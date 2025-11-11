ETV Bharat / offbeat

బ్యాచిలర్స్ కష్టాలు తీర్చే "పెప్పర్ రైస్" - లంచ్ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ!

ఇంట్లో సింపుల్​గా చేసుకునే రైస్ రెసిపీ - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Pepper Rice Prepare
Pepper Rice Prepare (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 5:06 PM IST

Pepper Rice Prepare in Telugu : కొన్నిసార్లు ఇంట్లో లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే పెద్ద టాస్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులోకి కర్రీ, రైస్ తప్పనిసరి. ఇక బ్యాచిలర్స్ అయితే ఆ పూటకి బయట తినేద్దామని అనుకుంటారు. అలాంటి వారికోసం క్విక్​గా, ఈజీగా తయారయ్యే లంచ్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పెప్పర్ రైస్. దీనిని నిమిషాల్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది. మరి టేస్టీ, స్పైసీ పెప్పర్ రెస్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pepper Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
Pepper Rice
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • జీడిపప్పు - 20
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Pepper Rice
జీడిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అలాగే ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
Pepper Rice
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఎనిమిది వెల్లుల్లిరెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా 20 జీడిపప్పులు, టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు టమోటాలు మెత్తబడే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Pepper Rice
నెయ్యి (Getty Images)
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా ఉడికించి పెట్టుకున్న అన్నంతో పాటు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మిరియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి రెండు నిమిషాలు కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే! స్పైసీ, టేస్టీ పెప్పర్ రైస్ రెడీ అయినట్లే!

