్షన్ ఇలా అకేషన్ ఏదైనా మ్యూజిక్ తప్పనిసరి. ఇక డీజే మాదిరి సౌండ్ ఉండాలంటే స్పీకర్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఇంట్లో పార్టీలు, వేడుకలు.. స్నేహితులు, కుటుంబంతో గెట్టుగెదర్, సెలబ్రేషన్స్కు యూజ్ అయ్యేలా, మంచి సౌండ్ను అందించే మోడ్రన్ పార్టీ స్పీకర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెంట తీసుకెళ్లొచ్చని.. పైగా ధర కూడా అందుబాటులోనే ఉంటుందంటున్నారు. అంతేకాకుండా లైటింగ్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉంటున్నాయని చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పార్టీ స్పీకర్లతో స్మార్ట్ఫోన్, ట్యాబ్లెట్, లాప్టాప్ని క్షణాల్లో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్లూటూత్ మాత్రమే కాకుండా యూఎస్బీ, ఆక్స్ కేబుల్, FM రేడియో సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుందని.. పాటలు పాడటానికి ఇందులో మైక్ కనెక్టివిటీ ఆప్షన్ కూడా ఉందంటున్నారు. ఇక పార్టీ మధ్యలో స్పీకర్ ఆగిపోయే సమస్య రాకుండా రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీతో లభిస్తుందని.. పార్టీలు, క్యాంప్ ఫైర్లు, అవుట్డోర్ ట్రిప్స్కి ఇది సరైన ఎంపికగా చెప్పవచ్చంటున్నారు. అన్ని ప్రముఖ బ్రాండ్లు.. వేర్వేరు బడ్జెట్లలో.. నాణ్యమైన పార్టీ స్పీకర్లు మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చాయంటున్నారు.
ఎందుకింత ఆదరణ?
- ఈ స్పీకర్స్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా డీజే, లైటింగ్స్ లేకుండానే ఇంటి వద్దే పార్టీ వాతావరణాన్ని సృష్టించవచ్చంటున్నారు.
- వీకెండ్ ట్రిప్లు, క్యాంపింగ్, ఫామ్హౌస్ పార్టీలు, ఓపెన్ఎయిర్ ఈవెంట్లకు సులభంగా తీసుకెళ్లేలా ఉండటం ఈ స్పీకర్ల స్పెషాలిటీగా వివరిస్తున్నారు.
- బ్లూటూత్, యూఎస్బీ, ఎస్డీ కార్డు సౌకర్యం ఉండటం వల్ల చాలా మంది కొనడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారట.
- ఒకేసారి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్పీకర్లను వైర్లెస్గా కనెక్ట్ చేసుకుని డబుల్ సౌండ్ వినే వెసులుబాటు ఇందులో ఉండటమే కారణమట.
ప్రత్యేకతలివే:
- పోర్టబుల్ డిజైన్: ఎక్కడికైనా సులభంగా తీసుకెళ్లేలా, వైర్లెస్ సదుపాయంతో లభిస్తున్నాయంటున్నారు.
- నాణ్యమైన శబ్దం: సాధారణ బ్లూటూత్ స్పీకర్లతో పోలిస్తే, గదిలో.. అవుట్డోర్లో డీజే లాంటి అనుభూతినిచ్చే హెవీ బేస్, స్పష్టమైన శబ్దం వస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- బ్యాటరీ బ్యాకప్: వైర్లెస్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఇన్-బిల్ట్ రీచార్జబుల్ బ్యాటరీలు ఉండటం వల్ల కరెంట్ లేకపోయినా కొన్ని గంటల పాటు నిరంతరాయంగా పని చేస్తాయంటున్నారు.
- లైటింగ్: సంగీతం మాత్రమే కాకుండా పాటల బీట్కు అనుగుణంగా మారే ఎల్ఈడీ లైట్లు పార్టీవైబ్ తీసుకొస్తాయంటున్నారు.
- మైక్ సపోర్టు: ఈ స్పీకర్లతో పాటు వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్లు ఉండటం, మైక్, గిటార్ ప్లగ్ ఇన్ సౌకర్యంతో పాటలు పాడటం, అనౌన్స్మెంట్లు చేయడం, లైవ్ మ్యూజిక్ ప్లే చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
- వాటర్ ప్రోఫ్, డ్యూరబులిటీ: వర్షం వచ్చినా, పూల్ పార్టీలలో వాడినా పాడవకుండా ఉండేలా వాటర్ఫ్రూఫ్ ఫీచర్లు అందుబాటులోకి ఉన్నాయంటున్నారు.
శబ్దమే ఔషధం! - ఒత్తిడికి చెక్ పెట్టే ‘సౌండ్ హీలింగ్’ గురించి తెలుసా?
నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? - "మ్యూజిక్ థెరపీ"తో పరిష్కారమట!