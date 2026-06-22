రంగును బట్టి "రహదారులు" తెలుసుకోవచ్చు! - ఒక్కో కలర్కు ఒక్కో అర్థం!
-రోడ్డుపై కనిపించే మైలురాళ్ల వెనుక ఆసక్తికర విషయాలు - గూగుల్ మ్యాప్స్, జీపీఎస్ లేని కాలంలోనే ప్రయాణికుల కోసం అద్బుతమైన వ్యవస్థ ఏర్పాటు!
Published : June 22, 2026 at 4:24 PM IST
Milestones Colours Meaning: ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఏదో ఒక సమయంలో ప్రయాణాలు చేస్తూనే ఉంటాం. స్కూల్, కాలేజీ, ఆఫీస్ సహా ఇతర అవసరాల కోసం రోడ్డు మీదకు వెళ్తూనే ఉంటాం. అయితే ఇలా ప్రయాణాలు చేసే సమయంలో మనకు రోడ్డు పక్కన కొన్ని మైలురాళ్లు కనిపిస్తుంటాయి. చాలా మంది వీటిని కేవలం డిస్టెన్స్ కోసం మాత్రమే చూస్తుంటారు. కానీ ఆ మైలు రాళ్లకు వేసిన ఒక్కో రంగుకు ఒక్కో అర్థముందంటున్నారు నిపుణులు. గూగుల్ మ్యాప్స్, జీపీఎస్ లేని కాలంలోనే ప్రయాణికుల కోసం భారత ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన 'దేశీ జీపీఎస్' వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిందని.. అదే ఈ మైలు రాళ్లు అని చెబుతున్నారు. మరి సాధారణంగా మైలు రాళ్లపై ఏఏ రంగులు ఉంటాయి? వాటి అర్థాలు ఏంటి అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పసుపు రంగు: రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు పైన పసుపు రంగు, కిందన తెలుపు రంగుతో ఓ రాయి కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ రంగు మైలు రాయి జాతీయ రహదారులను సూచిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ రోడ్లు రాష్ట్రాలను , ప్రధాన నగరాలను కలుపుతాయట. ఇక వీటిని నేషనల్ హైవేస్ ఆథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా పర్యవేక్షిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
ఆకుపచ్చ: రోడ్డు పక్కన కనిపించే మైలు రాయి పై భాగంలో ఆకుపచ్చ రంగు ఉంటే అవి రాష్ట్ర పరిధిలోనివని అర్థమంటున్నారు. ఈ రోడ్లు రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాలు, ముఖ్య పట్టణాలను కలుపుతాయంటున్నారు. ఈ రోడ్ల నిర్వహణను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందని చెబుతున్నారు.
నలుపు లేదా తెలుపు : రోడ్డు మీద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అచ్చం తెలుపు లేదా నలుపు రంగులు కనిపిస్తే అవి జిల్లాల మధ్య ఉన్న రోడ్లను సూచిస్తాయంటున్నారు. అంటే నగరాలు, పట్టణాలను కలిపే రోడ్లు ఇవీ. వీటిని స్థానిక సంస్థలు, జిల్లా యంత్రాంగం నిర్వహిస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు.
నారింజ రంగు: రోడ్డు పక్కన కనిపించే ఆరెంజ్ రంగు మైలు రాళ్లు గ్రామాలు, పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రోడ్లను సూచిస్తాయట. ఈ రోడ్లను గ్రామీణాభివృద్ధి పథకాలు అంటే ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన వంటి కింద నిర్మిస్తుంటారని చెబుతున్నారు.
ఈ రంగులకూ అర్థముంది: రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు పైన చెప్పిన పసుపు, తెలుపు, నారింజ, ఆకుపచ్చ రంగులు ఎక్కువ చూసుంటాం. కానీ ఇతర రంగులు కూడా కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందులో
- రోడ్డుపై వెళ్తుండగా రెడ్ కలర్ మైల్ స్టోన్ కనిపిస్తే ముందర రైల్వే లైన్ లేదా రైల్వే క్రాసింగ్ ఉందని అర్థమట. దీంతో వాహనదారులు స్పీడ్ తగ్గించి నిధానంగా వెళ్లాలని అర్థం.
- ప్రయాణాల సమయంలో బ్లూ కలర్ రాయి కనిపిస్తే సమీపంలో విమానాశ్రయం ఉందని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
- గోధుమ రంగుతో ఉన్న రాయి కనిపిస్తే సమీపంలో పోర్ట్ లేదా కోస్టల్ ఏరియా ఉన్నట్లు సూచని అని చెబుతున్నారు.
- మైలురాయి పై భాగంలో బూడిద రంగు ఉంటే, సమీపంలో పెద్ద వంతెన, ఫ్లైఓవర్ లేదా భారీ కట్టడం రాబోతుందని అర్థం.
ఈ గీతలకు ప్రత్యేక అర్థాలు: మైలు రాళ్లతో పాటు రోడ్డు మధ్యలో కనిపించే గీతలకు కూడా ప్రత్యేక అర్థాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. అందులో
- రోడ్డు మధ్యలో కాస్త గ్యాప్తో వైట్ కలర్ లైన్లు ఉంటాయి. అంటే ఈ లైన్ల అర్థం ఏంటంటే మీ ముందు వెళ్తున్న వాహానాన్ని ఓవర్టేక్ చేయవచ్చు. అయితే ఇలా వాహనాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్లేటప్పుడు ఎదురుగా ఇతర వాహనాలు రావడం లేదని గమనించుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు.
- రోడ్డు మధ్యలో పసుపు రంగులో ఒకటే గీత ఉంటే ఈ రోడ్డుపై ఓవర్టేక్ చేయడం నిషిద్ధం అన్నట్లు. అంటే మీకు కేటాయించిన లైన్లోనే ప్రయాణం సాగించాలి.
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