కరకరలాడే "మిక్స్​డ్​ వెజిటబుల్​ పకోడీలు" - ఈ పేస్ట్​తో చేస్తే కిర్రాక్​గా ఉంటాయి!

- ఉల్లి, పాలకూర పకోడీలు తిని బోర్​ కొట్టిందా? - ఈ పద్ధతిలో కొత్తగా ట్రై చేయండి, ఇట్టే నచ్చుతాయి!

Mixed Vegetable Pakoda
Mixed Vegetable Pakoda (ETV Bharat)
Published : November 27, 2025 at 1:40 PM IST

Mixed Vegetable Pakoda: సాయంత్రం అయ్యిందంటే వేడివేడిగా, కరకరలాడే స్నాక్స్​ తినాలనిపిస్తుంది. ఇందుకోసం మెజార్టీ పీపుల్​ పకోడీలకు ఓటేస్తారు. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎప్పుడు తినాలంటే అప్పుడు చేసుకుని ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. ఇక పకోడీలు అంటే ఆనియన్స్​, పాలక్​, పనీర్​ ఇలా రకరకాలుగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఇవన్నీ ఎప్పుడూ తినేవే. కాబట్టి ఓసారి ఇలా రకరకాల కూరగాయలు యూజ్​ చేసి క్రిస్పీ అండ్​ టేస్టీ పకోడీలు చేసుకోండి. సూపర్​గా ఉంటాయి. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. అందులోనూ ఈ మసాలా పేస్ట్​ వేసి చేస్తే ఇక చెప్పక్కర్లేదు. మరి, లేట్​ చేయకుండా మిక్స్​డ్​ వెజిటేబుల్​ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Mixed Vegetable Pakoda
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • సోంపు - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - అర టీస్పూన్​
  • కాలీఫ్లవర్​ ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • క్యాబేజీ తురుము - 2 కప్పులు
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాప్సికం - 1
  • ఆలుగడ్డ - 1
  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • కసూరీ మేథీ - అర టేబుల్​స్పూన్​
  • శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - ముప్పావు కప్పు
Mixed Vegetable Pakoda
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ పకోడీల రెసిపీ కోసం ముందుగా కూరగాయల ముక్కలను రెడీ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం కాలీఫ్లవర్లను ముక్కలుగా చేసుకుని రెండు కప్పులు పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే క్యాబేజీని సన్నగా తరిగి రెండు కప్పుల కొలత తీసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, ఆలుగడ్డ, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ను సన్నగా తురుముకోవాలి.
Mixed Vegetable Pakoda
మిక్స్​డ్​ వెజిటేబుల్​ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మసాలా పేస్ట్ గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, బ్యాడిగీ మిర్చి, ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపు, మిరియాలు వేసి కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • పెద్దది, వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కాలీఫ్లవర్​ ముక్కలు, క్యాబేజీ తురుము, క్యారెట్​ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యాప్సికం, ఆలు, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ వేసి అన్నింటినీ ఓసారి కలపాలి.
Mixed Vegetable Pakoda
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కూరగాయల ముక్కల్లోకి గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పేస్ట్​, కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా, కసూరీ మేథీని వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • మసాలా పేస్ట్​ మొత్తం ముక్కలకు పట్టిన తర్వాత శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నీళ్లను లైట్​గా చిలకరించుకుంటూ పకోడీల మాదిరి కలుపుకోవాలి. పిండిని పర్ఫెక్ట్​ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకున్న తర్వాత డీప్​ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Mixed Vegetable Pakoda
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇలా మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని పకోడీలుగా వేసుకుని ఆయిల్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నింటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చాట్​ మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మిక్స్​డ్​ వెజిటేబుల్​ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Mixed Vegetable Pakoda
మిక్స్​డ్​ వెజిటేబుల్​ పకోడీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • శనగపిండి ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే దాని సగానికి బియ్యప్పిండి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర రైస్​ ఫ్లోర్​ లేకపోతే కార్న్​ఫ్లోర్​ అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • కూరగాయ ముక్కల్లో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసిన తర్వాత ఫస్ట్​ నీళ్లు పోయకుండా వెజిటేబుల్స్​ను ప్రెస్​ చేస్తూ కలిపితే వాటిలో నుంచి వాటర్​ వస్తాయి. ఆ తర్వాత కొన్ని కొన్ని పోసుకుంటూ కలపాలి. అలాగే పిండి అనేది కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి.

