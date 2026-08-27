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'సికింద్రాబాద్ మీదుగా బెంగళూరు' - మరో వీక్లీ ఎక్స్​ప్రెస్ ట్రైన్ రెగ్యులర్!

బిలాస్​పూర్, యలహంక ఎక్స్​ప్రెస్ ట్రైన్ రెగ్యులర్ - రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్

బిలాస్​పూర్, యలహంక ఎక్స్​ప్రెస్ ట్రైన్
bilaspur_to_yelahanka_train (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 11:51 AM IST

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Bilaspur to Yelahanka Train : బిలాస్‌పూర్ - యలహంక వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ రెగ్యులర్ చేస్తూ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు నూతన షెడ్యూల్, వేళలు, స్టేషన్ల వివరాలను దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది.

రైలు నం. 18261/18262 బిలాస్‌పూర్ - యలహంక - బిలాస్‌పూర్ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్.

మార్గం : బిలాస్‌పూర్ - యలహంక (చర్లపల్లి, సికింద్రాబాద్, లింగంపల్లి, రాయచూర్ మీదుగా)

ట్రైన్ నంబర్ 18261 : బిలాస్‌పూర్ నుంచి యలహంక : ప్రతి బుధవారం మధ్యాహ్నం 2గంటలకు బయలుదేరుతుంది. గురువారం రాత్రి 7 గంటలకు చేరుతుంది.

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బుధవారం రాత్రి 10.59 గంటలకు సిర్పూర్ కాగజ్​నగర్ స్టేషన్ మీదుగా తెలంగాణలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ తర్వాత మంచిర్యాల, కాజీపేట మీదుగా ప్రయాణించి ఉదయం 3 గంటలకు చర్లపల్లి, 5గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది. ఆ తర్వాత ఉదయం 7 గంటలకు వికారాబాద్, 7.43 గంటలకు తాండూరు, మీదుగా కర్ణాటకలోని యాద్గిర్, కృష్ణా, రాయచూర్, మంత్రాలయం రోడ్ మీదుగా ప్రయాణించి గురువారం 2.55 గంటలకు ధర్మవరం, 7 గంటలకు యలహంక చేరుతుంది.

ట్రైన్ నంబర్ 18262 : యలహంక నుంచి బిలాస్‌పూర్‌ : ప్రతి గురువారం రాత్రి 9.30గంటలకు బయల్దేరి శనివారం మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు బిలాస్ పూర్ చేరుతుంది.

గురువారం రాత్రి 9.30గంటలకు యలహంకలో ప్రారంభమై ధర్మవరం, మంత్రాలయం రోడ్, రాయచూర్, కృష్ణా, యాద్గిర్ మీదుగా తెలంగాణలోని తాండూర్ చేరుతుంది. వికారాబాద్ మీదుగా ఉదయం 10 గంటలకు లింగంపల్లి, 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్, 11.33 గంటలకు చర్లపల్లి చేరుతుంది. అక్కడి నుంచి కాజీపేట, మంచిర్యాల, సిర్పూర్ కాగజ్​నగర్ మీదుగా ప్రయాణించి శనివారం 3.30 గంటలకు బిలాస్​పూర్ స్టేషన్ చేరుకుంటుంది.

ప్రయోజనాలు అనేకం

ఈ రైలును రెగ్యులర్ చేయడం వల్ల తెలంగాణ, ఆంధ్రా ప్రజలకు ప్రయాణ సౌకర్యం మెరుగుపడనుంది. అటు చత్తీస్​గఢ్, ఇటు తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, కర్ణాటక మధ్య ప్రయాణం సౌకర్యం మెరుగుపడుతుంది.

ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంత వాసులు కర్ణాటకలోని యలహంక, బెంగళూరుకు రాకపోకలు సాగించడానికి వీలుంది. దీంతో కర్ణాటకలోని బెంగళూరుతో పాటు తెలంగాణలోని హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ వంటి ఐటీ, పారిశ్రామిక కేంద్రాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులతో పాటు ఆయా నగరాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు రాకపోకలకు వీలు కలుగుతుంది. వ్యాపార పరంగానూ అభవృద్ధికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. పర్యాటక పరంగా రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడుతుంది.

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BILASPUR TO YELAHANKA TRAIN
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SECUNDERABAD TO BENGALURU
సికింద్రాబాద్​ టు బెంగళూరు
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