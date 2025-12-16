బలాన్నిచ్చే "మిక్స్డ్ సీడ్స్ లడ్డూలు" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
-మీ పిల్లలు సీడ్స్ తినడానికి బద్ధకిస్తున్నారా? - ఇలా లడ్డూలు రూపంలో ఇవ్వండి, వద్దనకుండా తినేస్తారు!
Published : December 16, 2025 at 5:28 PM IST
Mixed Seeds Laddu: సీడ్స్, డ్రైఫ్రూట్స్ ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఇందులోని పోషకాలు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అయితే డ్రైఫ్రూట్స్ను అయినా నేరుగా తింటారేమో కానీ.. సీడ్స్ను మాత్రం అంతగా తినరు చాలా మంది. అవి హెల్త్కు మంచివని తెలిసినా తినడానికి వంక పెడుతుంటారు. మరి, మీ ఇంట్లోనూ ఇదే తంతా? అయితే ఓసారి రకరకాల సీడ్స్ ఉపయోగించి రుచికరమైన లడ్డూలు తయారు చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. ఎటువంటి పాకం పట్టాల్సిన పనిలేకుండా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా మిక్స్డ్ సీడ్స్ లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మిక్స్డ్ సీడ్స్ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పల్లీలు - అర కప్పు
- బాదం పప్పులు - అర కప్పు
- నువ్వులు - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- అల్లం పొడి - పావు టీస్పూన్
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మిక్స్డ్ సీడ్స్ను కప్పున్నర కొలత ప్రకారం తీసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. మిక్స్డ్ సీడ్స్ అంటే రకరకాల సీడ్స్ను తీసుకోవడం. ఈ రెసిపీ కోసం గుమ్మడి, పుచ్చపప్పు, సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, ఫ్లాక్స్ సీడ్స్, చియా సీడ్స్ను యూజ్ తీసుకోవాలి. వీటిని ఒకటిన్నర కప్పుల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. ఇవే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర సీడ్స్ కూడా వాడొచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి మిక్స్డ్ సీడ్స్ వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- సీడ్స్ వేగి లైట్గా కలర్ మారడంతోపాటు చిట్లినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి పల్లీలు వేసి కలుపుతూ క్రిస్పీగా వేగేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. పల్లీలు మంచిగా వేగాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మరోసారి అదే పాన్లోకి బాదం పప్పులు వేసి అవి లైట్గా కలర్ మారేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- బాదం పర్ఫెక్ట్గా వేగాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. చివరగా అదే పాన్లోకి నువ్వులు వేసి ఓసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. పాన్ వేడికి నువ్వులు వేగుతాయి.
- ఈ పదార్థాలు అన్నీ పూర్తిగా చల్లారాక మిక్సీజార్లోకి కొన్ని కొన్ని వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమంలోకి అల్లం పౌడర్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, పావు కప్ప వాటర్ పోసి కలుపుతూ మరిగించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి.. ఈ బెల్లం నీటిని జల్లెడ సాయంతో గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమంలోకి పోసుకోవాలి.
- అనంతరం సీడ్స్ పౌడర్, బెల్లం వాటర్ అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిశ్రమం కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే టేస్ట్ అండ్ హెల్దీ మిక్స్డ్ సీడ్స్ లడ్డూ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
