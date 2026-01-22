ETV Bharat / offbeat

పాతకాలం నాటి "మినప పులుసు" - పుల్లగా, తియ్యగా భలేగా ఉంటుంది!

మినపప్పుతో టిఫిన్స్, పిండి వంటకాలే కాదు - ఇలా నోరూరించే చారు చేయండి!

Minapa Pulusu
Minapa Pulusu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Minapa Pulusu Making in Telugu : మినప్పప్పుని ఎక్కువగా ఇడ్లీ, దోసె, వడ రెసిపీల్లో వాడతారు. లేదంటే పిండి వంటల్లో యూజ్ చేస్తారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మినప పులుసు. పాతకాలంలో ఎక్కువగా చేసుకునే ఈ రెసిపీ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. దీనిని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా చేసుకోవచ్చు. ఇది నోటికి పుల్లపుల్లగా, తియ్యతియ్యగా కొత్త రుచినిస్తుంది. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రుచికరమైన అమ్మమ్మల కాలం నాటి మినప పులుసు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Minapa Pulusu
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 6 స్పూన్లు
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • బెల్లం తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - కొంచెం
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఆయిల్ - 1 టేబుల్​స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 2
Minapa Pulusu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత కప్పు పరిమాణంలో చింతపండు గుజ్జును తీసి పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, ఐదు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
Minapa Pulusu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఆరు స్పూన్ల మినపప్పు వేయాలి. పప్పు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం దీనిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు గిన్నెలో చింతపండు గుజ్జు, సరిపడా నీళ్లు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం తురుము, ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపపొడిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
  • అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
Minapa Pulusu
చింతపండు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి బాగా వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న పులుసులో వేసి అంతా కలిసిలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే పుల్లపుల్లగా, తియ్యగా నోరూరించే అమ్మమ్మల కాలం నాటి మినప పులుసు తయారైనట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు!

