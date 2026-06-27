ఇల్లు శుభ్రం చేయాలని అనుకుంటున్నారా? - ఈ తప్పులు లేకుండా చూసుకోవాలంట!
- ఇల్లు క్లీన్ చేయకపోతే దుమ్ము పేరుకుపోయే అవకాశం - ఈ క్రమంలోనే మిస్టేక్స్ లేకుండా చూసుకోవాలట!!
Published : June 27, 2026 at 5:59 PM IST
Mistakes to Avoid Home Cleaning: గిన్నెలు కడగటం, వంట చేయడం, ఇల్లు ఊడ్చటం వంటి పనులతో పోలిస్తే ఇంటి క్లీనింగ్ అంత ఈజీ కాదు. ఎంత పని చేసినా ఓ పట్టాన తరగదు. ఇక వర్కింగ్ ఉమెన్స్కు రోజువారీ పనులు మినహాయిస్తే ఇంటి క్లీనింగ్, గృహోపకరణాల్ని శుభ్రం చేయడం.. వంటి అదనపు పనులకు సమయం దొరకదు కూడా. ఫలితంగా ఇంట్లో దుమ్ము పేరుకుపోవడం, గృహోపకరణాల పనితీరు వంటివి దెబ్బతింటాయి. ఫలితంగా పని మరింతగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఇంటి శుభ్రత విషయంలో కొన్ని పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
శుభ్రపరిచేవైనా సరే: నేటి రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో వాషింగ్మెషీన్లు, డిష్వాషర్లు కామన్ అయిపోయాయి. వీటితో పని తొందరగా పూర్తవ్వడం వల్ల చాలా మంది వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే బట్టలు, గిన్నెల్ని శుభ్రం చేసే ఈ గృహోపకరణాలను ప్రత్యేకించి క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటారు కొందరు. కానీ వీటిని కూడా అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయా మెషీన్లను ఎలా శుభ్రం చేయచ్చో సంబంధిత మాన్యువల్ చూసి ఫాలో అవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
మురికివే వాడుతున్నారా?: ఇంట్లో యూజ్ చేసే వివిధ రకాల హోమ్ అప్లయెన్సెస్, ఇతర వస్తువుల్ని మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ లేదంటే కాటన్ క్లాత్తో క్లీన్ చేయడం మనకు అలవాటే. అయితే పని పూర్తయ్యే సరికి అవి మురికిగా తయారవుతాయి. ఇక వాటిని డిటర్జెంట్తో ఉతికి ఆరేసి తిరిగి వాడుకోవడం చాలా మంది చేసే పని. అయితే ఇలా పైపైన ఉతకడం వల్ల అవి పూర్తిగా శుభ్రపడవని, పైగా వాటిపై బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. అలాగే వాటి నుంచి అదో రకమైన వాసన కూడా వస్తుంటుందని చెబుతున్నారు. అందుకే అలాంటి మురికి క్లాత్స్ లేదా టవల్స్ని ప్రత్యేకంగా శుభ్రం చేయాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. అందుకోసం వేడి నీళ్లలో కొద్దిగా వెనిగర్ వేసి ఈ క్లాత్స్ని అరగంట పాటు నానబెట్టి ఆ తర్వాత ఉతికి ఎండలో ఆరేయాలంటున్నారు. ఇలా ఉతికితే అవి క్లీన్ అవడంతో పాటు వాటిపై ఉన్న మరకలు కూడా తొలగిపోతాయని.. ఆపై తిరిగి వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
వాయిదాల పర్వం వద్దు: సమయం లేకో బద్ధకం కారణంగానో చాలా మంది వివిధ రకాల పనులను తర్వాత చేద్దాంలే అని వదిలేస్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల ఆ పనులు పూర్తి చేయడానికి మరింత శ్రమ పడాల్సి వస్తుందని, పైగా సమయం కూడా వృథా అవుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే ఇంటి శుభ్రత విషయంలో వాయిదాల పర్వం అస్సలు మంచిది కాదంటున్నారు. ఓ అరగంట లేట్ అయినా సరే శుభ్రం చేయాలనుకున్న వస్తువును అప్పటికప్పుడే క్లీన్ చేసేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగని అన్ని పనులు ఒకేసారి పెట్టుకున్నా భారమవుతుందని.. కాబట్టి ఒకరోజు ఒక వస్తువు శుభ్రం చేస్తే.. మరో రోజు మరో ర్యాక్ శుభ్రం చేయడం మంచిదంటున్నారు. దీంతో పని సులువవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
వీటితో పాటు ఇంటి పని సులభంగా పూర్తవ్వాలన్నా, అదనపు భారం పడకుండా ఉండాలన్నా.. కుటుంబసభ్యులను ఆయా పనుల్లో భాగం చేయాలంటున్నారు. వారికీ కొన్ని పనులు అప్పగించాలని.. ఫలితంగా ఇల్లూ నీట్గా ఉంటుందని.. శ్రమా తగ్గుతుందని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఇంటితో పాటు వివిధ గృహోపకరణాల్ని సైతం శుభ్రం చేసిపెట్టే సేవలను ఎన్నో రకాల యాప్స్ అందిస్తున్నాయని.. సొంతంగా శుభ్రం చేసుకునే సమయం, ఓపిక లేనివారు వీటి ద్వారా సేవలు పొందచ్చని వివరిస్తున్నారు.
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