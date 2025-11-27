కరకరలాడే "మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ పకోడీలు" - ఈ పేస్ట్తో చేస్తే కిర్రాక్గా ఉంటాయి!
- ఉల్లి, పాలకూర పకోడీలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఈ పద్ధతిలో కొత్తగా ట్రై చేయండి, ఇట్టే నచ్చుతాయి!
Published : November 27, 2025 at 1:40 PM IST
Mixed Vegetable Pakoda: సాయంత్రం అయ్యిందంటే వేడివేడిగా, కరకరలాడే స్నాక్స్ తినాలనిపిస్తుంది. ఇందుకోసం మెజార్టీ పీపుల్ పకోడీలకు ఓటేస్తారు. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎప్పుడు తినాలంటే అప్పుడు చేసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. ఇక పకోడీలు అంటే ఆనియన్స్, పాలక్, పనీర్ ఇలా రకరకాలుగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఇవన్నీ ఎప్పుడూ తినేవే. కాబట్టి ఓసారి ఇలా రకరకాల కూరగాయలు యూజ్ చేసి క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పకోడీలు చేసుకోండి. సూపర్గా ఉంటాయి. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. అందులోనూ ఈ మసాలా పేస్ట్ వేసి చేస్తే ఇక చెప్పక్కర్లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఎండుమిర్చి - 3
- ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- సోంపు - 1 టీస్పూన్
- మిరియాలు - అర టీస్పూన్
- కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు - 2 కప్పులు
- క్యాబేజీ తురుము - 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- క్యారెట్ - 1
- క్యాప్సికం - 1
- ఆలుగడ్డ - 1
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కసూరీ మేథీ - అర టేబుల్స్పూన్
- శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - ముప్పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఈ పకోడీల రెసిపీ కోసం ముందుగా కూరగాయల ముక్కలను రెడీ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం కాలీఫ్లవర్లను ముక్కలుగా చేసుకుని రెండు కప్పులు పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే క్యాబేజీని సన్నగా తరిగి రెండు కప్పుల కొలత తీసుకోవాలి.
- అదే విధంగా క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, ఆలుగడ్డ, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ను సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఇప్పుడు మసాలా పేస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, బ్యాడిగీ మిర్చి, ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపు, మిరియాలు వేసి కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- పెద్దది, వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు, క్యాబేజీ తురుము, క్యారెట్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యాప్సికం, ఆలు, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసి అన్నింటినీ ఓసారి కలపాలి.
- ఇప్పుడు కూరగాయల ముక్కల్లోకి గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పేస్ట్, కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా, కసూరీ మేథీని వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- మసాలా పేస్ట్ మొత్తం ముక్కలకు పట్టిన తర్వాత శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు నీళ్లను లైట్గా చిలకరించుకుంటూ పకోడీల మాదిరి కలుపుకోవాలి. పిండిని పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకున్న తర్వాత డీప్ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇలా మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని పకోడీలుగా వేసుకుని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చాట్ మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
- శనగపిండి ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే దాని సగానికి బియ్యప్పిండి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర రైస్ ఫ్లోర్ లేకపోతే కార్న్ఫ్లోర్ అయినా వాడుకోవచ్చు.
- కూరగాయ ముక్కల్లో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసిన తర్వాత ఫస్ట్ నీళ్లు పోయకుండా వెజిటేబుల్స్ను ప్రెస్ చేస్తూ కలిపితే వాటిలో నుంచి వాటర్ వస్తాయి. ఆ తర్వాత కొన్ని కొన్ని పోసుకుంటూ కలపాలి. అలాగే పిండి అనేది కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి.
