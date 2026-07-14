పిల్లలకు "ఫోన్" ఇస్తున్నారా? - మీ 'బ్యాంక్ ఖాతా' ఖాళీ అవ్వొచ్చు జాగ్రత్త!
అకస్మాత్తుగా అకౌంట్ నుంచి "డబ్బులు" కట్ అవుతున్నాయా? - మీ పిల్లలు ఫోన్ వాడడమే కారణం కావొచ్చంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 2:58 PM IST
Mobile Addiction Can Lead to Scams : ఈతరం పిల్లలు మొబైల్స్, ట్యాబ్లలోనే ఎక్కువ టైమ్ గడిపేస్తున్నారు. ఖాళీ టైమ్ దొరికిందంటే చాలు ఫోన్లలో మునిగి తేలుతున్నారు. మీ పిల్లలు కూడా రోజంతా మొబైల్ ఫోన్లకో, కంప్యూటర్ స్క్రీన్లకో అతుక్కుపోతున్నారా? అర్ధరాత్రి వరకూ నిద్రపోకుండా ఆన్లైన్ గేమ్లు ఆడుతున్నారా? అయితే, వెంటనే అలర్ట్ కావాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే పిల్లల ఫోన్ అతి వాడకం మీ బ్యాంకు ఖాతాను ఖాళీ చేయొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, చిన్నారులు ఫోన్ వాడుతుంటే ఓ కన్నేసి ఉంచాలంటున్నారు. ఎందుకో తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
నేటి డిజిటల్ యుగంలో పిల్లలు ఆన్లైన్లో గేమ్స్కు బానిసలుగా మారుతున్నారు. తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండానే వారి మొబైల్స్లో సేవ్ అయ్యి ఉన్న యూపీఐ యాప్స్, క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డు వంటి వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఆయా గేమ్స్లో వాడే వర్చువల్ స్కిన్స్, ఎలైట్ పాస్, ఇతర వస్తువులు వంటివి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 10 నుంచి 17 సంవత్సరాల వయసున్న వారిలో ఈ ధోరణి ఎక్కువగా కనిపిస్తోందట. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ ఫోన్లు హ్యాక్ అయ్యాయని, సైబర్ నేరగాళ్లు తమ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఖాళీ చేశారని పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అయితే, చాలా సందర్భాల్లో పిల్లలు ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడటం, గేమింగ్ కొనుగోళ్లకు డబ్బులు వెచ్చించటం వల్లే వారి అకౌంట్లలో డబ్బు ఖాళీ అవుతున్నట్లు తేలుతోంది. ఇటీవల కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా దేశ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లల ఫోన్ వాడకం విషయంలో తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు, నిపుణులు, సైబర్ భద్రతా విభాగాలు సూచిస్తున్నాయి.
ప్రేరేపిస్తూ, పేరెంట్స్ ఖాతా ఖాళీ!
పిల్లల్లో పెరిగిన ఆన్లైన్ గేమింగ్ను ఆసరాగా చేసుకుని ఆయా గేమింగ్ కంపెనీల నిర్వాహకులు తొలుత ఉచ్చులోకి లాగుతున్నారు. ఆయా గేమ్స్లో యూజ్ చేసే వస్తువులు కొంటే స్నేహితుల బృందంలో ఎక్కువ గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తుందనే భ్రమ కల్పిస్తున్నారు. అవి కొనుగోలు చేయకపోతే వ్యాల్యూ ఉండదన్నట్లు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ ఆఫర్ కేవలం మరో ఐదారు నిమిషాలు మాత్రమే. ఈ స్పెషల్ గిఫ్ట్ కేవలం మీకోసమే అని చూపిస్తూ పిల్లల్ని మానసికంగా ప్రేరేపిస్తున్నారు. అలా చేయడం వల్ల పిల్లలు తర్వాత జరిగే పరిణామాలు ఆలోచించకుండా పదే పదే డబ్బులు ఖర్చు చేస్తున్నారు.
