ETV Bharat / offbeat

పండగ విందులో పసందైన "మినప గారెలు" - చికెన్ కర్రీతో నంజుకుని తింటుంటే ఆ రుచే వేరు!

సింపుల్​ పద్ధతిలో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "గారెలు" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Simple Minapa Garelu Recipe
Simple Minapa Garelu Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Simple Minapa Garelu Recipe : ఇంటిముందు రంగురంగుల రంగవల్లికల్ని అలంకరించి, సంక్రాంతి లక్ష్మిని స్వాగతించేవేళ అరిసెలు, జంతికలు, చెక్కలు, మిఠాయిలు, బూరెలు వంటి పిండివంటలు ఎలాగూ చేస్తాం. వాటితో పాటుగా పండుగ నాడు తినే విందు భోజనంలోకి చాలా మంది "గారెలు" చేసుకుంటుంటారు. చిల్లు గారెల్ని నాటుకోడి మాంసంతో నంజుకుని తింటుంటే ఆ రుచే వేరు కదా! అందుకే, మీకోసం పండగ వేళ అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకునే "మినప గారెల" రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఈ స్టైల్​లో చేసుకున్నారంటే గారెలు మంచి రుచికరంగా రావడమే కాకుండా నూనె కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Minapa Garelu Recipe
మినప్పప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినప్పప్పు - మూడు కప్పులు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • సన్నని అల్లం తురుము - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - నాలుగు రెబ్బలు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - రెండు చిన్న పిడికెళ్లు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఆయిల్ - వేయించడానికి సరిపడా

ఘుమఘుమలాడే​ "నాటుకోడి పులుసు" - తెలంగాణ స్టైల్​లో ఇలా చేస్తే పండక్కి అద్దిరిపోవాల్సిందే!

Minapa Garelu Recipe
ఉల్లిపాయ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మినప గారెల తయారీకి ముందుగా ఒక బౌల్​లో మినప్పప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మూడు గంటల తర్వాత నానబెట్టుకున్న మినప్పప్పును వాటర్ వడకట్టి జల్లిగిన్నెలో వేసి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Minapa Garelu Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వాటర్ వడకట్టిన మినప్పప్పు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ముందు వాటర్ వేయకుండా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • కాస్త కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా చిక్కగా, సెమీ కోర్స్ థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, అల్లం తరుగు, జీలకర్ర వేసుకుని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ అన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి.
Minapa Garelu Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని అందులో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి చేతిని తడి చేసుకుని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని చిల్లు గారెలా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక స్టవ్​ను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆ తర్వాత గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Minapa Garelu Recipe
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అవి మంచిగా వేగాక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, మినప్పప్పుతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా "గారెలు/వడలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని పండగ వేళ నాటుకోడి పులుసుతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే వారెవ్వా అనాల్సిందే.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ సంక్రాంతి రోజు ఇలా 'గారెలు' చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ పండగ విందులో చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే మినప్పప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

పండక్కి 'మటన్' తెస్తున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఎంత ముదిరినా ఇట్టే ఉడికిద్ది!

కర్ణాటక స్పెషల్ కరకరలాడే "మద్దూర్ వడలు" - నూనె పీల్చకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

TAGGED:

GARELU RECIPE
SANKRANTI SPECIAL GARELU RECIPE
HOW TO MAKE GARELU EASILY
మినప గారెలు తయారీ విధానం
MINAPA GARELU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.