"పుదీనా, క్యాప్సికం పచ్చడి" రెసిపీ - ఈజీగా చేసే ఈ చట్నీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!

నోరూరించే పుదీనా చట్నీ - ఒక్కో ముద్ద కమ్మగా ఉంటుంది!

capsicum_pudina_chutney
capsicum_pudina_chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 12:54 PM IST

Capsicum Pudina Chutney : పుదీనా, టమోటా చట్నీ ట్రై చేసి ఉంటారు గానీ, ఎపుడైనా ఓ క్యాప్సికం కూడా వేసి ట్రై చేశారా? ఇలా చేసే పుదీనా, క్యాప్సికం చట్నీ వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తిన్నారంటే 'ఆహా ఏమి రుచి' అంటారు. ఈ చట్నీ తయారీకి పెద్దగా సమయం కూడా అక్కర్లేదు. అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసి పెట్టొచ్చు. దోసెలు, చపాతీల్లోకి ప్రతి సారీ చట్నీ చేసే అవసరం లేకుండా తాజా పుదీనా తక్కువ ధరలో దొరికినపుడు ఈ చట్నీ చేసి పెట్టుకుంటే చాలు!

capsicum_pudina_chutney
capsicum_pudina_chutney (Getty image)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 స్పూన్
  • లేదా వేరుశనగలు - 1 స్పూన్
  • నూనె - 1.5టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • పుదీనా ఆకులు - 1 కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • టమోటా - 1
  • క్యాప్సికం - 1
  • వెల్లుల్లి - 6
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
capsicum_pudina_chutney
capsicum_pudina_chutney (Getty image)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె లేకుండానే పచ్చి శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ధనియాలు, జీలకర్ర వేయించాలి. ఆ తర్వాత నువ్వులు లేదా పల్లీలు వేయించి తీసుకోవాలి. మీరు పల్లీలు ఎంచుకున్నట్లయితే వాటిని ముందుగా వేసుకుని వేయించాలని గుర్తుంచుకోండి. పప్పు దినుసులు బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకుని మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి.
capsicum_pudina_chutney
capsicum_pudina_chutney (Getty image)
  • ఇపుడు ప్యాన్​లో నూనె వేసుకుని పచ్చిమిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత పుదీనా, కొత్తిమీర, టమోటా, క్యాప్సికం ముక్కలు వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. 5 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో బాగా మగ్గించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. వేయించిన పుదీనా, టమోటాతో పాటు వెల్లుల్లి పాయలు, చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని పల్స్ ఇస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
capsicum_pudina_chutney
capsicum_pudina_chutney (Getty image)
  • ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పప్పుల పొడి కూడా వేసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంతే! చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలోకి చివరగా తాలింపు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
capsicum_pudina_chutney
capsicum_pudina_chutney (Getty image)
  • తాలింపు కోసం చిన్న కడాయి స్టవ్​పై పెట్టుకుని 1 స్పూన్ నూనె వేడిచేయాలి. అందులో మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించాలి. తర్వాత 2 ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకోవాలి. ఎండు మిర్చి రంగు మారగానే దించేసి వేడి వేడిగానే చట్నీలో కలుపుకోవాలి.

