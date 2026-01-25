రకరకాల కూరగాయలతో కమ్మని "పరోటా" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది - ప్రిపరేషన్ ఈజీ!
- మైదా లేకుండా గోధుమపిండితోనే పరోటా రెసిపీ - అలా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!
Soft Mix Veg Parota (Getty Images)
Published : January 25, 2026 at 12:27 PM IST
Tasty and Soft Mix Veg Parota: పరోటా అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, నార్మల్గా బయట చేసే పరోటాకు మైదా వాడుతుంటారు. కానీ ఇంట్లో గోధుమపిండితోనే చేసుకోవచ్చు. పైగా ప్లెయిన్ కాకుండా రకరకాల కూరగాయలు వేసి ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్ట్తో పాటు హెల్దీ కూడా. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి, లేట్ చేయకుండా కూరగాయలతో పరోటా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- క్యాబేజీ - చిన్నది
- బీన్స్ - 4
- క్యారెట్ - 1
- పనీర్ తురుము - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- కారం - అర చెంచా
- చాట్ మసాలా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- గిన్నెలోకి గోధుమపిండి, 1 టీస్పూన్ నూనె, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని వీలైనంత సాఫ్ట్ చపాతీ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. పిండిని ఎంత సాఫ్ట్గా కలుపుకుంటే పరోటాలు అంత సాఫ్ట్ ఇంకా టేస్టీగా ఉంటాయి.
- పిండిని పర్పెక్ట్గా కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఉండలన్నీ ఒకటే సైజ్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఇలా బాల్స్ చేసుకున్నాక తడి క్లాత్ కప్పి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు క్యాబేజీని సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి తురమాలి. అల్లం ముక్క, బీన్స్, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. తాజా పనీర్ను సన్నగా తురుమి పావు కప్పు మందం తీసి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- అల్లం మగ్గినాక క్యాబేజీ తురుము వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
- క్యాబేజీ మగ్గినాక బీన్స్, క్యారెట్, పనీర్, కొత్తిమీర తరుగు వేసి హై-ఫ్లేమ్లోనే మగ్గించాలి.
- కూరగాయల మిశ్రమం చాలా వరకు మగ్గినాక పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ధనియాల పొడి, కారం వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- మసాలాలు మగ్గినాక చివరగా చాట్ మసాలా వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు ముందే సిద్ధం చేసుకున్న గోధుమపిండి ఉండను ఒకటి తీసుకుని కాస్త వెడల్పుగా చేసుకోవాలి.
- మధ్యలోకి ప్రిపేర్ చేసుకున్న వెజ్ మిక్స్ను కాస్త ఎక్కువ పరిమాణంలో పెట్టి అది బయటికి రాకుండా క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన ఉండలను కూడా లైట్గా వెడల్పు చేసుకుని స్టఫింగ్ పెట్టుకుని క్లోజ్ చేసి రెడీగా ఉంచాలి
- చపాతీ పీట మీద స్టఫ్ చేసిన ఓ ఉండను ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ ముందుగా చేతితో కాస్త వెడల్పుగా చేసుకోవాలి
- అనంతరం చపాతీ కర్రతో లైట్గా ప్రెజర్ ఇస్తూ పరోటా షేప్ వచ్చేలా రౌండ్గా చేసుకోవాలి.
- ఇలా చేసుకున్న దానిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే రోల్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న పరోటా వేసి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
- పరోటా సగం మేర కాలినాక టూ సైడ్స్ నూనె అప్లై చేసి మంచిగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే మిక్స్ వెజ్ పరోటా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
పక్కా కొలతలతో "పండుమిర్చి పచ్చడి" - రుచి అదుర్స్ - ఏడాది నిల్వ!