రాజస్థానీ స్టైల్​లో కరకరలాడే "మిర్చీ బజ్జీలు" - ఆలూ స్టఫింగ్​తో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి!

రెగ్యులర్ మిర్చీ బజ్జీలను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style : చల్లని క్లైమేట్​లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ వేడి వేడిగా బజ్జీలు, పునుగులు, పకోడీలు వంటి స్నాక్స్ తినాలనిపిస్తుంది. అయితే, స్నాక్స్​లో ఎన్ని రకాలున్నా మిర్చీ బజ్జీకి సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. అప్పుడే వేడి వేడిగా వేయించిన బజ్జీలను అలా ఉల్లిపాయలతో కలిపి కొరుక్కుని తింటుంటే ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది. అయితే, అందరూ ఇష్టంగా తినే బజ్జీలను ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, ఆలూ స్టఫింగ్​తో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "బజ్జీలు". రాజస్థానీ స్టైల్​లో చేసుకునే ఈ బజ్జీలు కరకరలాడుతూ భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే ఒకటికి నాలుగు కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఎవరైనా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇవి నూనెను తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ రాజస్థానీ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • బంగాళాదుంపలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • సోంపు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఆమ్​చూర్ పొడి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • బజ్జీ మిరపకాయలు - ఆరేడు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు తాజా బజ్జీ మిరపకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా క్లాత్​తో తుడవాలి.
  • ఆపై ఒక్కో మిరకాయను స్టఫింగ్​కు అనుకూలంగా చాకుతో మధ్యలోకి చీల్చుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style (ETV Abhiruchi)
  • ఇప్పుడు ఉడికిన బంగాళాదుంపలను పైన పొట్టు తొలగించుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, సోంపు, ఆమ్​చూర్​పౌడర్, ఇంగువ, కాస్త కారం వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా నూనె కూడా వేసుకుని పదార్థాలన్నీ ఆలూ ముద్దలో కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాంతో బజ్జీల్లోకి కావాల్సిన ఆలూ స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
  • అనంతరం రెడీ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్​ను ముందుగా గాట్లు పెట్టుకున్న బజ్జీ మిరపకాయలలో చక్కగా స్టఫ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style (Getty Images)
  • ఇప్పుడు బజ్జీల తయారీ కోసం పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, కాస్త బేకింగ్ సోడా, ఇంగువ, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా కారం వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బజ్జీలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలుపుకోవాలి.
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న మిర్చీలను కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో చక్కగా డిప్ చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించుకోవడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచి​ కలర్​ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, రాజస్థానీ స్టైల్​లో ఆలూ స్టఫింగ్​తో కరకరలాడే "మిర్చీ బజ్జీలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి మిర్చీ బజ్జీలను చేయండి. మంచి రుచితో కరకరలాడే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు.

