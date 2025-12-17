రాజస్థానీ స్టైల్లో కరకరలాడే "మిర్చీ బజ్జీలు" - ఆలూ స్టఫింగ్తో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి!
రెగ్యులర్ మిర్చీ బజ్జీలను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Mirchi Bajji Recipe Rajasthani Style : చల్లని క్లైమేట్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ వేడి వేడిగా బజ్జీలు, పునుగులు, పకోడీలు వంటి స్నాక్స్ తినాలనిపిస్తుంది. అయితే, స్నాక్స్లో ఎన్ని రకాలున్నా మిర్చీ బజ్జీకి సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. అప్పుడే వేడి వేడిగా వేయించిన బజ్జీలను అలా ఉల్లిపాయలతో కలిపి కొరుక్కుని తింటుంటే ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది. అయితే, అందరూ ఇష్టంగా తినే బజ్జీలను ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, ఆలూ స్టఫింగ్తో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "బజ్జీలు". రాజస్థానీ స్టైల్లో చేసుకునే ఈ బజ్జీలు కరకరలాడుతూ భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే ఒకటికి నాలుగు కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్లో ఎవరైనా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇవి నూనెను తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ రాజస్థానీ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- బంగాళాదుంపలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- సోంపు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఆమ్చూర్ పొడి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - ఒక టేబుల్స్పూన్
- వంటసోడా - చిటికెడు
- బజ్జీ మిరపకాయలు - ఆరేడు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు తాజా బజ్జీ మిరపకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా క్లాత్తో తుడవాలి.
- ఆపై ఒక్కో మిరకాయను స్టఫింగ్కు అనుకూలంగా చాకుతో మధ్యలోకి చీల్చుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన బంగాళాదుంపలను పైన పొట్టు తొలగించుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, సోంపు, ఆమ్చూర్పౌడర్, ఇంగువ, కాస్త కారం వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా నూనె కూడా వేసుకుని పదార్థాలన్నీ ఆలూ ముద్దలో కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాంతో బజ్జీల్లోకి కావాల్సిన ఆలూ స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
- అనంతరం రెడీ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్ను ముందుగా గాట్లు పెట్టుకున్న బజ్జీ మిరపకాయలలో చక్కగా స్టఫ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు బజ్జీల తయారీ కోసం పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, కాస్త బేకింగ్ సోడా, ఇంగువ, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా కారం వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బజ్జీలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న మిర్చీలను కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో చక్కగా డిప్ చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించుకోవడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, రాజస్థానీ స్టైల్లో ఆలూ స్టఫింగ్తో కరకరలాడే "మిర్చీ బజ్జీలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి మిర్చీ బజ్జీలను చేయండి. మంచి రుచితో కరకరలాడే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
