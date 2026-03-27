30 సెకన్ల పాట పాడితే రూ.50 వేలు గిఫ్ట్! - కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్​ ఆఫర్​!

- యోగాపై అవగాహన కోసం ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ "యోగ గీత్​ జింగిల్​​ కాంటెస్ట్"​ - గెలిచిన వారికి నగదు బహుమతి!

Yog Geet Jingle Contest for IDY 2026 (Getty Images)
Published : March 27, 2026 at 4:26 PM IST

Yog Geet Jingle Contest for IDY 2026: మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ప్రజలు కూడా తమ లైఫ్​స్టైల్​ను మార్చుకుంటున్నారు. హెల్దీ ఫుడ్​తోపాటు రోజూ నడక, జిమ్​, యోగా, సైక్లింగ్​ వంటి కసరత్తు చేస్తున్నారు. మరీ, ముఖ్యంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా యోగా చేసే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే యోగా ప్రాముఖ్యతను ప్రజల్లోకి మరింతగా విస్తరించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే యోగాపై మరింత అవగాహన కోసం "యోగ గీత్​ జింగిల్​" పేరిట ఓ కాంటెస్ట్​ నిర్వహిస్తోంది. జూన్​ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ పోటీ పెడుతోంది. ఇక ఈ పోటీలో గెలిచిన వారికి నగదు బహుమతి కూడా ఉంది. మరి, అసలు ఈ కాంటెస్ట్​ ఏంటి? ఎవరు అర్హులు? ఎలా పాల్గొనాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

జూన్​ 21 అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026 సందర్భంగా కేంద్ర ఆయుష్​ మంత్రిత్వ శాఖ, myGov సంయుక్తంగా 'యోగ గీత్​ జింగిల్ కాంటెస్ట్' నిర్వహిస్తున్నాయి. ప్రజలను యోగా వైపు ప్రోత్సహించడం, యోగా గురించి తెలియని వారికి అవగాహన కల్పించడం దీని ఉద్దేశ్యం.

ఎవరు అర్హులు?, ప్రైజ్​ మనీ ఎంత?: 18 సంవత్సరాలు నిండిన భారతీయ పౌరులు ఈ పోటీలో పాల్గొనవచ్చు. అదే విధంగా ఈ పోటీలో ఫస్ట్​ వచ్చిన వారు రూ.50వేలను బహుమతిగా పొందవచ్చు. ఇప్పటికే ఈ పోటీకి అప్లికేషన్​ ప్రాసెస్​ స్టార్ట్​ అయ్యింది. ఏప్రిల్​ 20వ తేదీ సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు ఈ కాంటెస్ట్​లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఉంది.

రూల్స్​ ఇవే:

  • 'యోగ గీత్ / జింగిల్ కాంటెస్ట్' లో పాల్గొనే వారు యోగా ప్రాముఖ్యతను పాట రూపంలోనే వివరించాల్సి ఉంటుంది. మీరు కవిత లెక్క రాసినా దానిని ఆడియో రూపంలోకి మార్చి పంపించాలి.
  • జింగిల్ లేదా యోగ గీతం ఆడియో 25 నుంచి 30 సెకన్ల వ్యవధి మాత్రమే ఉండాలి. అంతకుమించి ఉన్నవాటిని పరిగణలోనికి తీసుకోరని సమాచారం. ఈ ఆడియోను తెలుగు సహా ఇతర భారతీయ భాషల్లోనూ పంపించవచ్చు.
  • జింగిల్ పూర్తిగా మీ సొంతంగా కంపోజ్​ చేసినదై ఉండాలి. కాపీరైట్ ఉన్న సంగీతం లేదా కంటెంట్‌ను ఉపయోగించకూడదు. ఒకవేళ అలా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే ఆ ఎంట్రీని క్యాన్సిల్​ చేసే హక్కు అధికారులకు ఉంటుంది.
  • యోగా గురించి కంపోజ్​ చేసి పాట ప్రజలకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలా, పాడటానికి అనువుగా ఉండాలి.
  • ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఉద్యోగులు, వారి బంధువులకు మాత్రం ఈ పోటీలో పాల్గొనే అర్హత లేదు.
  • ఆడియోను నేరుగా అప్‌లోడ్ చేయకుండా, దాని లింక్‌ను myGOV పోర్టల్‌లో సమర్పించాలి. ఆ లింక్ అందరికీ కనిపించేలా (Publicly accessible) సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి.
  • రీల్​లో ఎటువంటి అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ ఉండకూడదు. మతం, కులం, లింగం లేదా సమాజాన్ని కించపరిచేలా ఉండకూడదు.​
  • మీ myGOV ప్రొఫైల్​ను ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్​ చేసుకోవాలి.
  • విజేతల వివరాలను myGOV వెబ్‌సైట్‌లో ప్రకటిస్తారు. విజేతలుగా ఎంపిక కాని వారికి ఎటువంటి సమాచారమూ అందదు.

ఈ పోటీలో ఎలా పాల్గొనాలి?:

  • ఈ పోటీలో పాల్గొనాలనుకునేవారు myGOV పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా 25-30 సెకన్ల ఆడియోను కంపోజ్ చేయాలి.
  • ఆ ఆడియో ఫైల్‌ను SoundCloud, YouTube, Google Drive లేదా Dropbox వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో అప్‌లోడ్ చేసి, దాని లింక్‌ను పబ్లిక్ యాక్సెస్‌లో ఉంచాలి. గీత్​ లేదా జింగిల్ స్క్రిప్ట్‌ను PDF ఫార్మాట్‌లో సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • మీ ఫోన్​ లేదా లాప్​టాప్​లో myGOV అధికారిక వెబ్​సైట్​ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీని కిందకు స్క్రోల్​ చేస్తే Get Involved కాలమ్​లో Do/Task అనే ఆప్షన్​ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • స్క్రీన్​ మీద వివిధ రకాల పోటీలు కనిపిస్తాయి. అందులో "International Day of Yoga 2026 - Yog Geet Jingle Contest" అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత Log in to Participate ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి మీ ఫోన్​ నెంబర్​ లేదా ఈమెయిల్​ ద్వారా లాగిన్​ అవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు కొత్త యూజర్​ అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రాసెస్​ కంప్లీట్​ చేయాలి.
  • లాగిన అయిన తర్వాత Do this Task Now ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి. మీ ఆడియో ​ లింక్​ను అప్​లోడ్​ చేసి Save ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి ఫైనల్​గా DOపై క్లిక్​ చేస్తే మీ సబ్మిషన్​ పూర్తవుతుంది.

