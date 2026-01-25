ETV Bharat / offbeat

రకరకాల కూరగాయలతో కమ్మని "పరోటా" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది - ప్రిపరేషన్​ ఈజీ!

- మైదా లేకుండా గోధుమపిండితోనే పరోటా రెసిపీ - అలా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!

Soft Mix Veg Parota
Soft Mix Veg Parota (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 12:27 PM IST

3 Min Read
Tasty and Soft Mix Veg Parota: పరోటా అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, నార్మల్​గా బయట చేసే పరోటాకు మైదా వాడుతుంటారు. కానీ ఇంట్లో గోధుమపిండితోనే చేసుకోవచ్చు. పైగా ప్లెయిన్​ కాకుండా రకరకాల కూరగాయలు వేసి ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. సూపర్​ టేస్ట్​తో పాటు హెల్దీ కూడా. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కూరగాయలతో పరోటా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Mix Veg Parota
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • క్యాబేజీ - చిన్నది
  • బీన్స్​ - 4
  • క్యారెట్​ - 1
  • పనీర్​ తురుము - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - అర చెంచా
  • చాట్​ మసాలా - అర టీస్పూన్​
Mix Veg Parota
పచ్చిమిర్చి - అల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • గిన్నెలోకి గోధుమపిండి, 1 టీస్పూన్​ నూనె, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని వీలైనంత సాఫ్ట్​ చపాతీ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. పిండిని ఎంత సాఫ్ట్​గా కలుపుకుంటే పరోటాలు అంత సాఫ్ట్​ ఇంకా టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • పిండిని పర్పెక్ట్​గా కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఉండలన్నీ ఒకటే సైజ్​లో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఇలా బాల్స్​ చేసుకున్నాక తడి క్లాత్​ కప్పి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు క్యాబేజీని సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి తురమాలి. అల్లం ముక్క, బీన్స్​, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. తాజా పనీర్​ను సన్నగా తురుమి పావు కప్పు మందం తీసి పక్కన ఉంచాలి.
Mix Veg Parota
క్యాబేజీ - క్యారెట్​ - బీన్స్​ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • అల్లం మగ్గినాక క్యాబేజీ తురుము వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
  • క్యాబేజీ మగ్గినాక బీన్స్​, క్యారెట్​, పనీర్​, కొత్తిమీర తరుగు వేసి హై-ఫ్లేమ్​లోనే మగ్గించాలి.
  • కూరగాయల మిశ్రమం చాలా వరకు మగ్గినాక పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ధనియాల పొడి, కారం వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • మసాలాలు మగ్గినాక చివరగా చాట్​ మసాలా వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు ముందే సిద్ధం చేసుకున్న గోధుమపిండి ఉండను ఒకటి తీసుకుని కాస్త వెడల్పుగా చేసుకోవాలి.
  • మధ్యలోకి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వెజ్​ మిక్స్​ను కాస్త ఎక్కువ పరిమాణంలో పెట్టి అది బయటికి రాకుండా క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
Mix Veg Parota
పనీర్​ (Getty Images)
  • ఇలానే మిగిలిన ఉండలను కూడా లైట్​గా వెడల్పు చేసుకుని స్టఫింగ్​ పెట్టుకుని క్లోజ్​ చేసి రెడీగా ఉంచాలి
  • చపాతీ పీట మీద స్టఫ్​ చేసిన ఓ ఉండను ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ ముందుగా చేతితో కాస్త వెడల్పుగా చేసుకోవాలి
  • అనంతరం చపాతీ కర్రతో లైట్​గా ప్రెజర్​ ఇస్తూ పరోటా షేప్​ వచ్చేలా రౌండ్​గా చేసుకోవాలి.
  • ఇలా చేసుకున్న దానిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే రోల్​ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కాక ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పరోటా వేసి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
  • పరోటా సగం మేర కాలినాక టూ సైడ్స్​ నూనె అప్లై చేసి మంచిగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే మిక్స్​ వెజ్​ పరోటా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Mix Veg Parota
మిక్స్​ వెజ్​ పరోటా (Getty Images)

