చల్లని వేళ "మిరియాల పప్పుచారు" - ఘాటు ఘాటుగా గొంతులోకిదిగుతుంది!

బళ్లారి స్పెషల్ మిరియాల పప్పు చారు - నోటికి కొత్త రుచిని ఇస్తుంది!

Miryala Pappu Charu
Miryala Pappu Charu (ETV Bharat)
Pepper Dal Charu Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల చారు, పులుసు రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి బళ్లారి స్పెషల్ మిరియాల పప్పుచారు చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. వేడివేడిగా అన్నంతో స్పైసీగా, ఘూటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు. మరి నోరూరించే మిరియాల పప్పుచారు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Miryala Pappu Charu
మిరియాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - అర కప్పు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • మెంతులు - 2 చిటికెడ్లు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • నెయ్యి - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
  • టమోటాలు - 1
Miryala Pappu Charu
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఇరవై నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే మరో కప్పులో 20 గ్రాముల చింతపండు, కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, ఒక టమోటాను కట్ చేసుకోవాలి.
Miryala Pappu Charu
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో నానబెట్టిన కందిపప్పు వేయాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మూతపెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి. ఐదు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పప్పును మెత్తగా గుత్తితో రుబ్బుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు చిటికెడ్ల మెంతులు, ఒక ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Miryala Pappu Charu
బెల్లం (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అలాగే ఇందులో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలతో పాటు టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
Miryala Pappu Charu
చింతపండు (Getty Images)
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు రసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమం బాగా మరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాల పొడి వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం రుబ్బుకున్న కందిపప్పు, ఒక లీటర్ నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 20 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • 20 నిమిషాల తర్వాత చివరన కాస్త కొత్తిమీర స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కమ్మని మిరియాల పప్పుచారు మీ ముందుంటుంది!

