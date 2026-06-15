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స్కూల్​ ప్రాజెక్టులకు AI ప్రింటర్​ - చిటికెలో కోరుకున్న బొమ్మ!

- క్షణాల్లో చిత్రాలు ప్రింట్​ చేసే పోర్టబుల్​ ప్రింటర్ - ఇంక్​ పోయాల్సిన అవసరమే లేదు!

Portable photo printer
Portable photo printer (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 11:16 AM IST

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Portable photo printer : స్కూల్​ ప్రాజెక్టులంటే పిల్లలకే కాదు.. పెద్దలకూ తంటానే! ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఏవేవో చిత్రాలు అతికించాల్సి ఉంటుంది. కానీ, కొన్ని బొమ్మలే ఇంట్లో ఉంటాయి. సర్లే, షాపులో తెచ్చుకుందామని వెళ్తే.. అక్కడ కొన్ని మాత్రమే దొరుకుతాయి. దీంతో అరకొరగానే ప్రాజెక్టు సబ్మిట్​ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఫేస్​ చేశారా? అయితే, ఇక మీదట ఆ పరిస్థితి రాకుండా చేస్తుందీ AI ప్రింటర్! మీకు ఏ బొమ్మకావాలో, ఎలా కావాలో నోటితో చెప్తే చాలు.. వాయిస్ కమాండ్​తో వెంటనే చిత్రాన్ని ప్రింట్​ చేసి, మీ చేతిలో పెడుతుంది! అదే.. "మినీ బ్లూటూత్ పాకెట్ థర్మల్ ప్రింటర్". ఇందులో మెయిన్ పాయింట్​ ఏమంటే.. దీనిలో ఇంక్​ పోయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు! మరి, ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఎంత ఖర్చవుతుంది? వంటి వివరాలన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఎలా పనిచేస్తుంది?

ఈ పోర్టబుల్ AI స్టిక్కర్ ప్రింటర్ పనిచేసే విధానం చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ప్రింటర్​కు ఉన్న బటన్‌ను నొక్కి పట్టుకొని, తమకు కావాల్సిన చిత్రం పేరు చెప్పాలి. ఉదాహరణకు Needa a Cute Lion Cub అని నోటితో చెప్తారు. ప్రింటర్​లోని AI టెక్నాలజీ ఈ కమాండ్​ను రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. వెంటనే అలాంటి బొమ్మను స్క్రీన్​పైన చూపిస్తుంది. అది నచ్చిందో లేదో చూసుకోవచ్చు. లేదంటే మళ్లీ కమాండ్ ఇవ్వొచ్చు. నచ్చిన బొమ్మను బటన్ నొక్కి ప్రింట్​ చేసుకోవచ్చు.

సిరా లేకుండానే!

ఇంక్ లేని ఈ ప్రింటర్.. థర్మల్ టెక్నాలజీ మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. దీనికి ఎటువంటి ఇంక్ లేదా టోనర్ అవసరం లేదు. దీని కోసం "థర్మల్ పేపర్" అనే ప్రత్యేకమైన కాగితాన్ని వాడతారు. ఈ పేపర్‌పై ఒక కెమికల్ కోటింగ్ ఉంటుంది. ప్రింటర్ లోపల ఉండేటువంటి 'థర్మల్ హెడ్' వేడెక్కి, ఆ కాగితం డిజైన్​ మీద పడగానే ఆయా భాగాలు నలుపు రంగులోకి మారి బొమ్మ ప్రింట్ అవుతుంది. కావాలంటే టెక్స్ట్​ కూడా ప్రింట్​ చేసుకోవచ్చు.

పేపర్​ రోల్స్​ :

ఈ ప్రింటర్​కు ఇంక్​ అవసరం లేదు. అయితే థర్మల్ పేపర్​ అవసరం ఉంటుంది. ఇది అయిపోతే తిరిగి మార్కెట్లో కొనుగులో చేసుకోవచ్చు. ఇందులో రకాలు ఉంటాయి. వాటిని బట్టి ధర ఉంటుంది. ఇక ఈ ప్రింటర్​ బ్యాటరీ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఒకసారి చార్జ్ చేస్తే నాలుగైదు గంటలు పనిచేస్తుంది. ఇది పోర్టబుల్ కాబట్టి ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకొని వెళ్లొచ్చు. ఇక ఈ ప్రింటర్​ ధర కూడా క్వాలిటీని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. Voice Command ద్వారా పనిచేసే అడ్వాన్స్‌డ్ ప్రింటర్లు కావాలనుకుంటే వాటి ధర 3 వేల నుంచి 8 వేల వరకు ఉంది. ఇలా కాకుండా స్మార్ట్​ఫోన్​కు లింక్​ చేసి వాడే తక్కువ రకం ప్రింటర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి 600 నుంచి వెయ్యి రూపాయల్లో కూడా దొరుకుతాయి. ఆన్​లైన్​లో కొనుగోలు చేయొచ్చు.

పిల్లలకే కాదు :

ఈ ప్రింటర్లు పిల్లలకే కాదు. పెద్దలకు కూడా ఉపయోగపడతాయి. స్కూల్ ప్రాజెక్ట్స్, క్రాఫ్ట్ వర్క్స్ తోపాటు పెద్దలకు ఆఫీస్ పనుల కోసం లేబుల్స్ తయారు చేయడం, పర్సనల్ డైరీ రాయడం వంటి పనులకు కూడా ఉపయోగపడతాయి.

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