జొన్నరొట్టె చేయడం రానివారు - ఈ "కాయగూరల రొట్టెలు" చేసుకోండి!

- రాగిపిండి, కూరగాయలతో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - సైడ్ డిష్​ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!

Mix Veg Roti Recipe
Mix Veg Roti Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Mix Veg Ragi Roti Recipe : ఈ రోజుల్లో చాలా మంది రోజువారి డైట్​లో చపాతీ, జొన్న, సజ్జ రొట్టెలు వంటివి చేర్చుకుంటున్నారు. ఊబకాయం, మధుమేహం, బీపీ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉండడం కోసం అన్నం కంటే వీటిని తినడానికే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అయితే, కొంతమందికి జొన్నరొట్టెలు ప్రిపేర్ చేయడం రాదు. అలాంటి వారికోసం రాగిపిండితో ఈజీగా చేసుకునే ఒక రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "కాయగూరల రొట్టెలు".

చుక్క నూనె లేకుండానే రాగిపిండి, కూరగాయల కాంబోలో ఎంతో టేస్టీగా ఈ రొట్టెలు రెడీ చేసుకోవచ్చు. రొట్టెలు తినని పిల్లలు కూడా వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు, ఈ రోటీలను సైడ్ డిష్ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. పైగా వీటి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా తేలిక! మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రొట్టెలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mix Veg Ragi Roti Recipe
రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - రాగిపిండి
  • రెండు కప్పులు - సొరకాయ తురుము
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • మూడు - పచ్చిమిర్చి
  • అరచెంచా - జీలకర్ర
  • అర కప్పు - ఉల్లిపాయ తరుగు
  • క్యారెట్ తురుము - అర కప్పు
  • అర కప్పు - క్యాబేజీ తురుము
  • అర కప్పు - మెంతికూర తరుగు
  • అర కప్పు - సన్నని ఉల్లికాడల తురుము

Mix Veg Ragi Roti Recipe
సొరకాయ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రొట్టెల తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లి, క్యారెట్, క్యాబేజీ, ఉల్లికాడల, మెంతికూర తురుముని సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, రెండు కప్పుల పరిమాణంలో సొరకాయ తురుమును ముందుగా రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి పాత్ర తీసుకుని అందులో రాగిపిండి, సొరకాయ తురుము, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
Mix Veg Ragi Roti Recipe
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, క్యారెట్, క్యాబేజీ, ఉల్లికాడల తురుము, సన్నని మెంతికూర తరుగు ఇలా పైన చెప్పిన పదార్థాలన్నీ వేసి నాలుగైదు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
  • ఆపై పాత్ర మీద మూతపెట్టి కొద్దిసేపు పక్కనుంచాలి. కొంతసేపటి తర్వాత చూస్తే సొరకాయ తురుము లోంచి మరికొంత నీరు ఊరుతుంది.
  • అప్పుడు మరోసారి బాగా కలిపితే మెత్తని పిండి ముద్దలా అవుతుంది. తర్వాత ఆ పిండి ముద్దను పది సమాన ఉండలుగా చేయాలి.
  • అనంతరం సిలికాన్ మ్యాట్ లేదా వెడల్పాటి రొట్టెల పీట తీసుకుని దానిపై ఒక పిండి ఉండను ఉంచి చేతిని కాస్త తడిచేసుకుని మెల్లగా తడుతూ రొట్టెలా చేసుకోవాలి. అయితే, ఇవి మరీ పల్చగా రాకుండా కాస్త మందంగానే ఉంటాయి.

Mix Veg Ragi Roti Recipe
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)
  • తర్వాత స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక ముందుగా చేసుకున్న రొట్టెను వేసి మూతపెట్టేసి నాలుగైదు నిమిషాలపాటు కాలనివ్వాలి.
  • అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరోవైపునకు తిప్పేసి అటూ వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే, పిండి మొత్తాన్ని రొట్టెల్లా చేసుకోవాలి. అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే ఎంతో రుచికరమైన హెల్దీ "కాయగూరల రొట్టెలు" రెడీ అవుతాయి!
  • ఈ రెసిపీ కోసం క్యారెట్, క్యాబేజీల్లానే బంగాళదుంప, స్వీట్​కార్న్, క్యాలీఫ్లవర్, కొత్తిమీర, బూడిద గుమ్మడి వంటివి తీసుకుని చేసుకున్నా ఈ రొట్టెలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
Mix Veg Ragi Roti Recipe
క్యారెట్ (Getty Images)

