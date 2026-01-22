పాతకాలం నాటి "మినప పులుసు" - పుల్లగా, తియ్యగా భలేగా ఉంటుంది!
మినపప్పుతో టిఫిన్స్, పిండి వంటకాలే కాదు - ఇలా నోరూరించే చారు చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 11:38 AM IST
Minapa Pulusu Making in Telugu : మినప్పప్పుని ఎక్కువగా ఇడ్లీ, దోసె, వడ రెసిపీల్లో వాడతారు. లేదంటే పిండి వంటల్లో యూజ్ చేస్తారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మినప పులుసు. పాతకాలంలో ఎక్కువగా చేసుకునే ఈ రెసిపీ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. దీనిని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా చేసుకోవచ్చు. ఇది నోటికి పుల్లపుల్లగా, తియ్యతియ్యగా కొత్త రుచినిస్తుంది. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రుచికరమైన అమ్మమ్మల కాలం నాటి మినప పులుసు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
తోటకూరతో కర్రీలే కాదు ఇలా "చెక్కలు" చేసుకోండి - ఈజీగా, అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - 6 స్పూన్లు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- బెల్లం తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 5
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 2
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత కప్పు పరిమాణంలో చింతపండు గుజ్జును తీసి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, ఐదు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఆరు స్పూన్ల మినపప్పు వేయాలి. పప్పు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం దీనిని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు గిన్నెలో చింతపండు గుజ్జు, సరిపడా నీళ్లు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం తురుము, ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపపొడిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
- అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి బాగా వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న పులుసులో వేసి అంతా కలిసిలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే పుల్లపుల్లగా, తియ్యగా నోరూరించే అమ్మమ్మల కాలం నాటి మినప పులుసు తయారైనట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు!
పండక్కి కరకరలాడే "రిబ్బన్ పకోడీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే నూనె తక్కువ పడుతుంది!
"సొరకాయ పచ్చికారం చట్నీ" - ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించే రుచి కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!