లావు మిర్చీతో బ్రహ్మాండమైన ఫ్రై కర్రీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
- పప్పు, సాంబార్లోకి సూపర్ సైడ్ డిష్ కూడా! - ఒక్కసారి తిన్నారంటే రిపీట్ చేస్తారు!
Published : October 21, 2025 at 11:09 AM IST
Mirchi Fry : జిహ్వ చాపల్యం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రుచులను కోరుకుంటుంది. అందుకే సరికొత్త రెసిపీలను టేస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఇంట్లో నిత్యం ఒకే రకం కూరలు వండుతూ ఉంటే, నాలుక చప్పబడుతోందని ఫీలవుతుంటారు. మీరు కూడా ఇలాగే అనుకుంటున్నారా? అందుకే మీకోసం ఓ సూపర్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే "బజ్జీ మిర్చీ ఫ్రై"!
సహజంగా దీన్ని బజ్జీలు వేయడానికి మాత్రమే వినియోగిస్తారు. కారం ఎక్కువగా ఉండదు కాబట్టి రెగ్యులర్ కూరల్లో కూడా వాడరు. అయితే, ఈ మిర్చీతో అద్దిరిపోయే వేపుడు చేసుకొని, ఇష్టంగా ఆరగించేయొచ్చు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బజ్జీ మిర్చీ - 10 నుంచి 12
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- గోధుమపిండి - రెండు స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత,
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కారం - అర స్పూన్
- ఆయిల్ - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిర్చీలను చక్కగా క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చాకుతో నిలువుగా మధ్యలో గాటు పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో గోధుమ పిండి, శనగ పిండి, ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద ఓ చిన్న గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 3 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి వేడి చేయాలి. అది సన్ ఫ్లవర్, పామాయిల్ కాకుండా.. వేరు శనగ నూనె అయితే బాగుంటుందని గుర్తు పెట్టుకోండి.
- వేడి చేసిన ఆయిల్ ను గోధుమ పిండి మిశ్రమంలో పోసేయాలి. ఇప్పుడు మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత నీళ్లు చిలకరిస్తూ కలుపుకోవాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బజ్జీ పిండి మాదిరిగా లూజ్ కాకూడదు. కాస్త బంకగా మారి, పిడికిట్లో పిండిని పట్టుకొని వత్తితే ముద్దలాగా మారేట్టుగా ఉండాలి.
- ఇప్పుడు ఈ పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గాటు పెట్టిన మిర్చీ మధ్యలో కూర్చాలి. మిర్చీలన్నీ ఇలా పిండితో కూర్చుకుని సిద్ధం చేసోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టౌపై మూకుడు పెట్టి అందులో కప్పు నూనె పోయాలి. ఇది కూడా పల్లీ ఆయిల్ అయితేనే బాగుంటుంది.
- వేడెక్కిన తర్వాత నాలుగు మిర్చీల చొప్పున వేసుకుంటూ ఫ్రై చేయాలి. ఈ సమయంలో ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా చూసుకోవాలి. స్టౌ కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి
- మిర్చీలను అటూ ఇటూ తిప్పుతూ ఉండాలి. గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత బయటకు తీసుకోవాలి. కేవలం మూడు వాయిల్లోనే మిర్చీలన్నీ ఫ్రై అయిపోతాయి.
- వీటిని వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని, ముద్ద ముద్దకూ కాస్త కొరుక్కుంటూ తింటే "బ్రహ్మాండం" అంటారు! అంత అద్భుతంగా ఉంటుందీ మిర్చీ ఫ్రై.
- ఫుడ్డీస్ అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ ఇది. ఎప్పుడు కావాలంటే అంటే అప్పుడు ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు.
- పప్పు, సాంబారు చేసున్నప్పుడైతే ఈ మిర్చీ ప్రై తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అప్పడాలను మించిన టేస్ట్తో అమోఘంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే తప్పకుండా రిపీట్ చేస్తారు.
