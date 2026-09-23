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మార్కుల వేటలో "మెదడుకు మేత" ముఖ్యమే! - మైండ్​ యాక్టివ్​ కోసం నిపుణుల సూచనలివే!​

-మైండ్‌ని యాక్టివ్‌గా ఉంచే చిట్కాలు సూచిస్తోన్న నిపుణులు - వీటిని ఆచరిస్తే అన్ని పరీక్షల్లోనూ అద్భుతంగా రాణించగలరట!

Simple Ways to Keep Mind Active
Simple Ways to Keep Mind Active (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 11:35 AM IST

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Simple Ways to Keep Mind Active: ప్రస్తుతం పలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు రిలీజ్​ అయ్యాయి. ఇక పిల్లలకు కూడా పరీక్షలు మొదలయ్యాయి. అయితే ఎగ్జామ్​లో మంచి మార్క్స్​ రావాలన్నా, కోరుకున్న కోర్సులో సీటు తెచ్చుకోవాలన్నా, ఆశించిన ఉద్యోగం పొందాలన్నా పరీక్షలు బాగా రాయాలి. అంటే ఇష్టంతో బాగా కష్టపడి చదవాలి. చదవడం వరకే కాదు అది గుర్తు ఉండాలి కూడా. అలా ఉండాలంటే మెదడులో ఆ సమాచారం నిక్షిప్తం కావాలి. ఈ క్రమంలోనే మైండ్‌ని యాక్టివ్‌గా ఉంచే కొన్ని టిప్స్​ను నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీటిని ఆచరిస్తే అన్ని పరీక్షల్లోనూ అద్భుతంగా రాణించగలరంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నిద్ర: బతకడానికి ఆహారం ఎలానో నిద్ర కూడా అంతకు మించి అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో మెదడు దానంతట అదే మరమ్మతులు చేసుకుంటుందంటున్నారు. ఆరోజు జరిగిన సంఘటనల్లో అవసరమైనవేంటి? అక్కర్లేనివేంటి? అని సమీక్షించుకుంటూ మరుసటి రోజుకు పునరుత్తేజితం అవుతుందంటున్నారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ రోజుకు కనీసం 7 నుంచి 9 గంటల పాటు నాణ్యమైన నిద్ర పోయేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఎంతసేపు నిద్రపోతున్నారనేదానితో పాటు టైమింగ్స్​ కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు. అందుకే ప్రతిరోజు ఒకే టైమ్​కు నిద్రపోవడం, మేల్కోవడం అలవాటు చేసుకోవాలని.. అర్ధరాత్రి వరకూ మేల్కొని ఉండకూడదంటున్నారు.

స్వీయ పరీక్ష: మెదడు ఎంత బాగా పనిచేస్తుందో అప్పుడప్పుడూ తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంటే, సెల్ఫ్​ ఎగ్జామ్​ అన్నమాట. అంటే న్యూస్​పేపర్లు లేదా పుస్తకాలు చదివేటప్పుడు కనిపించే కొత్త పదాలను ఒకచోట రాసుకోవాలని.. వాటి అర్థం తెలుసుకొని రోజువారీ సంభాషణల్లో ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయాలంటున్నారు. దీనివల్ల పద సంపద పెరగడంతో పాటు మనం ఎన్ని పదాలను ఎంత బాగా గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతున్నామో తెలుస్తుందంటున్నారు. ఇక కొనాల్సిన వస్తువుల లిస్ట్​ను పేపర్​ లేదా ఫోన్‌ నోట్స్‌లో గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలంటున్నారు. ముందురోజు నేర్చుకున్నవి, గతవారంలో చేసిన ముఖ్యమైన పనులన్నింటిని కోరుకున్న వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేలా సాధన చేయాలని వివరిస్తున్నారు.

వ్యాయామం: ఆందోళన, ఒత్తిడి ప్రస్తుత రోజుల్లో భాగమయ్యాయి. అయితే వీటిల్లో ఏ ఒక్కటున్నా ఏ పనీ చేయాలనిపించదని, రోజువారీ పనులూ భారంగా అనిపిస్తుంటాయంటున్నారు. అందుకే బ్రెయిన్​ హెల్త్​ అండ్​ యాక్టివ్​గా ఉండటానికి తగినంత శారీరక శ్రమా అవసరమంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రోజూ కనీసం అరగంట పాటు వాకింగ్, సైక్లింగ్, స్విమ్మింగ్‌ లేదా స్ట్రెంత్‌ ట్రెయినింగ్‌ చేయాలంటున్నారు. వీటితో పాటు ధ్యానాన్ని రొటీన్​లో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇవన్నీ సంతోషకరమైన హార్మోన్ల విడుదలకు సాయపడతాయని.. ఫలితంగా మెదడు ఉత్సాహంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు.

కొత్తవి నేర్చుకోండి: బోర్‌ లేకుండా ఉండటానికి రొటీన్‌కు భిన్నంగా ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి కొత్తగా నేర్చుకుంటూ ఉండాలంటున్నారు. ఎందుకంటే రోజుల తరబడి ఒకే పనిని చేయడం వల్ల మెదడూ దానికే అలవాటుపడి మొద్దుబారుతుందని, ఆ పనిలోనూ ఉత్సాహం కొరవడుతుందంటున్నారు. అందుకే ఏదైనా కొత్తది .. అంటే ఓ విదేశీ భాష, సంగీత సాధనం, సాఫ్ట్‌వేర్‌ లాంగ్వేజీ ఇలా ఏదైనా నేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. కొత్తగా నేర్చుకున్న స్కిల్‌ని ఇతరులకూ వివరించగలిగితే.. దానిపైన మీరు మరింతగా పట్టు సాధించగలరని.. కొత్తగా నేర్చుకునే నైపుణ్యాల ద్వారా ఉద్యోగావకాశాల పరిధినీ విస్తరించుకోవచ్చంటున్నారు.

