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ఫోన్లో ఇలా చేస్తున్నారా? - మీ రిలేషన్​ రిస్క్​లో పడ్డట్టే!

- కాలింగ్​, చాటింగ్​లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు - అపార్థాలకు ఎక్కువ ఆస్కారం ఉందని హెచ్చరిక!

Relation ship
misunderstandings (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 10:42 AM IST

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Chatting : ఇప్పుడు మనుషులు నేరుగా మాట్లాడుకోవడం తగ్గిపోయింది. బదులుగా ఫోన్లలో మాట్లాడుకోవడమే ఎక్కువైపోయింది. చాటింగ్​ చేసుకోవడానికే ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు! అయితే, అదే కాలింగ్​, చాటింగ్ లో అనుకోకుండా జరిగే చిన్నపాటి మిస్టేక్స్, ఏకంగా బంధానికే బీటలు పడేలా చేయొచ్చని రిలేషన్ షిప్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

చాటింగ్ లేదా కాలింగ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన మొదటి విషయం ఇది! మనుషులు ఇద్దరూ ఎదురెదురుగా ఉండి మాట్లాడుకుంటే చాలా విషయాల్లో క్లారిటీ వస్తుంది. ఫేస్ ఫీలింగ్స్, నవ్వు, గొంతులోని వాయిస్ తీరు, ఇంకా కళ్లు. ఇవన్నీ ఎదుటివారి ఉద్దేశాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేయిస్తాయి. కానీ, చాటింగ్​లో ఇవేవీ ఉండవు. కేవలం అక్షరాలు మాత్రమే కనిపిస్తుంటాయి. కాబట్టి, ఎదుటివారితో చాట్ చేసేటప్పుడు అందరూ ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఉదాహరణకు మీరు ఒక ఫన్నీ కామెంట్ చేయొచ్చు. కానీ, అప్పటి వరకూ సాగిన సంభాషణ ఆధారంగా వాళ్లు సెటైర్ ఫీలవచ్చు. అవమానించడంగా కూడా భావించొచ్చు. ఇదే జరిగితే వాళ్లు నవ్వడానికి బదులుగా మీపై నెగెటివ్ ఫీలింగ్​ పెంచుకునే అవకాశం ఉంది.

ఎదుటివాళ్లు ఒక విషయం చెబుతుంటే దాన్ని పక్కన పెట్టి, వీళ్ల కథ మొదలుపెడుతుంటారు కొందరు. అసలు ఆ ప్లేసులో నేను ఉంటే ఏం జరిగేదో తెలుసా అంటుంటారు. లేదంటే, "నాక్కూడా ఓసారి ఇలాగే జరిగింది. అప్పుడు నేనేం చేశానో తెలుసా?" అంటూ ఎదుటివారికి పూర్తిగా చెప్పే అవకాశం కూడా ఇవ్వరు. ఇలాంటి ప్రవర్తనను తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

అవతలి వారు సీరియస్​గా ఒక విషయం చెబుతున్నప్పుడు ఇవతలి వారి నుంచి అదే తరహా రిప్లే ఎక్స్​పెక్ట్ చేస్తారు. అప్పుడే మీరు వారి మాటలను వింటున్నారని భావిస్తారు. కానీ, చాలా మంది "ఆహా.." "అలాగా".. "సరే" అంటూ ముక్తసరిగా ముగించేస్తాం. ఇదే రిపీట్ అయితే ఇక వీళ్లతు మాట్లాడకపోవడమే మంచిదనే నిర్ణయానికి వస్తారు.

బంధాన్ని కేవలం అవసరం కోసమే వాడుకుంటారు కొందరు. పని ఉంటే మెసేజ్‌ చేస్తారు. సాయం కావాలంటే కాల్ చేస్తారు. డబ్బు అవసరమైతే చాట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మరేమీ ఉండదు. ఇలాంటి బంధాలు పెద్దగా నిలబడవు. అందుకే అప్పుడప్పుడూ ప్రేమగా పలకరించాలని సూచిస్తున్నారు. ఒక ఫన్నీ వీడియో పంపడం లేదా ఏదైనా జ్ఞాపకం గుర్తొచ్చిందని చెప్పడం వంటివి చేయొచ్చు.

కొందరు చాట్‌ మొదలుపెడితే టపా టపా వేస్తూనే ఉంటారు. ఎదుటివాళ్లు ఒకదానికి రిప్లై ఇవ్వకముందే మరో ఐదారు మెసేజ్‌లు వచ్చేస్తాయి. ఇది సరికాదు. సంభాషణ అంటే ఇద్దరూ మాట్లాడుకోవడం. ఒకరు చెప్పింది మాత్రమే అవతలివారు వినడం కాదు. ఇలాంటి రేడియో కామెంట్రీ సరికాదని చెబుతున్నారు.

చాలా మంది మెసేజ్ పెడితే చూసి కూడా రిప్లే ఇవ్వరు. లేదంటే.. చాట్‌ మధ్యలో ఉన్నట్టుండి మాయమైపోతారు. మళ్లీ గంటల తర్వాత రిప్లే ఇస్తారు. ఇలా ఎప్పుడో ఒకసారి జరిగిందంటే సరే, కానీ కంటిన్యూగా ఇదే పద్ధతి పాటిస్తుంటారు కొందరు. నిజంగానే పని ఉంటే "ఇప్పుడు ఒక పని ఉంది. తర్వాత మాట్లాడతా." అని క్లియర్​గా చెప్పాలి. అది వదిలేసి ఇష్టారీతిన బిహేవ్ చేస్తే ఆ రిలేషన్​ ముందుకు సాగదు.

కాబట్టి, ఒక బంధాన్ని కొనసాగించాలంటే అవతలి వారి అభిప్రాయానికి, ఆలోచనలకు తప్పకుండా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. మనవైపు నుంచే కాకుండా అవతలి వైపు నుంచి కూడా ఆలోచించాలి. వారి మీద శ్రద్ధ, ఆసక్తి చూపించాలి. అప్పుడే ఏ బంధమైనా నిలబడుతుందని చెబుతున్నారు.

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