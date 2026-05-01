మినప్పప్పుతో కరకరలాడే "చెక్కలు" - 20 రోజుల వరకు ఫ్రెష్ - స్నాక్స్కు సూపర్ ఆప్షన్!
-ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే అద్దిరిపోయే పిండి వంటకం - బియ్యం చెక్కలను మించిన టేస్ట్!
Published : May 1, 2026 at 7:19 PM IST
Minapa Chekkalu Recipe: పిండి వంటకాలు, రోజువారీ స్నాక్స్లలో "చెక్కలు" ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే 15 నుంచి 20 రోజుల వరకూ హాయిగా తినొచ్చు. అయితే, చాలా మంది చెక్కలను ఎక్కువగా బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఓసారి ఇలా "మినప చెక్కలను" ట్రై చేయండి. ఇవి బియ్యప్పిండి చెక్కల కంటే కూడా కరకరలాడుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా ఈ చెక్కలు చాలా తక్కువగా నూనెను పీల్చుకుంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. పిల్లలు స్నాక్స్ కోసం గోల చేసినప్పుడు వీటిని చేసి పెడితే చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం మినప చెక్కలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మినప్పప్పు - అర కేజీ
- శనగపప్పు - 200 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- మిరియాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి మినప్పప్పు తీసుకుని రెండు మూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి సుమారు 5 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- మినప్పప్పు సగం నానినాక మరో గిన్నెలోకి శనగపప్పు తీసుకుని కడిగి నీళ్లు పోసి ఈ పప్పును రెండు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- మినప్పపు, శనగపప్పు మంచిగా నానినాక ఈ రెండింటిని ఒకటే గిన్నెలోకి తీసుకుని నీటిని వంపేసి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి ఓ 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్ట్స్రా నీళ్లు పోతాయి.
- ఈలోపు మిక్సీజార్లోకి తొడిమలు తీసిన పచ్చిమిర్చి, పొట్టు తీసి సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్క, కరివేపాకు, మిరియాలు, జీలకర్ర వేసి మరీ మెత్తగా, మరీ బరకగా కాకుండా కాస్త మీడియంగా గ్రైండ్ చేసుకుని వెడల్పాటి బేషన్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి వడకట్టిన పప్పును కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ మరీ బరకగా, మరీ మెత్తగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్లో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంటే రుబ్బిన పప్పును కొద్దిగా తీసుకుని ముద్దలాగా చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా రావాలి. మరీ మెత్తగా చేస్తే ఇలా రాదు. కాబట్టి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసిన పప్పును బేషన్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పప్పును ఇదే పద్ధతిలో రుబ్బుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఆ పప్పులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, బియ్యప్పిండి వేసి అంతా కలిసేలా అంటే పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం కూడా పప్పుకు పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేకి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగేలోపు బటర్ పేపర్ మీద నూనె అప్లై చేసి పిండిని తీసుకుని రౌండ్గా చేసుకుని మధ్యలో హోల్ పెట్టుకోవాలి. అంటే గారెల లెక్క. ఇలా ఓ నాలుగైదు చేసి పెట్టకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న చెక్కలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేగే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఈ చెక్కలు మంచిగా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని చెక్కలుగా చేసుకుని నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాక తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- ఇవి మొత్తం చల్లారినాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే మినప చెక్కలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
