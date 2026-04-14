ఇంటికి చేరని "వంట గ్యాస్" - రోడ్లపై ఎరుపు రంగు సిలిండర్లు!

భారీగా సబ్సిడీ దుర్వినియోగం - చట్టం ఏం చెప్తోందంటే!

Published : April 14, 2026 at 11:05 AM IST

LPG Cylinder Usage : వంట గ్యాస్ కొరత లేదని ప్రభుత్వాలు, గ్యాస్ కంపెనీలు చెప్తున్నాయి. ఆన్​లైన్ బుకింగ్ విధానంలోనూ ఎలాంటి అడ్డంకులూ లేవు. కానీ, సిలిండర్ సకాలంలో ఇంటికి రావడం లేదే!? కిచెన్​లో సిలిండర్ ఎపుడు ఖాళీ అవుతుందో! బుకింగ్ చేసిన కొత్త సిలిండర్ ఎపుడు వస్తుందో! తెలియక గృహిణులు మానసికంగా ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్లు బ్లాక్ మార్కెట్ కు తరలించడం వల్ల సబ్సిడీ భారీగా దుర్వినియోగం అవుతోంది.

"వంట గ్యాస్" బుక్ చేశారా? - మీ సిలిండర్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో ఇలా తెలుసుకోవచ్చు!

సిలిండర్లు వేరు, వాటి అవసరాలు వేరు!

వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. వేర్వేరు అవసరాలకు వీటిని వినియోగించే విధంగా రూపొందించారు. ఇంటి అవసరాలకు ఉపయోగించి గ్యాస్ సిలిండర్ ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. 14.2 కిలోల బరువు ఉంటుంది. దీని ధర ప్రస్తుతం రూ.965.

వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగించే సిలిండర్ నీలి రంగులో ఉంటుంది. దీని బరువు 19కిలోలు. అయితే, మరి కొన్ని వాణిజ్య సిలిండర్లు 35, 47.5కిలోల బరువులో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ సిలిండర్ ధర 2,076 నుంచి 2,105 వరకు ఉంది. ఇవే గాకుండా 5కేజీల సిలిండర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని బ్యాచిలర్లు ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటారు. ఇవి రూ.335 ధరల్లో లభిస్తున్నాయి.

సబ్సిడీ దుర్వినియోగం

డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను ప్రభుత్వ సబ్సిడీపై సరఫరా చేస్తుంది. వీటిని ఇంటి అవసరాలకు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అందుకే వాణిజ్య సిలిండర్ తో పోలిస్తే వీటి ధర తక్కువగా ఉంటుంది. డొమెస్టిక్ సిలిండర్ బరువు 14.2కేజీలు కాగా గరిష్ఠంగా కేజీ 68 రూపాయలు పడుతుంది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ వ్యాపారులు కమర్షియల్ సిలిండర్లను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. వ్యాపార అవసరాలకు ఉపయోగించే వాణిజ్య సిలిండర్ బరువు 19కేజీలు కాగా గరిష్ఠ ధర కేజీ 110 రూపాయలు. అంటే వాణిజ్య సిలిండర్​తో పోలిస్తే ఇళ్లలో ఉపయోగించే గ్యాస్ ధర కేజీ 42రూపాయలు తక్కువే. ఈ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వాలు సబ్సిడీ రూపంలో భరిస్తుంటాయి.

చట్టరీత్యా నేరం

వాస్తవానికి ఎరుపు రంగు సిలిండర్లను హోటళ్లు, ఇతర వ్యాపార అవసరాలకు ఉపయోగించడం చట్టరీత్యా నేరం అని నిత్యావసరాల వస్తువుల చట్టం -1955 స్పష్టం చేస్తోంది. గృహ వినియోగ సిలిండర్లను వ్యాపారాలకు మళ్లించడం శిక్షార్హమైన నేరంగా పేర్కొంది.

డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగించినట్లు తేలితే సిలిండర్ సీజ్ చేయడంతో పాటు సంబంధిత కనెక్షన్ రద్దు చేసేందుకు అవకాశాలున్నాయి. నేరం తీవ్రతను బట్టి భారీ జరిమానా, ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది.

వంట గ్యాస్ కొరత లేకుండా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సిలిండర్ల సరఫరాను క్రమబద్ధీకరిస్తున్నాయి. కానీ, అక్కడక్కడా గ్యాస్ ఎజెన్సీలు, డెలివరీ బాయ్​లు చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇళ్లకు చేర్చాల్సిన సిలిండర్లను బ్లాక్ మార్కెట్​కు తరలించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. దీంతో ఇంట్లో ఉండాల్సిన ఎరుపు రంగు సిలిండర్లు రోడ్ల వెంట టీ స్టాళ్లు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో దర్శనమిస్తున్నాయి. రోడ్ల వెంటే వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగిస్తున్నా అధికారులు అడ్డుకోవడం లేదని విమర్శలొస్తున్నాయి. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్లను వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించకూడదనే నిబంధనలున్నా సంబంధిత యంత్రాంగం పట్టించుకోవడం లేదని, ఈ కారణంగానే గ్యాస్ సిలిండర్ల సకాలంలో ఇంటికి చేరడం లేదని గృహిణులు మండిపడుతున్నారు.

వంట గ్యాస్ బ్లాక్ మార్కెట్​కు తరలిస్తే పౌర సరఫరాలు, మున్సిపల్, రెవెన్యూ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. కానీ, విచిత్రం ఏమిటంటే రోడ్ల పక్కన హోటళ్లు, టీ స్టాళ్లలో డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను వాడుతున్నా చర్యలు తీసుకోవడం లేదని గృహిణులు వాపోతున్నారు.

"ధర ఎక్కువ, తూకం తక్కువ" - వంట గ్యాస్ సిలిండర్లో తేడా ఉంటే ఇలా చేయండి!

"LPG" మన జీవితాల్లోకి అలా వచ్చింది! - అప్పట్లో ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదట!