నార్మల్గా పిల్లలు పేరెంట్స్ లేదా ఇంట్లోని ఇతర పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటే వారి మొబైల్స్నే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ఆయా డివైస్ల్లో సేవ్ అయ్యి ఉన్న యూపీఐ, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డుల వివరాలను వారికి తెలియకుండా ఉపయోగించి అకౌంట్లు ఖాళీ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో మందితో ఈ ఆన్లైన్ గేమ్స్ వల్ల చాట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇదే టైమ్లో సైబర్ నేరగాళ్లు పిల్లలతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నట్లు నటించి, వారి వ్యక్తిగత సమాచారం, తల్లిదండ్రులు క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డుల వివరాలు సేకరించే ముప్పు ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు.
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పేరంటల్ కంట్రోల్స్ ఆన్ చేయాలి :
- పిల్లలు యూజ్ చేసే మొబైల్స్లో సేవ్ చేసిన క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డులు, యూపీఐ యాప్ల డీటెయిల్స్, బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్లు వంటి వాటిని రిమూవ్ చేయాలి.
- ముఖ్యంగా మొబైల్స్లో పేరంటల్ కంట్రోల్స్ ఆన్ చేసి ఏదైనా కొనాలంటే కచ్చితంగా పిన్ లేదా బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ఉండేలా సెట్ చేసుకోవాలంటున్నారు.
- గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్లో "పర్చేజ్ అప్రూవల్స్" ఆన్ చేసుకోవడం మంచిది.
- బ్యాంకు అకౌంట్లకు సంబంధించిన ట్రాన్సక్షన్స్ ఏవైనా జరిగితే నేరుగా పెద్దల మొబైల్కు మెసేజ్ వచ్చేలా ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్లను తప్పనిసరిగా యాక్టివేట్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఒకవేళ పేమెంట్ ఆప్షన్ ఇవ్వటం తప్పనిసరైతే మీ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ చేయకుండా, తక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉండే ప్రీపెయిడ్ కార్డ్ లేదా వాలెట్ మాత్రమే ఇచ్చేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
- అలాగే, పిల్లల స్కీమ్ టైమ్పై పరిమితులు పెట్టండి. నైట్ టైమ్ అవసరం లేదనపిస్తే హోమ్ వైఫై రూటర్ను ఆఫ్ చేయడం బెటర్ అంటున్నారు.
- గూగుల్ "ఫ్యామిలీ లింక్" వంటి యాప్స్ వాడడం ద్వారా మీ మొబైల్ నుంచే పిల్లల ఫోన్ యాక్టివిటీ చూడొచ్చు. వారు రోజుకు ఎన్ని గంటలు గేమ్ ఆడాలో మీ ఫోన్ నుంచే లాక్ చేయొచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఇలా ఉంటే జాగ్రత్త పడాల్సిందే!
- కొంతమంది పిల్లలు ఫోన్ ఇవ్వకపోయినా, ఆన్లైన్ గేమ్లు ఆడనివ్వకపోయినా విపరీతమైన కోపం ప్రదర్శించటం, వస్తువులు విసిరేయటం చేస్తుంటారు.
- అలాగే, కుటుంబ సభ్యులతో గడపడాన్ని తగ్గిస్తారు. ఫ్రెండ్స్తో బయట ఆడుకోవటానికి వెళ్లకుండా ఒంటరిగా రూమ్లోనే ఉండిపోవడానికి ఇష్టపడుతుంటారు.
- అదేవిధంగా, చిన్నారులు చదువులో వెనకబడిపోవటం, కోపం, నిద్రలేమి, ఒంటరిగా ఉండటం, అకస్మాత్తుగా డబ్బులు అడగటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలంటున్నారు నిపుణులు.
- ఇవేకాకుండా ఆన్లైన్ గేమ్స్లో మునిగిపోయి సరిగ్గా అన్నం తినకపోవటం, అర్ధరాత్రి దాటినా నిద్రపోకపోవటం, తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతున్నా అనుమానించాల్సిందే అంటున్నారు.
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