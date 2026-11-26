బాస్ దృష్టిలో మీరు 'జీరో' అవుతున్నారా? - ఆఫీసులో ఈ 'తప్పులు' చేస్తున్నారేమో చూసుకోండి!
Workplace Mistakes : ఆఫీసులో మీ బాస్ మిమ్మల్ని తరచూ కోప్పడుతున్నారా? - అయితే ఈ అలవాట్లను వెంటనే మార్చుకోండి!
Published : November 26, 2026 at 6:16 PM IST
ఆఫీసులో 'బాస్' అనగానే చాలామందికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది వారి కఠినత్వమే. పని విషయంలో వారు చూపే స్ట్రిక్ట్నెస్ వల్ల కొంత అయిష్టత కలగడం సహజం. కానీ, వారి స్థానంలో ఉండి ఆలోచిస్తే మన పనిలో లోపాలు కనిపించడం, వాటిని సరిదిద్దడానికి వారు కోప్పడటం సర్వసాధారణం. నిజానికి వారి విమర్శల వెనుక మన కెరీర్ ఎదుగుదలే దాగి ఉంటుంది. అందుకే మనల్ని ప్రశంసించినా, మందలించినా మన వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి బాటలు వేసే బాస్తో మంచి అనుబంధం కలిగి ఉండటం చాలా అవసరం. ఇందుకోసం కొన్ని పొరపాట్లకు దూరంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రోజూ లేటేనా?
ఆఫీసుకి తరచూ ఆలస్యంగా వెళ్లే అలవాటు ఉందా? అయితే వెంటనే మార్చుకోండి! ఎందుకంటే ఏ బాస్కైనా సమయపాలన లేని ఉద్యోగులంటే చిరాకు కలుగుతుంది. మీరు ఆఫీసులో ఎంత బాగా పనిచేసినా, రోజూ లేట్గా రావడం వల్ల మీపై ఒక నెగటివ్ ఇంప్రెషన్ పడిపోతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, మిమ్మల్ని చూసి మిగతా సహోద్యోగులు కూడా పని వేళల విషయంలో అలుసుగా ప్రవర్తించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, ఆఫీస్లో సమయపాలన పాటించడం అలవాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
సడన్గా సెలవు పెడితే!
అనుకోని అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఆకస్మికంగా సెలవు తీసుకోవడంలో తప్పులేదు. కానీ, ఎలాంటి బలమైన కారణం లేకపోయినా ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండా తరచూ సడన్గా సెలవులు పెట్టడం ఏ బాస్కైనా చిరాకు తెప్పిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే సడన్గా సెలవు తీసుకోవడం వల్ల మీరు పూర్తిచేయాల్సిన పనులు మధ్యలోనే ఆగిపోతాయి. దానికి మీ బాస్ పైఅధికారులకు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. అందుకే, ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. కాబట్టి సెలవుల విషయంలో ఇలా అలసత్వం ప్రదర్శించకుండా చూసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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పనిలో అలసత్వం!
కొందరు తమకు అప్పగించిన పనిని సక్రమంగా, సమయానికి కంప్లీట్ చేయలేకపోతారు. దానివల్ల కూడా బాస్ నుంచి వ్యతిరేకత ఎదురవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇచ్చిన డెడ్లైన్ ప్రకారం మీ పనులను టైమ్కు కంప్లీట్ చేయడం, అవసరమైనప్పుడు ఇతర అత్యవసర పనుల్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇలా మీరు పని పట్ల ఉత్సాహం చూపినప్పుడే మీపై బాస్కు మంచి ఇంప్రెషన్ ఏర్పడుతుందంటన్నారు నిపుణులు. ఇది పరోక్షంగా కెరీర్ అభివృద్ధికి కూడా దోహదం చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా?
పని చేసటప్పుడు అప్పుడప్పుడూ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరగడం సర్వసాధారణం. కానీ, తరచూ తప్పులు దొర్లుతున్నాయంటే మీరు చేసే పనిపై పూర్తి స్థాయిలో ఏకాగ్రత పెట్టడం లేదని అర్థం. ప్రతిసారీ మీ తప్పులను గుర్తించి, వాటిని సరిదిద్దడం బాస్కు సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఒక్కోసారి ఆ తప్పులు అలాగే పైఅధికారుల దృష్టికి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీ నిర్లక్ష్యానికి కూడా మీ బాసే సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది కూడా పని వాతావరణాన్ని, బాస్తో మీకు ఉన్న అనుబంధాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. కాబట్టి, పనిలో సాధ్యమైనంత వరకు మీ ద్వారా పనిలో ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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