రిఫ్రిజిరేటర్లో ఆహార పదార్థాలు ఇలా స్టోర్ చేయండి! - ఎక్కువ రోజులు తాజాగా!
Published : May 25, 2026 at 4:04 PM IST
Fridge Food Storage Safety Tips : నేటి రోజుల్లో అందరి ఇళ్లలోనూ ఆహార పదార్థాల నిల్వ కోసం రిఫ్రిజిరేటర్ కామన్గా ఉంటోంది. పండ్లు, కూరగాయలు, పాలు, పెరుగు వంటి వాటితో పాటు మిగిలిన ఆహారపదార్థాలు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, కొంతమంది ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే చాలు ఎన్ని రోజులైనా పదార్థాలు పాడైపోవు అనుకుంటారు. కానీ, వాటికీ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది. అవి చూడ్డానికి మంచిగానే ఉన్నా.. ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసే బ్యాక్టీరియా వాటిలో అభివృద్ధి చెందుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ ఉంచే ఆహార పదార్థాల గురించి కొన్ని జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు. ఇంతకీ, ఆ జాగ్రత్తలేంటి? రిఫ్రిజిరేటర్ నిర్వహణ ఎలా ఉండాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
- ఏ కాలంలోనైనా ఫ్రిడ్జ్లో సరైన ఉష్ణోగ్రతను మెయింటెన్ చేయడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. కాలమేదైనా రిఫ్రిజిరేటర్లో టెంపరేచర్ 4.4 డిగ్రీల సెల్సియస్కు మించకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- పాలు, పాల పదార్థాలు.. వంటి త్వరగా పాడైపోయే పదార్థాలు బయటి నుంచి తెచ్చిన రెండు గంటల్లోపే రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టేయడం మంచిదంటున్నారు. ఒకవేళ బయట ఉష్ణోగ్రత 32.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే తెచ్చిన గంటలోపే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలంటున్నారు.
- మనలో చాలా మంది రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉంచి బయటకు తీసినప్పుడు గడ్డకట్టిన పదార్థాలను కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్, టేబుల్పై పెట్టి వాటంతటవే కరిగిపోతాయి అని వదిలేస్తుంటారు. కానీ, ఇది మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు. ఎందుకంటే గడ్డకట్టిన పదార్థాలు రూమ్ టెంపరేచర్కు చేరేసరికి ఆయా పదార్థాల్లోని బ్యాక్టీరియా రెండింతలవుతుందని సూచిస్తున్నారు. అందుకే, కౌంటర్ టాప్స్పై పెట్టి ఘనీభవించిన పదార్థాల్ని అస్సలు కరిగించకూడదంటున్నారు. దీనికి బదులుగా నీటిలో/మైక్రోవేవ్ ఒవెన్లో పెట్టి కరిగించడం సురక్షితం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- సాధ్యమైనంతవరకు మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్ని తాజాగా, పరిశుభ్రంగా, అప్పటికప్పుడు వండుకొని, వేడివేడిగా తీసుకోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, వీలైనంతవరకు మిగిలిపోయిన అన్ని పదార్థాలనీ ఫ్రిజ్లో పెట్టేయకుండా జాగ్రత్త పడడం బెటర్ అంటున్నారు.
- ఒకవేళ ఏ పదార్థాన్ని అయినా స్టోర్ చేయాలనుకుంటే కచ్చితంగా మూత పెట్టిన తర్వాత మాత్రమే లోపల ఉంచాలి. ఎయిర్టైట్ కంటైనర్ అయితే మరీ మంచిదంటున్నారు.
- మనలో ఎక్కువ మంది పండ్ల నుంచి రసం తీసి కూలింగ్ కోసమని ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుతారు. ఇది అస్సలు మంచిది కాదని, జ్యూస్ తీసిన వెంటనే తాగేయడం మేలు అంటున్నారు.
- ఇకపోతే పండ్లు, కూరగాయలు ఏవైనా వారం లోపల వాడుకోవడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు.
ఫ్రిడ్జ్ నిర్వహణ ఇలా :
- రిఫ్రిజిరేటర్లో నిల్వ ఉంచే ఆహార పదార్థాల విషయంలోనే కాకుండా దాని నిర్వహణలోనూ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే..
- ఫ్రిడ్జ్ను ఇంట్లో గాలి తగిలే ప్లేస్లో ఉంచాలి. ఇలా ఉంచడం వల్ల అది త్వరగా పాడవకుండా ఉంటుందంటున్నారు.
- మనలో చాలా మంది ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీసి ఎక్కువసేపు ఉంచుతుంటారు. అలాకాకుండా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేసి, వెంటనే మూసివేసేలా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, ఫ్రిడ్జ్ పైభాగంలో ఇతర వస్తువులేమి ఉంచకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
- రిఫ్రిజిరేటర్లో ఐస్ ఏర్పడకుండా ఉండాలంటే ఎప్పుడూ నార్మల్ టెంపరేచర్నే ఎంచుకోవాలి.
- ఫ్రిడ్జ్ ఉన్న చోట తడి లేకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే నీరు నిలిస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే ప్రమాదం లేకపోలేదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా రిఫ్రిజిరేటర్ను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. దాంట్లో పేరుకుపోయినటువంటి ఐస్ను తొలగించాలి.
- ఇక చివరగా విద్యుత్ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకునేలా స్టెబిలైజర్ను యూజ్ చేయడం మేలు. ప్రాబ్లమ్ తలెత్తినప్పుడు దానంతట అదే సరఫరా నిలిచిపోయే విధంగా ఫ్యూజ్ సిస్టం ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
