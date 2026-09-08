ఇంట్లో సినిమా థియేటర్ మజా కావాలా? - 'లేటెస్ట్ ప్రొజెక్టర్ల' గురించి తెలుసుకోవాల్సిదే!
బెస్ట్ హోమ్ థియేటర్ ప్రొజెక్టర్లు ఇవే! - ఎవరికి ఏది బెటర్, కొనేటప్పుడు ఏమి చూసి తీసుకోవాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 5:54 PM IST
Home Theater Setup Guide : 'ప్రొజెక్టర్' అనగానే ఒక పెద్ద పరికరం, వైర్ల గోల, చిమ్మచీకటి గది గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఇప్పుడవి అల్ట్రా స్మార్ట్గా రూపాంతరం చెందాయి. అరచేతిలో ఇమిడిపోయే పోర్టబుల్స్ నుంచి పగటి వెలుగును కూడా జయించే లేజర్ టెక్నాలజీ వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంట్లోని గోడను వెండితెరగా మార్చి వీక్షణ అనుభవాన్ని ద్విగుణీకృతం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో లేటెస్ట్ ప్రొజెక్టర్లు, వాటి కొనుగోలుకు ముందు పరిశీలించాల్సిన అంశాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
- ఆధునిక ప్రొజెక్టర్లు కేవలం తెరను చూపించడం మాత్రమే కాకుండా అద్భుతమైన ఫీచర్లను అంతర్లీనంగా అందిస్తున్నాయి.
- ఒకప్పుడు ప్రొజెక్టర్ను గోడకు కచ్చితంగా సెంటర్లో పెడితేనే బొమ్మ సరిగ్గా వచ్చేది. కానీ ప్రస్తుతం గదిలో ఏ మూలన పెట్టినా సెన్సర్ల సాయంతో స్క్రీన్ ఆటోమేటిక్గా గోడకు తగ్గట్లు సర్దుబాటు అవుతుంది.
- మాన్యువల్గా లెన్స్ తిప్పుతూ ఫోకస్ సెట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఆన్ చేయగానే సెకన్ల వ్యవధిలో పిక్చర్ క్లారిటీని సెట్ చేసుకుంటుంది. గోడపై ఫొటో ఫ్రేమ్లు లేదా స్విచ్ బోర్డులు ఉంటే, ఆటోమేటిక్గా వాటిని తప్పించి ఖాళీ స్థలంలో చిత్రాన్ని ప్రదర్శించే ఆటో ఫోకస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీచర్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్.
- ఇప్పుడు వచ్చే ప్రొజెక్టర్లలో ఆండ్రాయిడ్ టీవీ లేదా గూగుల్ టీవీ ఇన్బిల్ట్గా వస్తోంది. ఫైర్ స్టిక్ వంటి పరికరాలు అవసరం లేకుండానే నేరుగా నెటిఫ్లిక్స్, ప్రైమ్, యూట్యూబ్ తదితర ఓటీటీ యాప్స్ వాడేసుకోవచ్చు. వాయిస్ కమాండ్ రిమోట్తో ఆపరేట్ చేయడం మరింత సులభం.
- సౌండ్ కోసం హార్మన్ కార్డాన్, డాల్బీ ఆడియో సపోర్ట్ ఉన్న డ్యూయెల్ స్పీకర్లు ప్రొజెక్టర్లోనే ఉంటున్నాయి. ఎక్స్టర్నల్ హోమ్ థియేటర్, సౌండ్ బార్కు బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
- సాధారణ ప్రొజెక్టర్లలో కాంతిని ఇవ్వడానికి లోపల ఒక పెద్ద బల్బు ఉంటుంది. అది త్వరగా వేడెక్కుతుంది. కొన్నాళ్లకు అది కాలిపోతే కొత్తది మార్చుకోవాలి. కానీ లేజర్ ప్రొజెక్టర్లలో కిరణాలను కాంతి వనరుగా వాడతారు. దీనివల్ల పగటిపూట కూడా రంగులు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రొజెక్టర్ల జీవితకాలం కూడా చాలా ఎక్కువ.
ఎవరికి ఏది?
- ఇంట్లో సినిమా థియేటర్ అనుభూతి కావాలనుకుంటే '4కే లేజర్ ప్రొజెక్టర్లు' మంచి ఆప్షన్ అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా అల్ట్రా షార్ట్ త్రో(యూఎస్టీ) మోడల్స్ అయితే గోడకు పది అంగుళాల దూరంలో టీవీ స్టాండ్పై పెట్టినా 120 అంగుళాల భారీ చిత్రాన్ని చూపిస్తాయి. కంటికి నేరుగా కాంతి తగలదు కాబట్టి, బ్లూ లైట్ ఎఫెక్ట్ తక్కువే అంటున్నారు.