చదవడం: సమాచారం తెలుసుకోవడానికే కాకుండా, మన ఆలోచనా విధానాన్నీ, విషయాలను అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యాన్నీ, వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాన్నీ మెరుగుపరిచే అలవాటు చదువుకు ఉంటుందంటున్నారు. అందుకే టెక్ట్స్​ బుక్స్​ మాత్రమే కాకుండా న్యూస్​పేపర్లు, నవలలు, కథలు చదవడం వల్ల ఊహాశక్తి, ఏకాగ్రత పెరగడంతో పాటు సహానుభూతీ మెరుగవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఒత్తిడిని జయించేందుకు బుక్​ రీడింగ్​ బాగా మేలుచేస్తుందంటున్నారు. అలాగే పద సంపదతో పాటు భాషా నైపుణ్యాలూ పెరుగుతాయని.. ఒక విషయాన్ని భిన్న కోణాల్లో చూడటం అలవడుతుందంటున్నారు. అయితే గంటల తరబడి చదవాల్సిన అవసరం లేదని.. రోజుకు అరగంట కేటాయిస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.

సమతుల ఆహారం: మనం తీసుకునే ఆహారం శరీరంపైనే కాదు.. మన రోజువారీ పనిపైనా ప్రభావం చూపుతుందని.. అందుకే, బయటి నుంచి ఎన్ని చేసినా, లోపలి నుంచి కూడా మెదడుకు అవసరమైన పోషకాలు (బ్రెయిన్‌ బూస్టర్స్‌) అందించాలంటున్నారు. కూరగాయలూ, ఆకుకూరలూ, తృణధాన్యాలూ, డ్రైఫ్రూట్స్, గుడ్లూ, చేపలూ తదితర ప్రొటీన్, ఒమేగా త్రీ ఆమ్లాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందంటున్నారు. ఫుడ్​తో పాటు సరిపడా నీరు కూడా తాగాలని వివరిస్తున్నారు.

నియంత్రణ: కొందరు మల్టీటాస్కింగ్‌ అంటూ ఒకేసారి రెండు మూడు పనులు చేస్తుంటారు. దీంతో ఏ పని మీదా వంద శాతం దృష్టి సారించలేం. అందుకే.. ఫోన్లు, టీవీ లాంటి వాటిని పక్కనబెట్టి కనీసం 30 నిమిషాలపాటు ఒకే పని మీద పూర్తి ధ్యాస నిలపాలని.. ఆ తర్వాత కావాలంటే ఓ 5 నిమిషాలు విరామం తీసుకోవచ్చంటున్నారు. అంతేకాదు.. ప్రతి పనికీ ఓ టైమ్‌లైన్‌ పెట్టుకోవాలని.. ఏది ఏమైనా అనుకున్న సమయానికి ఆ పని పూర్తిచేసి తీరాల్సిందేనని మెదడుకు ఆదేశాలిస్తే.. ధ్యాసంతా ఒకే దగ్గర కేంద్రీకరించగలం అంటున్నారు.

బ్రెయిన్‌ గేమ్స్‌: పిల్లలైనా, పెద్దలైనా కొన్ని క్రీడల వల్ల శారీరకంగా అలసిపోతారని... మరికొన్నేమో మెదడుకు మేతగా పనికొస్తాయి. అందుకే పిల్లలు ఎక్కువగా పజిల్స్, సమస్యా పరిష్కారం లాంటి ఆటలనే ఇష్టపడుతుంటారు. చిన్నప్పుడే కాకుండా పెద్దయ్యాకా మెదడు పనితీరును మెరుగుపరిచే ఈ అలవాటును కొనసాగించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పజిల్స్, సుడోకు, కార్డ్‌ గేమ్స్, క్విజ్, పదవినోదం, మెమొరీ గేమ్స్, చెస్‌.. లాంటి ఆటలు వినోదంతో పాటు "అవుట్‌ ఆఫ్‌ ది బాక్స్" ఆలోచనా దృక్పథాన్ని అలవరుస్తాయంటున్నారు. అందుకే రోజూ 15 నిమిషాలు చిన్న చిన్న పజిల్స్‌ సాధన చేస్తే మెదడుకు అవసరమైన మేత అందుతుందంటున్నారు.

రొటీన్‌కి భిన్నంగా: అన్నిసార్లూ అద్భుతాలే జరగక్కర్లేదని, కొన్నిసార్లు రొటీన్‌కి భిన్నంగా చిన్న చిన్న మార్పులతోనూ గొప్ప సంతోషాన్ని పొందొచ్చంటున్నారు.

  • ఇల్లూ లేదా కాలేజీలో రోజూ కూర్చొని చదివే రీడింగ్‌ ప్లేస్‌ని మార్చడం, ఉద్యోగులైతే కుదిరితే డెస్క్, లేదంటే మీ డెస్క్‌కే న్యూ లుక్‌ తీసుకురావడం చేస్తుండాలంటున్నారు.
  • స్నేహితులతో కలిసి మొక్కలు నాటడం, ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రం చేయడం, పాత పుస్తకాలు, దుస్తులు, సామగ్రిని సేకరించి అవసరమైన వారికి ఇవ్వడం, పిల్లలకు కథలు చెప్పడం.. ఇలా ఏదైనా కావచ్చంటున్నారు. నలుగురితో కలిసిపోవడం వల్ల మన ఆలోచనా పరిధి విస్తరిస్తుందంటున్నారు.

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