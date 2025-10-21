ETV Bharat / offbeat

లావు మిర్చీతో బ్రహ్మాండమైన ఫ్రై కర్రీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!

- పప్పు, సాంబార్​లోకి సూపర్ సైడ్ డిష్​ కూడా! - ఒక్కసారి తిన్నారంటే రిపీట్​ చేస్తారు!

Mirchi Fry
Mirchi Fry (ETV Bharat)
October 21, 2025

Mirchi Fry : జిహ్వ చాపల్యం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రుచులను కోరుకుంటుంది. అందుకే సరికొత్త రెసిపీలను టేస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఇంట్లో నిత్యం ఒకే రకం కూరలు వండుతూ ఉంటే, నాలుక చప్పబడుతోందని ఫీలవుతుంటారు. మీరు కూడా ఇలాగే అనుకుంటున్నారా? అందుకే మీకోసం ఓ సూపర్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే "బజ్జీ మిర్చీ ఫ్రై"!

సహజంగా దీన్ని బజ్జీలు వేయడానికి మాత్రమే వినియోగిస్తారు. కారం ఎక్కువగా ఉండదు కాబట్టి రెగ్యులర్​ కూరల్లో కూడా వాడరు. అయితే, ఈ మిర్చీతో అద్దిరిపోయే వేపుడు చేసుకొని, ఇష్టంగా ఆరగించేయొచ్చు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బజ్జీ మిర్చీ - 10 నుంచి 12
  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • గోధుమపిండి - రెండు స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత,
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్‌
  • కారం - అర స్పూన్
  • ఆయిల్ - అర కప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిర్చీలను చక్కగా క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చాకుతో నిలువుగా మధ్యలో గాటు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక బౌల్​ తీసుకొని అందులో గోధుమ పిండి, శనగ పిండి, ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద ఓ చిన్న గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 3 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి వేడి చేయాలి. అది సన్​ ఫ్లవర్, పామాయిల్ కాకుండా.. వేరు శనగ నూనె అయితే బాగుంటుందని గుర్తు పెట్టుకోండి.
  • వేడి చేసిన ఆయిల్ ను గోధుమ పిండి మిశ్రమంలో పోసేయాలి. ఇప్పుడు మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత నీళ్లు చిలకరిస్తూ కలుపుకోవాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బజ్జీ పిండి మాదిరిగా లూజ్ కాకూడదు. కాస్త బంకగా మారి, పిడికిట్లో పిండిని పట్టుకొని వత్తితే ముద్దలాగా మారేట్టుగా ఉండాలి.
  • ఇప్పుడు ఈ పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గాటు పెట్టిన మిర్చీ మధ్యలో కూర్చాలి. మిర్చీలన్నీ ఇలా పిండితో కూర్చుకుని సిద్ధం చేసోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టౌపై మూకుడు పెట్టి అందులో కప్పు నూనె పోయాలి. ఇది కూడా పల్లీ ఆయిల్ అయితేనే బాగుంటుంది.
  • వేడెక్కిన తర్వాత నాలుగు మిర్చీల చొప్పున వేసుకుంటూ ఫ్రై చేయాలి. ఈ సమయంలో ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా చూసుకోవాలి. స్టౌ కూడా మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకోవాలి
  • మిర్చీలను అటూ ఇటూ తిప్పుతూ ఉండాలి. గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత బయటకు తీసుకోవాలి. కేవలం మూడు వాయిల్లోనే మిర్చీలన్నీ ఫ్రై అయిపోతాయి.
  • వీటిని వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని, ముద్ద ముద్దకూ కాస్త కొరుక్కుంటూ తింటే "బ్రహ్మాండం" అంటారు! అంత అద్భుతంగా ఉంటుందీ మిర్చీ ఫ్రై.
  • ఫుడ్డీస్ అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ ఇది. ఎప్పుడు కావాలంటే అంటే అప్పుడు ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు.
  • పప్పు, సాంబారు చేసున్నప్పుడైతే ఈ మిర్చీ ప్రై తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అప్పడాలను మించిన టేస్ట్​తో అమోఘంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే తప్పకుండా రిపీట్ చేస్తారు.

