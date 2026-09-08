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ఇకపై ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా 'ఈవీ చార్జింగ్' - అందుబాటులోకి మొబైల్‌ ఛార్జర్లు!

ఈవీ యజమానులకు గుడ్ న్యూస్ - హైవేల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనంతో హాయిగా వెళ్లొచ్చు!

Mobile EV Chargers
మొబైల్‌ ఛార్జర్లు (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 5:13 PM IST

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Mobile EV Chargers on National Highways : దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వాడే వారి సంఖ్య రోజురోజుకి పెరుగుతోంది. ఈ వాహనాలు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడం, పైగా వాతావరణానికి హాని కలిగించవనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది విద్యుత్ వాహనాలపై మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, ఎక్కువ మంది ఈవీ వెహికల్స్ దగ్గర ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి మాత్రమే అనువైనవిగా భావిస్తారు. సుదూర ప్రయాణాల విషయంలో మాత్రం ఆందోళన చెందుతుంటారు.

ముఖ్యంగా జాతీయ రహదార్లపై ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లాలనుకునే కొనుగోలుదార్ల మదిలో 'మధ్యలో ఛార్జింగ్‌ అయిపోతే పరిస్థితి ఏంటి? అక్కడ ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లు అందుబాటులో ఉంటాయా లేదా?' అనే సందేహం వస్తుంది. కానీ, ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకు గట్టి పరిష్కారంగా వచ్చినవే "మొబైల్‌ ఈవీ ఛార్జర్లు". మరి, ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి? వీటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

భారత్‌ విద్యుత్ వాహనాల ఛార్జింగ్‌ మౌలిక వసతుల ఏర్పాటు విషయంలో మంచి ప్రగతినే సాధిస్తోంది. ఈ ఏడాది జులై నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 52,718 పబ్లిక్‌ ఈవీ ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. అందులో 16,561 స్టేషన్లలో ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌ సదుపాయం కూడా ఉంది. అక్టోబరు 2025 నాటి 25,000 ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లతో పోలిస్తే ఇవి అధికమే. అయితే ఈ ఫిక్స్‌డ్‌ ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్ల సంఖ్యను పెంచుకుంటూ పోతే సమస్య పూర్తిగా తీరదు. జాతీయ రహదారుల్లో ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లకు నిరంతర విద్యుత్‌ సరఫరా, సరిపోయే కనెక్టర్లు, సమర్థవంతమైన ఛార్జింగ్‌ సామర్థ్యం ఉండాలి. ఒకవేళ ఎలక్ట్రిక్ కారు నిలిచిపోయిన ప్రాంతానికి దగ్గరలో ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్‌ లేకపోతే, ఆ పరిస్థితి ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. ఇక్కడే మొబైల్‌ ఈవీ ఛార్జింగ్‌ ఆలోచన మొదలైంది.

ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయంటే?

ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ యజమాని నుంచి సమాచారం అందిన వెంటనే దగ్గర్లోని మొబైల్‌ ఛార్జింగ్‌ వెహికల్ అక్కడకు వెళ్లి కావాల్సినంత ఛార్జింగ్‌ ఇస్తుంది. ఎంత శాతం అనే దాని బట్టి ఛార్జీ ఉంటుంది. దగ్గర్లో ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్‌కు వెళ్లడానికి సరిపోయేంత ఛార్జింగ్‌ పెట్టుకోవడం కూడా మన ఇష్టమే. అంటే, కారును టోయింగ్‌ చేసుకుని వెళ్లడానికి బదులు ఇలా ఒక మొబైల్‌ యూనిట్‌ ద్వారా తాత్కాలికంగా ఛార్జింగ్‌ పొందొచ్చన్నమాట. వీటిని ఎమర్జెన్సీ రోడ్‌సైడ్‌ సర్వీస్‌ వ్యవస్థలుగా నిర్వహిస్తున్నారు. సాధారణ కార్లు బ్రేక్‌ డౌన్‌ అయితే ఎలాగైతే సహాయం లభిస్తుందో ఇది కూడా అంతే అంటున్నారు వాహనరంగ నిపుణులు.

రాబోయే రోజుల్లో మల్టీ ఎనర్జీ మొబిలిటీ సెంటర్లు :

హైవే సర్వీస్‌ సెంటర్లు, పెట్రోలు పంపులను మొబైల్‌ ఛార్జర్లు తమ స్థావరంగా వాడుకుంటాయి. వచ్చే రోజుల్లో పెట్రోలు బంకులే మల్టీ ఎనర్జీ మొబిలిటీ సెంటర్లుగా మారే అవకాశం లేకపోలేదంటున్నారు నిపుణులు. అంటే సంప్రదాయ పెట్రోలు, డీజిల్‌తో పాటు ఈవీ ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్, మొబైల్‌ ఛార్జింగ్‌ సహాయాన్నీ ఇవి అందించే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

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ఇథనాల్‌ జనరేటర్లతో :

మొబైల్‌ ఛార్జింగ్‌ యూనిట్లను నడపడానికి ఇథనాల్‌ ఆధారిత జనరేటర్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇవి ఇథనాల్‌ నుంచి విద్యుదుత్పత్తిని చేసి డీసీ ఫాస్ట్‌ ఛార్జర్‌ ద్వారా విద్యుత్ వాహనానికి సరఫరా చేస్తాయి. దీని వల్ల గ్రిడ్‌ అనుసంధానం లేని ప్రాంతాల్లో ప్రత్యామ్నాయ వనరుగా ఉపయోగపడగలదు.

ధర ఎక్కువే ఉండొచ్చు :

మొబైల్‌ ఛార్జింగ్‌ ఆపరేటర్లు తమ వెహికల్, ఛార్జింగ్‌ సామగ్రి, విద్యుత్, నిర్వహణ, మానవ వనరులు, ప్రయాణం వంటి వాటికి ఖర్చులను భరించాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ అత్యవసర సేవలకు ధర ఎక్కువే చెల్లించాల్సి రావొచ్చు.

మన దేశంలో మొబైల్‌ ఛార్జింగ్‌ సంస్థలివే :

  • ఛార్జర్‌ ఆన్‌వీల్స్‌
  • హాప్‌ఛార్జ్‌
  • ఛార్జో
  • ఈవీ రీఛార్జ్‌
  • మొబెక్‌ ఇన్నోవేషన్‌
  • స్పేర్‌ఎక్స్ఛేంజ్‌/నెజో ఎనర్జీ ఇండియా
  • ఓల్ట్‌యాంప్‌ రెన్యూవబుల్‌ ఎనర్జీ
  • ఎజ్‌ఉర్జా
  • మైఫ్యూయల్‌ ఈవీ

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MOBILE EV CHARGING
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