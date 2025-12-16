Telangana Panchayat Elections Results2025

బలాన్నిచ్చే "మిక్స్​డ్​ సీడ్స్​ లడ్డూలు" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

-మీ పిల్లలు సీడ్స్​ తినడానికి బద్ధకిస్తున్నారా? - ఇలా లడ్డూలు రూపంలో ఇవ్వండి, వద్దనకుండా తినేస్తారు!

Mixed Seeds Laddu
Mixed Seeds Laddu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 5:28 PM IST

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మిక్స్​డ్​ సీడ్స్​ - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • బాదం పప్పులు - అర కప్పు
  • నువ్వులు - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లం పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
Mixed Seeds Laddu
మిక్స్​డ్​ సీడ్స్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మిక్స్​డ్​ సీడ్స్​ను కప్పున్నర కొలత ప్రకారం తీసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. మిక్స్​డ్​ సీడ్స్​ అంటే రకరకాల సీడ్స్​ను తీసుకోవడం. ఈ రెసిపీ కోసం గుమ్మడి, పుచ్చపప్పు, సన్​ఫ్లవర్​ సీడ్స్​, ఫ్లాక్స్​ సీడ్స్​, చియా సీడ్స్​ను యూజ్​ తీసుకోవాలి. వీటిని ఒకటిన్నర కప్పుల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. ఇవే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర సీడ్స్​ కూడా వాడొచ్చు.
Mixed Seeds Laddu
బాదం పప్పులు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి మిక్స్​డ్​ సీడ్స్​ వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • సీడ్స్​ వేగి లైట్​గా కలర్​ మారడంతోపాటు చిట్లినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి పల్లీలు వేసి కలుపుతూ క్రిస్పీగా వేగేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. పల్లీలు మంచిగా వేగాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మరోసారి అదే పాన్​లోకి బాదం పప్పులు వేసి అవి లైట్​గా కలర్​ మారేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
Mixed Seeds Laddu
పల్లీలు (ETV Bharat)
  • బాదం పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. చివరగా అదే పాన్​లోకి నువ్వులు వేసి ఓసారి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. పాన్​ వేడికి నువ్వులు వేగుతాయి.
  • ఈ పదార్థాలు అన్నీ పూర్తిగా చల్లారాక మిక్సీజార్​లోకి కొన్ని కొన్ని వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమంలోకి అల్లం పౌడర్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Mixed Seeds Laddu
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, పావు కప్ప వాటర్​ పోసి కలుపుతూ మరిగించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి.. ఈ బెల్లం నీటిని జల్లెడ సాయంతో గ్రైండ్​ చేసిన మిశ్రమంలోకి పోసుకోవాలి.
  • అనంతరం సీడ్స్​ పౌడర్​, బెల్లం వాటర్​ అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిశ్రమం కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే టేస్ట్​ అండ్​ హెల్దీ మిక్స్​డ్​ సీడ్స్​ లడ్డూ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Mixed Seeds Laddu
మిక్స్​డ్​ సీడ్స్​ లడ్డూలు (ETV Bharat)

