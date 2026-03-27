30 సెకన్ల పాట పాడితే రూ.50 వేలు గిఫ్ట్! - కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్ ఆఫర్!
- యోగాపై అవగాహన కోసం ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ "యోగ గీత్ జింగిల్ కాంటెస్ట్" - గెలిచిన వారికి నగదు బహుమతి!
Published : March 27, 2026 at 4:26 PM IST
Yog Geet Jingle Contest for IDY 2026: మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ప్రజలు కూడా తమ లైఫ్స్టైల్ను మార్చుకుంటున్నారు. హెల్దీ ఫుడ్తోపాటు రోజూ నడక, జిమ్, యోగా, సైక్లింగ్ వంటి కసరత్తు చేస్తున్నారు. మరీ, ముఖ్యంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా యోగా చేసే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే యోగా ప్రాముఖ్యతను ప్రజల్లోకి మరింతగా విస్తరించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే యోగాపై మరింత అవగాహన కోసం "యోగ గీత్ జింగిల్" పేరిట ఓ కాంటెస్ట్ నిర్వహిస్తోంది. జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ పోటీ పెడుతోంది. ఇక ఈ పోటీలో గెలిచిన వారికి నగదు బహుమతి కూడా ఉంది. మరి, అసలు ఈ కాంటెస్ట్ ఏంటి? ఎవరు అర్హులు? ఎలా పాల్గొనాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
జూన్ 21 అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026 సందర్భంగా కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ, myGov సంయుక్తంగా 'యోగ గీత్ జింగిల్ కాంటెస్ట్' నిర్వహిస్తున్నాయి. ప్రజలను యోగా వైపు ప్రోత్సహించడం, యోగా గురించి తెలియని వారికి అవగాహన కల్పించడం దీని ఉద్దేశ్యం.
ఎవరు అర్హులు?, ప్రైజ్ మనీ ఎంత?: 18 సంవత్సరాలు నిండిన భారతీయ పౌరులు ఈ పోటీలో పాల్గొనవచ్చు. అదే విధంగా ఈ పోటీలో ఫస్ట్ వచ్చిన వారు రూ.50వేలను బహుమతిగా పొందవచ్చు. ఇప్పటికే ఈ పోటీకి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఏప్రిల్ 20వ తేదీ సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు ఈ కాంటెస్ట్లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఉంది.
రూల్స్ ఇవే:
- 'యోగ గీత్ / జింగిల్ కాంటెస్ట్' లో పాల్గొనే వారు యోగా ప్రాముఖ్యతను పాట రూపంలోనే వివరించాల్సి ఉంటుంది. మీరు కవిత లెక్క రాసినా దానిని ఆడియో రూపంలోకి మార్చి పంపించాలి.
- జింగిల్ లేదా యోగ గీతం ఆడియో 25 నుంచి 30 సెకన్ల వ్యవధి మాత్రమే ఉండాలి. అంతకుమించి ఉన్నవాటిని పరిగణలోనికి తీసుకోరని సమాచారం. ఈ ఆడియోను తెలుగు సహా ఇతర భారతీయ భాషల్లోనూ పంపించవచ్చు.
- జింగిల్ పూర్తిగా మీ సొంతంగా కంపోజ్ చేసినదై ఉండాలి. కాపీరైట్ ఉన్న సంగీతం లేదా కంటెంట్ను ఉపయోగించకూడదు. ఒకవేళ అలా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే ఆ ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ చేసే హక్కు అధికారులకు ఉంటుంది.
- యోగా గురించి కంపోజ్ చేసి పాట ప్రజలకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలా, పాడటానికి అనువుగా ఉండాలి.
- ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఉద్యోగులు, వారి బంధువులకు మాత్రం ఈ పోటీలో పాల్గొనే అర్హత లేదు.
- ఆడియోను నేరుగా అప్లోడ్ చేయకుండా, దాని లింక్ను myGOV పోర్టల్లో సమర్పించాలి. ఆ లింక్ అందరికీ కనిపించేలా (Publicly accessible) సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి.
- రీల్లో ఎటువంటి అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ ఉండకూడదు. మతం, కులం, లింగం లేదా సమాజాన్ని కించపరిచేలా ఉండకూడదు.
- మీ myGOV ప్రొఫైల్ను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలి.
- విజేతల వివరాలను myGOV వెబ్సైట్లో ప్రకటిస్తారు. విజేతలుగా ఎంపిక కాని వారికి ఎటువంటి సమాచారమూ అందదు.
ఈ పోటీలో ఎలా పాల్గొనాలి?:
- ఈ పోటీలో పాల్గొనాలనుకునేవారు myGOV పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- ముందుగా 25-30 సెకన్ల ఆడియోను కంపోజ్ చేయాలి.
- ఆ ఆడియో ఫైల్ను SoundCloud, YouTube, Google Drive లేదా Dropbox వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో అప్లోడ్ చేసి, దాని లింక్ను పబ్లిక్ యాక్సెస్లో ఉంచాలి. గీత్ లేదా జింగిల్ స్క్రిప్ట్ను PDF ఫార్మాట్లో సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- మీ ఫోన్ లేదా లాప్టాప్లో myGOV అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీని కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే Get Involved కాలమ్లో Do/Task అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.
- స్క్రీన్ మీద వివిధ రకాల పోటీలు కనిపిస్తాయి. అందులో "International Day of Yoga 2026 - Yog Geet Jingle Contest" అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత Log in to Participate ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి మీ ఫోన్ నెంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు కొత్త యూజర్ అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలి.
- లాగిన అయిన తర్వాత Do this Task Now ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. మీ ఆడియో లింక్ను అప్లోడ్ చేసి Save ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ఫైనల్గా DOపై క్లిక్ చేస్తే మీ సబ్మిషన్ పూర్తవుతుంది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక్క రీల్ చేయండి - రూ.10వేలు పొందండి! - ప్రభుత్వం సూపర్ ఆఫర్!
ఒక్కరోజులోనే "డెలివరీ" - పోస్టాఫీస్లో "24 స్పీడ్ పోస్ట్" సేవలు ప్రారంభం - మనీ బ్యాక్ కూడా!