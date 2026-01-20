"పుదీనా, క్యాప్సికం పచ్చడి" రెసిపీ - ఈజీగా చేసే ఈ చట్నీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!
నోరూరించే పుదీనా చట్నీ - ఒక్కో ముద్ద కమ్మగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 12:54 PM IST
Capsicum Pudina Chutney : పుదీనా, టమోటా చట్నీ ట్రై చేసి ఉంటారు గానీ, ఎపుడైనా ఓ క్యాప్సికం కూడా వేసి ట్రై చేశారా? ఇలా చేసే పుదీనా, క్యాప్సికం చట్నీ వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తిన్నారంటే 'ఆహా ఏమి రుచి' అంటారు. ఈ చట్నీ తయారీకి పెద్దగా సమయం కూడా అక్కర్లేదు. అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసి పెట్టొచ్చు. దోసెలు, చపాతీల్లోకి ప్రతి సారీ చట్నీ చేసే అవసరం లేకుండా తాజా పుదీనా తక్కువ ధరలో దొరికినపుడు ఈ చట్నీ చేసి పెట్టుకుంటే చాలు!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- నువ్వులు - 1 స్పూన్
- లేదా వేరుశనగలు - 1 స్పూన్
- నూనె - 1.5టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- పుదీనా ఆకులు - 1 కప్పు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- టమోటా - 1
- క్యాప్సికం - 1
- వెల్లుల్లి - 6
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె లేకుండానే పచ్చి శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ధనియాలు, జీలకర్ర వేయించాలి. ఆ తర్వాత నువ్వులు లేదా పల్లీలు వేయించి తీసుకోవాలి. మీరు పల్లీలు ఎంచుకున్నట్లయితే వాటిని ముందుగా వేసుకుని వేయించాలని గుర్తుంచుకోండి. పప్పు దినుసులు బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకుని మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్లో నూనె వేసుకుని పచ్చిమిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత పుదీనా, కొత్తిమీర, టమోటా, క్యాప్సికం ముక్కలు వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. 5 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో బాగా మగ్గించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. వేయించిన పుదీనా, టమోటాతో పాటు వెల్లుల్లి పాయలు, చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని పల్స్ ఇస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పప్పుల పొడి కూడా వేసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంతే! చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలోకి చివరగా తాలింపు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
- తాలింపు కోసం చిన్న కడాయి స్టవ్పై పెట్టుకుని 1 స్పూన్ నూనె వేడిచేయాలి. అందులో మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించాలి. తర్వాత 2 ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకోవాలి. ఎండు మిర్చి రంగు మారగానే దించేసి వేడి వేడిగానే చట్నీలో కలుపుకోవాలి.
