ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లో ఇడ్లీలు మిగిలాయా? - ఇలా "చాట్" చేసుకోండి - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

ఈవెనింగ్ టైమ్​కి సూపర్​ స్నాక్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!

Idli Chaat Prepare
Idli Chaat Prepare (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Idli Chaat Prepare in Telugu : ఇండ్లలో చాలా మంది ఇడ్లీలు చేస్తుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఇడ్లీలు మిగిలిపోతాయి. ఇవి చల్లారితే తినడానికే అంత ఇష్టపడరు. అలాంటప్పుడు వాటితో సింపుల్​గా స్నాక్​ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇలా చాట్ చేశారంటే క్రిస్పీగా, టేస్టీగా వస్తుంది. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే బంధువులు, గెస్ట్​లు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్లకు ఈ విధంగా చేసి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఇప్పుడు ఇడ్లీ చాట్ ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.

ఘుమఘుమలాడే "మటన్ గ్రేవీ కర్రీ" - ఇలా చేశారంటే స్పైసీగా, జ్యూసీగా ఉంటుంది!

Idli Chaat
ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఇడ్లీలు - 8
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • పంచదార - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • బ్లాక్ సాల్ట్ - కొంచెం
  • టమోటాలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • చాట్ మసాలా పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • టమోటా కెచప్ - 1 టీ స్పూన్
  • గ్రీన్ చట్నీ - అర టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా
  • దానిమ్మ గింజలు - కొన్ని
Idli Chaat
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 8 ఇడ్లీలను తీసుకొని క్యూబ్స్​గా కట్ చేసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ మైదాపిండి వేసి కలపాలి. అలాగే రెండు టమోటాలు, మూడు పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్​ ప్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఇడ్లీ ముక్కలు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో పావు కప్పు పల్లీలను వేసి వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Idli Chaat
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు గిన్నెలో అర కప్పు పెరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం బ్లాక్ సాల్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు ప్లేట్​లో ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలు వేసుకోవాలి. వీటిపైన కలిపి పెట్టకున్న పెరుగు మిశ్రమం వేయాలి. ఆపై పల్లీలు, వాటిపై టమోటా ముక్కల తరుగు యాడ్ చేయాలి.
Idli Chaat
కారం (Getty Images)
  • అలాగే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ చాట్ ​మసాలా పొడి, అర టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి తరుగు, అర టీ స్పూన్ గ్రీన్ చట్నీ, ఒక టీ స్పూన్ టమోటా కెచప్, కొద్దిగా నిమ్మరసం, ఆపై కొన్ని దానిమ్మ గింజలు వేయాలి.
Idli Chaat
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఇక అంతే కమ్మని ఇడ్లీ చాట్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ వావ్ అనాల్సిందే!

నోరూరించే "బంగాళదుంప కాలీఫ్లవర్ మసాలా కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!

"మునగాకు నువ్వుల పచ్చడి" రెసిపీ - నోటికి కొత్త రుచి కావాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి!

TAGGED:

CRISPY MINI IDLI CHAAT
ఇడ్లీచాట్ తయారీ విధానం
MINI IDLY CHAAT MAKING IN TELUGU
SPICY IDLI CHAAT PROCESS
IDLI CHAAT RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్​పై చేసే ఏ యుద్ధంలోనైనా పాకిస్థాన్ ఓడిపోతుంది : అమెరికా CIA మాజీ అధికారి

ఓలా, ఉబర్‌ సంస్థలకు పోటీగా కేంద్రం 'భారత్‌ ట్యాక్సీ'- త్వరలో సేవలు ప్రారంభం!

అర్చకులు లేకుండానే ఆరాధన- 36 గంటలపాటు నో వాటర్- ఛఠ్‌ పూజ ప్రత్యేకతలు ఇవే!

కర్నూలు ప్రమాద ఘటనకు కారణం - బస్సు ముందు భాగమే ముంచింది

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.