చల్లని వేళ "మిరియాల పప్పుచారు" - ఘాటు ఘాటుగా గొంతులోకిదిగుతుంది!
బళ్లారి స్పెషల్ మిరియాల పప్పు చారు - నోటికి కొత్త రుచిని ఇస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 4:50 PM IST
Pepper Dal Charu Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల చారు, పులుసు రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి బళ్లారి స్పెషల్ మిరియాల పప్పుచారు చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. వేడివేడిగా అన్నంతో స్పైసీగా, ఘూటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు. మరి నోరూరించే మిరియాల పప్పుచారు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- మెంతులు - 2 చిటికెడ్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- నెయ్యి - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- మినపప్పు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
- టమోటాలు - 1
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఇరవై నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే మరో కప్పులో 20 గ్రాముల చింతపండు, కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి నానబెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, ఒక టమోటాను కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో నానబెట్టిన కందిపప్పు వేయాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మూతపెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి. ఐదు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పప్పును మెత్తగా గుత్తితో రుబ్బుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు చిటికెడ్ల మెంతులు, ఒక ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అలాగే ఇందులో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలతో పాటు టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
- టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు రసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమం బాగా మరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాల పొడి వేసి కలపాలి.
- అనంతరం రుబ్బుకున్న కందిపప్పు, ఒక లీటర్ నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 20 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత చివరన కాస్త కొత్తిమీర స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కమ్మని మిరియాల పప్పుచారు మీ ముందుంటుంది!