- ప్రజంటేషన్లు, మీటింగ్ల కోసం వాడేవారు టెక్ట్స్ స్పష్టంగా కనిపించేలా 'హై కాంట్రాస్ట్ రేషియో' ఉన్న మోడల్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, ల్యాప్టాప్ లేదా మొబైల్ నుంచి డాక్యుమెంట్లను వైర్లెస్గా స్క్రీన్ పైకి పంపేందుకు 'స్క్రీన్ కాస్టింగ్' ఫీచర్ తప్పనిసరి గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
- క్లయింట్లకు డెమోలు ఇచ్చే మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్లకు 'పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్లు' సరైనవిగా చెబుతున్నారు. ఇవి బ్లూటూత్ స్పీకర్ సైజులో ఉండి బ్యాగ్లో పట్టేస్తాయి. వీటిలో ఉండే ఇన్బిల్ట్ బ్యాటరీ వల్ల కరెంటు లేకపోయినా 2 నుంచి 4 గంటల పాటు పనిచేస్తాయి. టైప్-సి కేబుల్ ద్వారా పవర్ బ్యాంక్తోనూ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు.
- గేమర్ల అవసరాలను సైతం ఆధునిక ప్రొజెక్టర్లు తీరుస్తున్నాయి. అల్ట్రా హెచ్డీ(4కే) రిజల్యూషన్తో పాటు, చాలా తక్కువ ఇన్పుట్ ల్యాంగ్ ఉండటం వల్ల గేమింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు జాప్యం ఉండదంటున్నారు నిపుణులు.
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కొనేముందు ఇవి చూసి తీసుకుంటే బెటర్ :
ఏ మోడల్ పడితే అది కొనేయకుండా, ఈ సాంకేతిక అంశాలను తప్పక చెక్ చేసి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
బ్రైట్నెస్ : పగటిపూట కూడా బాగా కనిపించాలంటే కనీసం 2000 నుంచి 3000 ఏఎన్ఎస్ఐ ల్యూమెన్స్ ఉన్నవి ఎంచుకోవాలి. చీకటి గదిలో అయితే 500 నుంచి 1000 ల్యూమెన్స్ సరిపోతుందంటున్నారు.
ఏఎల్ఆర్ స్క్రీన్ : పగటిపూట పూర్తి స్పష్టత కావాలంటే, అధిక వెలుతురును తట్టుకునే 'యాంబియంట్ లైట్ రిజెక్టింగ్(ఏఎల్ఆర్)' స్క్రీన్ను అదనంగా కొనుగోలు చేయడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
రిజల్యూషన్ : కనీసం 1080పీ ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. బడ్జెట్ ఉంటే 4k బెటర్. స్క్రీన్ పెద్దది కాబట్టి తక్కువ రిజల్యూషన్ ఉంటే పిక్సెల్స్ పగిలిపోయి బొమ్మ మసకగా కనిపిస్తుంది.
ల్యాంప్ లైఫ్ : పాతకాలం బల్బ్ ఉన్న మోడల్స్ కంటే, ఎల్ఈడీ లేదా లేజర్ ప్రొజెక్టర్లు ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి. మాటిమాటికీ బల్బ్ మార్చే ఖర్చు తప్పుతుంది.
కనెక్టివిటీ : వెనుక వైపు కనీసం రెండు హెచ్డీఎంఐ 2.0/2,1 పోర్టులు, యూఎస్బీ పోర్టులు, ఈయార్క్ లేదా ఆడియో ఔట్ పోర్టులు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
ధరలు ఇలా :
బేసిక్/పోర్టబుల్ మోడల్స్ :
ఈ మోడల్స్ రూ.7 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు ఉంటాయి.
మిడ్-రేంజ్(ఆటో ఫోకస్, స్మార్ట్ ఓఎస్) :
ఇవి రూ.40 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు ఉంటాయి.
ప్రీమియం 4K లేజర్/యూఎస్టీ(హోమ్ థియేటర్) :
ఇవి రూ.లక్ష నుంచి ప్రారంభమై బ్రాండ్ను బట్టి రూ.3 లక్షల పైనే ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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