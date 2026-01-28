మినప్పప్పుతో దోశ, వడలు కాదు - ఇలా "పకోడీ" చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!
రెగ్యులర్ 'పకోడీని' మించిన టేస్ట్ - తక్కువ నూనెతో కరకరలాడిపోద్ది!
Published : January 28, 2026 at 5:19 PM IST
Minapa Pakodi Recipe in Telugu : మనందరం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి దోశలు, వడలు వంటివి చేసుకోవడానికి మినప్పప్పును ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. లేదంటే పిండి వంటల్లో వాడుతుంటాం. అలాకాకుండా మినప్పప్పుతో ఈవెనింగ్ టైమ్కి క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా ఒక స్నాక్నూ తయారు చేసుకోవచ్చు. అదే, కరకరలాడే "మినప పకోడీ". శనగపిండితో రెగ్యులర్గా చేసుకునే దానితో పోల్చితే ఈ పకోడీ భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. అలాగే, నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటుంది! పైగా ఈ స్నాక్ రెసిపీని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా మినప్పప్పుతో కరకరలాడే ఈ టేస్టీ పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక పెద్ద కప్పు - పొట్టు మినప్పప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
- ఒక చిన్న కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- అర టీస్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
- ఒక చెంచా - పచ్చిమిర్చి పేస్ట్
- చిటికెడు - వంటసోడా
- వేయించేందుకు సరిపడా - ఆయిల్
రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే "పనీర్ టిక్కా" - ప్రిపరేషన్ సింపుల్! - టేస్ట్ అదుర్స్!
తయారీ విధానం :
- ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పకోడీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక బౌల్లో పొట్టు మినప్పప్పును తీసుకుని ఒకసారి కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇక్కడ మీరు ఈవెనింగ్ స్నాక్గా ఈ పకోడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ రోజు ఉదయం పప్పును నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- మినప్పప్పు చక్కగా నానిన తర్వాత మరోసారి శుభ్రంగా కడగాలి. మరీ పప్పు పొట్టు పోయేలా కాకుండా అక్కడక్కడ పొట్టు ఉన్నా సరిపోతుంది.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగిన మినప్పప్పును వాటర్ లేకుండా వడకట్టి వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా, కాస్త గట్టిగా ఉండేలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- పప్పు గ్రైండ్ చేసుకునే క్రమంలో మూత తీసి మధ్యమధ్యలో గరిటెతో కలుపుతుండాలి.
- అలా పప్పు మొత్తాన్ని మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన మిరియాల పొడి, జీలకర్ర, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా తరుగు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, వంటసోడా కూడా వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ పిండిలో కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఒకవేళ పిండి మిశ్రమం మరీ లూజుగా అనిపిస్తే కొద్దిగా బియ్యప్పిండి వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా, గట్టిగా ఉండకుండా మీడియంగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగాక మంటను తగ్గించి చేతులను తడి చేసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెలో ముద్దలు ముద్దలుగా కాకుండా పల్చని పకోడీలా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించేందుకు సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనివ్వాలి.
- ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకూ వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి మంచిగా వేగిందనుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మినప్పప్పుతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పకోడీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా ఇలా మినప్పప్పుతో ట్రై చేయండి.
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీ కోసం ఒకవేళ మీ వద్ద పొట్టు మినప్పప్పు లేనట్లయితే దాని ప్లేస్లో నార్మల్ మినప్పప్పు అయినా తీసుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ మీరు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వద్దనుకుంటే దానికి బదులుగా ఎండుకారాన్ని అయినా యూజ్ చేయవచ్చు.
- నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే పకోడీ వేసి వేయించాలి. అలాగే, లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయిస్తేనే పకోడీ లోపలి వరకు మంచిగా వేగి క్రిస్పీగా కరకరలాడుతుంది.
హోటల్ స్టైల్లో "రవ్వ దోశలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - పప్పు నానబెట్టి, రుబ్బే పనిలేదు!
చాయ్కు తోడుగా కరకరలాడే "చోరాఫలీ" - ఈ గుజరాతీ స్నాక్ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్ గురూ!