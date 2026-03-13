ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "మిరపకాయ నిల్వ పచ్చడి" - టేస్ట్​ అద్భుతంగా ఉంటుంది - 3 నెలలు నిల్వ!

- బజ్జీ మిరపకాయలతో అద్దిరిపోయే పచ్చడి! - ఇలా చేసుకుంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంజాయ్​ చేస్తారు!

Tasty and Spicy Mirapakaya Nilva Pachadi
Tasty and Spicy Mirapakaya Nilva Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 9:24 AM IST

3 Min Read
Tasty and Spicy Mirapakaya Nilva Pachadi: ఇంట్లో బజ్జీ మిరకాయలు ఉంటే చాలా మంది వేడివేడిగా బజ్జీలు చేసుకుని తింటుంటారు. లేదంటే కూర చేసుకుని తింటుంటారు. కానీ ఈ బజ్జీ మిరపకాయలతో అద్భుతమైన నిల్వ పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. మిరపకాయలు అస్సలు కారం లేకుండా ఉండటం వల్ల పిల్లలు కూడా ఈజీగా తింటారు. పైగా పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకునే తింటే ఇంకే కూరలు అక్కర్లేదు. అంతేకాకుండా ఈ పచ్చడి బయట అయితే సుమారు 2 నెలలు, ఫ్రిజ్​లో అయితే నాలుగు రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఎటువంటి తాలింపు అవసరం లేకుండానే తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా బజ్జీ మిరపకాయలతో నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Mirapakaya Nilva Pachadi
Mirapakaya Nilva Pachadi (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బజ్జీ మిరపకాయలు - 250 గ్రాములు
  • నిమ్మకాయలు - 3 (మీడియం సైజ్​)
  • మెంతులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కారం - అర కప్పు
  • ఉప్పు - పావు కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
  • పల్లీ నూనె - 1 కప్పు
Mirapakaya Nilva Pachadi
Mirapakaya Nilva Pachadi (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా బజ్జీ మిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి అస్సలు తడి లేకుండా కాటన్​ క్లాత్​తో తుడిచి అరగంట పాటు ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టాలి.
  • అదే విధంగా నిమ్మకాయలను కూడా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి సగానికి కట్​ చేసి రసం పిండి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మెంతులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి. మెంతులు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఆవాలు వేసి ఓసారి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. ఆ వేడికి ఆవాలు కూడా మంచిగా వేగుతాయి.
Mirapakaya Nilva Pachadi
Mirapakaya Nilva Pachadi (Getty Images)
  • ఆవాలు, మెంతులు పూర్తిగా చల్లారినాక మిక్సీజార్​లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తని పొడిలా చేసి పక్కన ఉంచాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
  • కడిగి ఆరబెట్టుకున్న బజ్జీ మిరపకాయలను కట్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఓ మిర్చి తీసుకుని గుత్తి వంకాయ మాదిరి నాలుగు గాట్లు పెట్టుకుని అందులోని గింజలు తీసేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన మిరపకాయలకు గాట్లు పెట్టుకుని గింజలు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
Mirapakaya Nilva Pachadi
Mirapakaya Nilva Pachadi (Getty Images)
  • ఇలా చేసుకున్నాక మిరపకాయలను ఓ గిన్నెలోకి వేసి నిమ్మరసం పోసి కలిపి ఓ పావుగంట సేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కారం, ఉప్పు, వేయించి గ్రైండ్​ చేసిన ఆవ మెంతుల పొడి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పల్లీ నూనె పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Mirapakaya Nilva Pachadi
Mirapakaya Nilva Pachadi (Getty Images)
  • అనంతరం నిమ్మరసంలో ఊరిన బజ్జీ మిరపకాయలను ఈ కారంలో వేసి కలుపుకోవాలి. కారం మొత్తం మిరపకాయల లోపలి వరకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా కలుపుకున్న పచ్చడిపై మూత పెట్టి ఓ రోజంతా ఊరనివ్వాలి. ఆ తర్వాత పచ్చడిని మరోసారి కలిపి ఉప్పు, కారం, పులుపు చూసి ఏదైనా తక్కువ అనిపిస్తే యాడ్​ చేసుకుని కలిపి మరో రోజు ఊరనివ్వాలి. అనంతరం పచ్చడిని కలిపి గాజు జార్​లోకి తీసుకుని స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మిరపకాయ నిల్వ పచ్చడి.
Mirapakaya Nilva Pachadi
Mirapakaya Nilva Pachadi (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • బజ్జీ మిరపకాయలు తాజావి, తొడిమలు ఉన్నవి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా అక్కడక్కడా పగిలి ఉన్న కాయలు తీసుకోవద్దు.
  • కారం ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి ఉప్పు తీసుకోవాలి. అప్పుడే అన్నీ సరిపోయి టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • మిరపకాయలను అస్సలు తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. ఏ మాత్రం తడి ఉన్నా పచ్చడి నిల్వ ఉండదు.

