సిసలైన "మిరియాల చారు"! - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోవాల్సిందే!

- ఈ పద్ధతిలో 'మిరియాల చారు' చేయండి - ఘాటు ఘాటుగా, భలే రుచిగా!

Miriyala Charu Recipe
Miriyala Charu Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 3:31 PM IST

Miriyala Charu Recipe : వెదర్ కూల్​గా ఉన్నప్పుడు వేడివేడి అన్నంలో ఘాటుఘాటుగా ఏదైనా రసం పోసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ సూపర్​గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్​లో ఎక్కువ మందిని జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి సమస్యలు తరుచూ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. దాంతో ఏమి తిన్నా నోటికి అంత టేస్టీగా అనిపించదు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది రకరకాల రసం రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే కొంతమంది "మిరియాల రసం" చేసుకుంటుంటారు.

కానీ, అంత పర్ఫెక్ట్​గా కుదరదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో మిరియాల చారు చేసుకుని చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి వేడివేడిగా అద్దిరిపోతుంది. చల్లని వేళ ఘాటు ఘాటుగా గొంతులోకి పోతుంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా అనుకోవాల్సిందే! రుచి మాత్రమే కాదు.. జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి సమస్యల నుంచి కూడా రిలీఫ్ లభిస్తుంది. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మొదటిసారి చేసే వారైనా ఈ కొలతలతో కమ్మగా చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ మిరియాల చారుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మిరియాలు - ఒక చెంచా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • చింతపండు - నిమ్మకాయంత
  • టమాటా - ఒకటి
  • నూనె - చెంచా
  • పసుపు - పావుచెంచా
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • ఆవాలు - పావుచెంచా
  • కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు చెంచాలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ఇంగువ - పావుచెంచా

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చారు తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో అరలీటర్ మంచి నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మిరియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసుకుని వీటన్నింటిని మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మంచిగా నానిన చింతపండు నుంచి రసం తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం చారు తయారీకి స్టవ్ మీద కాస్త మందంగా ఉండే గిన్నె పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో ఆవాలు, పసుపు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా మగ్గనివ్వాలి. టమాటాలు మంచిగా మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసి బాగా కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం బాగా వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మిరియాలు-వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా కలపాలి.
  • అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కరివేపాకు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, ఇంగువ వేసి కలిపి బాగా మరిగించి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే కమ్మని "మిరియాల చారు" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు ఎప్పుడూ చేసుకునే టమాటా రసం, చింతపండు రసం వంటివి కాకుండా ఓసారి ఇలా 'మిరియాల రసం' చేయండి. చల్లని వేళ ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
