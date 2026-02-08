పుదీనాతో పచ్చడి రొటీన్ - ఓసారి ఇలా "కారం పొడి" ట్రై చేయండి!
అన్నం, టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోయే కారం పొడి - సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
Pudina Karam Podi in Telugu : కొందరికి కూరలెన్ని ఉన్నా కారం పొడులను చూస్తే మాత్రం నోరూరుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇండ్లలో చాలా మంది కరివేపాకు పొడి, కంది పొడి, మునగాకు పొడి అంటూ రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. వీటిని వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా పుదీనాతో ఒకసారి కారం పొడి చేసి చూడండి. ఇది పచ్చడిలానే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి ఇది సూపర్గా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ! కొత్తగా చేసే వాకు ఈ పద్ధతిలో సింపుల్గా చేసేయోచ్చు. మరి ఈ కారం పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుదీనా ఆకులు - 100 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాలు - అర కప్పు
- మినపప్పు - పావు కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 12
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పుదీనా ఆకులను కాడలతో సహా తుంచి బాగా కడగాలి. అనంతరం వీటిని క్లాత్ మీద వేసి రాత్రంతా ఆరబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం ఆరబెట్టిన పుదీనా ఆకులను కడాయిలో వేసి స్టవ్పై పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో అర టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర కప్పు ధనియాలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేయాలి.
- అదేవిధంగా కడాయిలో ఒక టీ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన అనంతరం పావు కప్పు మినపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే 12 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా చింతపండు యాడ్ చేసి ఫ్రైచేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో వేయించిన ధనియాలుమినపప్పు మిశ్రమం వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన పుదీనా ఆకులు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేయాలి. అంతే నోరూరించే పుదీనా కారం పొడి తయారైనట్లే!
- అనంతరం ఈ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకోవాలి.
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే! అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది.
- ఈ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పుదీనా, ధనియాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
