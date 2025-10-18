ETV Bharat / offbeat

"ఇన్​స్టెంట్ రాగి దోసెలు" - అప్పటికప్పుడు పిండి కలిపి తయారు చేయడమే!

రాగి పిండితో హెల్దీగా ఇలా తినేయండి - ఎవ్వరైనా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

ragi_dosa_recipe_in_telugu
ragi_dosa_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
RAGI DOSA RECIPE IN TELUGU : రాగి పిండి, రాగి రొట్టె, రాగి జావ, రాగి సంగటి! ఇలా రాగి పిండితో ఎన్నో రకాల వంటలు తయారు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇంట్లో పిండి ఉంటే చాలు అప్పటికప్పుడు రాగి దోసె వేసుకుని టేస్టీగా, హెల్దీగా తినేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి రాగి పిండితో ఇన్​స్టెంట్​గా దోసె వేసుకుని తినేయండి.

ragi_dosa_recipe_in_telugu
ragi_dosa_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి - 1 గ్లాసు
  • బొంబాయి రవ్వ - పావు గ్లాసు
  • బియ్యం పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - పావు కప్పు
ragi_dosa_recipe_in_telugu
ragi_dosa_recipe_in_telugu (Getty images)

చట్నీ కోసం :

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి - 6
  • చింతపండు - చిటికెడు
  • బెల్లం - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 5
ragi_dosa_recipe_in_telugu
ragi_dosa_recipe_in_telugu (Getty images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - కొద్దిగా
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - చిటికెడు

తయారీ విధానం :

  • మిక్సింగ్​ బౌల్ లోకి 1 గ్లాసు రాగి పిండి తీసుకోవాలి. అందులో పావు గ్లాసు బొంబాయి రవ్వ, 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు కప్పు పెరుగు, సరిపడా నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా పోస్తూ విస్కర్​తో కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా దోసె పిండి మాదిరిగా రాగి పిండిని ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు దోసెల్లోకి చట్నీ ప్రిపేర్ చేయడానికి మిక్సీ జార్​లోకి అర కప్పు ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి. చింతపండు బెల్లం తురుమును వేసుకోవాలి.
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ వేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఐదారు ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుని మరో సారి బాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
ragi_dosa_recipe_in_telugu
ragi_dosa_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
  • ఈ చట్నీలోకి పోపు కోసం కడాయిలో నూనె, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, కరివేపాకు వేసుకుని బాగా వేయించిన తర్వాత చిటికెడు ఇంగువ వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా చట్నీ వేసుకుని కలపాలి.
  • మూత పెట్టి 3 నిమిషాల పాటు పచ్చివాసన పోయే వరకు ఉడికించుకుంటే చాలు. ఘుమఘుమలాడే టేస్టీ టమోటా చట్నీ రెడీగా ఉంటుంది. ఈ చట్నీ దోసెల్లోకి ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది.
  • ఇపుడు దోసె పిండిని మరో సారి బాగా కలిపి కొద్దిగా బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. బేకింగ్ పౌడర్ లేకున్నా ఇబ్బంది లేదు.
  • స్టవ్​పై పెనం వేడెక్కిన తర్వాత స్పూన్ నూనె స్ప్రెడ్ చేసుకుని గరిటెతో దోసె పిండి వేసుకుని కాస్త మందంగానే వేసుకోవాలి.
  • ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపు కాల్చుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

