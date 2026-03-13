కమ్మని "మిరపకాయ నిల్వ పచ్చడి" - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది - 3 నెలలు నిల్వ!
- బజ్జీ మిరపకాయలతో అద్దిరిపోయే పచ్చడి! - ఇలా చేసుకుంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Published : March 13, 2026 at 9:24 AM IST
Tasty and Spicy Mirapakaya Nilva Pachadi: ఇంట్లో బజ్జీ మిరకాయలు ఉంటే చాలా మంది వేడివేడిగా బజ్జీలు చేసుకుని తింటుంటారు. లేదంటే కూర చేసుకుని తింటుంటారు. కానీ ఈ బజ్జీ మిరపకాయలతో అద్భుతమైన నిల్వ పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. మిరపకాయలు అస్సలు కారం లేకుండా ఉండటం వల్ల పిల్లలు కూడా ఈజీగా తింటారు. పైగా పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకునే తింటే ఇంకే కూరలు అక్కర్లేదు. అంతేకాకుండా ఈ పచ్చడి బయట అయితే సుమారు 2 నెలలు, ఫ్రిజ్లో అయితే నాలుగు రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఎటువంటి తాలింపు అవసరం లేకుండానే తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా బజ్జీ మిరపకాయలతో నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బజ్జీ మిరపకాయలు - 250 గ్రాములు
- నిమ్మకాయలు - 3 (మీడియం సైజ్)
- మెంతులు - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కారం - అర కప్పు
- ఉప్పు - పావు కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
- పల్లీ నూనె - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా బజ్జీ మిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి అస్సలు తడి లేకుండా కాటన్ క్లాత్తో తుడిచి అరగంట పాటు ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టాలి.
- అదే విధంగా నిమ్మకాయలను కూడా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి సగానికి కట్ చేసి రసం పిండి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మెంతులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి. మెంతులు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఆవాలు వేసి ఓసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ వేడికి ఆవాలు కూడా మంచిగా వేగుతాయి.
- ఆవాలు, మెంతులు పూర్తిగా చల్లారినాక మిక్సీజార్లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తని పొడిలా చేసి పక్కన ఉంచాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
- కడిగి ఆరబెట్టుకున్న బజ్జీ మిరపకాయలను కట్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఓ మిర్చి తీసుకుని గుత్తి వంకాయ మాదిరి నాలుగు గాట్లు పెట్టుకుని అందులోని గింజలు తీసేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన మిరపకాయలకు గాట్లు పెట్టుకుని గింజలు తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి.
- ఇలా చేసుకున్నాక మిరపకాయలను ఓ గిన్నెలోకి వేసి నిమ్మరసం పోసి కలిపి ఓ పావుగంట సేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కారం, ఉప్పు, వేయించి గ్రైండ్ చేసిన ఆవ మెంతుల పొడి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పల్లీ నూనె పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం నిమ్మరసంలో ఊరిన బజ్జీ మిరపకాయలను ఈ కారంలో వేసి కలుపుకోవాలి. కారం మొత్తం మిరపకాయల లోపలి వరకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న పచ్చడిపై మూత పెట్టి ఓ రోజంతా ఊరనివ్వాలి. ఆ తర్వాత పచ్చడిని మరోసారి కలిపి ఉప్పు, కారం, పులుపు చూసి ఏదైనా తక్కువ అనిపిస్తే యాడ్ చేసుకుని కలిపి మరో రోజు ఊరనివ్వాలి. అనంతరం పచ్చడిని కలిపి గాజు జార్లోకి తీసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మిరపకాయ నిల్వ పచ్చడి.
చిట్కాలు :
- బజ్జీ మిరపకాయలు తాజావి, తొడిమలు ఉన్నవి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా అక్కడక్కడా పగిలి ఉన్న కాయలు తీసుకోవద్దు.
- కారం ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి ఉప్పు తీసుకోవాలి. అప్పుడే అన్నీ సరిపోయి టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- మిరపకాయలను అస్సలు తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. ఏ మాత్రం తడి ఉన్నా పచ్చడి నిల్వ ఉండదు.
