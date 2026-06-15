స్కూల్ ప్రాజెక్టులకు AI ప్రింటర్ - చిటికెలో కోరుకున్న బొమ్మ!
- క్షణాల్లో చిత్రాలు ప్రింట్ చేసే పోర్టబుల్ ప్రింటర్ - ఇంక్ పోయాల్సిన అవసరమే లేదు!
Published : June 15, 2026 at 11:16 AM IST
Portable photo printer : స్కూల్ ప్రాజెక్టులంటే పిల్లలకే కాదు.. పెద్దలకూ తంటానే! ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఏవేవో చిత్రాలు అతికించాల్సి ఉంటుంది. కానీ, కొన్ని బొమ్మలే ఇంట్లో ఉంటాయి. సర్లే, షాపులో తెచ్చుకుందామని వెళ్తే.. అక్కడ కొన్ని మాత్రమే దొరుకుతాయి. దీంతో అరకొరగానే ప్రాజెక్టు సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఫేస్ చేశారా? అయితే, ఇక మీదట ఆ పరిస్థితి రాకుండా చేస్తుందీ AI ప్రింటర్! మీకు ఏ బొమ్మకావాలో, ఎలా కావాలో నోటితో చెప్తే చాలు.. వాయిస్ కమాండ్తో వెంటనే చిత్రాన్ని ప్రింట్ చేసి, మీ చేతిలో పెడుతుంది! అదే.. "మినీ బ్లూటూత్ పాకెట్ థర్మల్ ప్రింటర్". ఇందులో మెయిన్ పాయింట్ ఏమంటే.. దీనిలో ఇంక్ పోయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు! మరి, ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఎంత ఖర్చవుతుంది? వంటి వివరాలన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ పోర్టబుల్ AI స్టిక్కర్ ప్రింటర్ పనిచేసే విధానం చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ప్రింటర్కు ఉన్న బటన్ను నొక్కి పట్టుకొని, తమకు కావాల్సిన చిత్రం పేరు చెప్పాలి. ఉదాహరణకు Needa a Cute Lion Cub అని నోటితో చెప్తారు. ప్రింటర్లోని AI టెక్నాలజీ ఈ కమాండ్ను రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. వెంటనే అలాంటి బొమ్మను స్క్రీన్పైన చూపిస్తుంది. అది నచ్చిందో లేదో చూసుకోవచ్చు. లేదంటే మళ్లీ కమాండ్ ఇవ్వొచ్చు. నచ్చిన బొమ్మను బటన్ నొక్కి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు.
సిరా లేకుండానే!
ఇంక్ లేని ఈ ప్రింటర్.. థర్మల్ టెక్నాలజీ మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. దీనికి ఎటువంటి ఇంక్ లేదా టోనర్ అవసరం లేదు. దీని కోసం "థర్మల్ పేపర్" అనే ప్రత్యేకమైన కాగితాన్ని వాడతారు. ఈ పేపర్పై ఒక కెమికల్ కోటింగ్ ఉంటుంది. ప్రింటర్ లోపల ఉండేటువంటి 'థర్మల్ హెడ్' వేడెక్కి, ఆ కాగితం డిజైన్ మీద పడగానే ఆయా భాగాలు నలుపు రంగులోకి మారి బొమ్మ ప్రింట్ అవుతుంది. కావాలంటే టెక్స్ట్ కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు.
పేపర్ రోల్స్ :
ఈ ప్రింటర్కు ఇంక్ అవసరం లేదు. అయితే థర్మల్ పేపర్ అవసరం ఉంటుంది. ఇది అయిపోతే తిరిగి మార్కెట్లో కొనుగులో చేసుకోవచ్చు. ఇందులో రకాలు ఉంటాయి. వాటిని బట్టి ధర ఉంటుంది. ఇక ఈ ప్రింటర్ బ్యాటరీ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఒకసారి చార్జ్ చేస్తే నాలుగైదు గంటలు పనిచేస్తుంది. ఇది పోర్టబుల్ కాబట్టి ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకొని వెళ్లొచ్చు. ఇక ఈ ప్రింటర్ ధర కూడా క్వాలిటీని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. Voice Command ద్వారా పనిచేసే అడ్వాన్స్డ్ ప్రింటర్లు కావాలనుకుంటే వాటి ధర 3 వేల నుంచి 8 వేల వరకు ఉంది. ఇలా కాకుండా స్మార్ట్ఫోన్కు లింక్ చేసి వాడే తక్కువ రకం ప్రింటర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి 600 నుంచి వెయ్యి రూపాయల్లో కూడా దొరుకుతాయి. ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేయొచ్చు.
పిల్లలకే కాదు :
ఈ ప్రింటర్లు పిల్లలకే కాదు. పెద్దలకు కూడా ఉపయోగపడతాయి. స్కూల్ ప్రాజెక్ట్స్, క్రాఫ్ట్ వర్క్స్ తోపాటు పెద్దలకు ఆఫీస్ పనుల కోసం లేబుల్స్ తయారు చేయడం, పర్సనల్ డైరీ రాయడం వంటి పనులకు కూడా ఉపయోగపడతాయి.