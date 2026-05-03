రోడ్లపై గీతలు, పక్కన మైలు రాళ్లకు ఆ రంగులెందుకు? - వాటి మీనింగ్ ఎంటో తెలుసా?
ప్రాంతాల వారీగా రహదారులు - ప్రతి దానికో పరమార్థం ఉందని తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 12:29 PM IST
Milestone Colours and Markings Lines Decoded : సాధారణంగా రహదారులపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వివిధ రంగుల్లో మైలురాళ్లు కనిపిస్తుంటాయి. ఇవేకాక రోడ్డు మధ్యలో తెలుపు, పసుపు రంగుల్లో ఉండే కొన్ని రకాల గీతలను కూడా గమనించే ఉంటారు. ఇవి కూడా ఆ ప్రాంతంతో పాటు రోడ్డు స్థితుగతుల ఆధారంగా వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి. మరి ఇవి ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు? వీటి అర్థమేంటి? అనే తదితర వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆకుపచ్చ- తెలుపు : రోడ్డుపై ప్రయాణించేటప్పుడు మనకు ఆకుపచ్చ-తెలుపు రంగు మైలురాయి కనిపిస్తే మనం రాష్ట్ర రహదారిపై జర్నీ చేస్తున్నట్లుగా తెలుసుకోవాలి. రాష్ట్ర పరిధిలోని రోడ్లకు ఇదే రంగు మైలురాళ్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మిస్తుంది.
పసుపు- తెలుపు : రహదారిపై పసుపు-తెలుపు రంగులో మైలు రాయి కనిపిస్తే అది నేషనల్ హైవేగా భావించాలి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జాతీయ రహదారులపై పసుపు-తెలుపు రంగులోనే మైలు రాళ్లు ఉంటాయి. వీటిని పూర్తిగా కేంద్రమే నిర్మిస్తుంది.
నీలం/నలుపు- తెలుపు : ఈ రంగుతో గల మైలురాయి మనకు కనిపిస్తే మనం జిల్లా రోడ్లపై ప్రయాణిస్తున్నట్లు లెక్క. ఇది ప్రధాన పట్టణాలు, మున్సిపాలిటీలను కలుపుతుంది. ఈ రహదారులను పట్ణణాభివృద్ధి లేదా నగర అభివృద్ధి శాఖలు నిర్మిస్తాయి.
నారింజ- తెలుపు : ఈ రంగులో ఉండే మైలురాళ్లు గ్రామీణ ప్రాంతాలను కలుపుతాయి. ఇవి పూర్తిగా గ్రామాలకు చెందినవి. ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన రోడ్లపై ఇలాంటి మైలు రాళ్లు కనిపిస్తుంటాయి. వీటి నిర్మాణాలను స్థానిక సంస్థలు చూసుకుంటాయి.
రహదారులపై గీతలు - వాటి అర్థాలు :
తెల్లటి గీత : రోడ్డు చివర పొడవాటి తెల్లటి గీత అంటే అది రహదారి అంచును సూచిస్తుంది. అత్యవసర సమయంలో తప్ప వీటిని దాటి వెళ్లకూడదని గ్రహించాలి.
పసుపు గీత : ఒకవేళ రహదారి అంచున పసుపు గీత ఉంటే, అక్కడ వాహనాలను నిలపడం లేదా పార్క్ చేయడం పూర్తిగా నిషేధమని అర్థం.
బ్రోకెన్ లైన్పై బాణం గుర్తు : ఈ బాణాలు డ్రైవర్ను వెంటనే తన లైన్లోకి వెళ్లమని ఇండికేట్ చేస్తాయి. ముందు రహదారి కలవబోతోందని లేదా లేన్ ముగిసిపోతోందని ఇవి హెచ్చరిస్తాయి.
బ్రోకెన్ అండ్ సాలిడ్ లైన్ : రోడ్డు మధ్యలో బ్రోకెన్ అండ్ సాలిడ్ లైన్ గుర్తు ఉన్నట్లయితే వాటిలో మీ వైపు బ్రోకెన్ లైన్ ఉంటే మీరు ఓవర్టేక్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ మీ వైపు సాలిడ్ లైన్ ఉంటే మీరు ఓవర్టేక్ చేయడానికి వీల్లేదని అర్థం.
జిగ్జాగ్ లైన్స్ : సాధారణంగా పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు లేదా జీబ్రా క్రాసింగ్ల వద్ద రోడ్లపై జిగ్జాగ్ లైన్స్ కనిపిస్తుంది. వీటి అర్థం స్పీడ్ తగ్గించమని అదేవిధంగా ఇక్కడ పార్కింగ్ లేదా ఓవర్టేకింగ్ అనుమతి లేదని గ్రహించాలి.
నిచ్చెన ఆకారపు లేన్ మార్కింగ్ : ఏదైనా రోడ్డు అంచుల వెంబడి నిచ్చెన ఆకారపు లేన్ మార్కింగ్ ఉన్నట్లయితే అటువైపు వాహనాలు వెళ్లకూడని ప్రాంతాలు అని అర్థం. ఇవి పాదచారుల రక్షణకు లేదా బఫర్ జోన్లుగా పనిచేస్తాయి.
సాలిడ్ లైన్(పొడవాటి గీత) : రహదారి మధ్యలో సాలిడ్ లైన్(పొడవాటి గీత) ఉన్నట్లయితే దాని అర్థం ఓవర్టేక్ చేయడానికి లేదా లేన్ మారడానికి అనుమతి లేదని గ్రహించాలి. సాధారణంగా ములుపులు, కొండ ప్రాంతాల వద్ద ఇవి ఉంటాయి.
డబుల్ సాలిడ్ లైన్(రెండు పొడవాటి గీతలు) : రోడ్డు మధ్యలో డబుల్ సాలిడ్ లైన్(రెండు పొడవాటి గీతలు) ఉంటే అది చాలా కఠినమైన నిబంధన అని గుర్తించాలి. రహదారి ఖాళీగా ఉన్నట్లు అనిపించినా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాహనదారులు గీత దాటి ఓవర్టేక్ చేయరాదు. ఇది వర్చువల్ డివైడర్ లాంటిది.
బ్రోకెన్ లైన్స్ : రోడ్లపై ఒకే గీతకు మధ్యమధ్యలో ఖాళీలు(బ్రోకెన్ లైన్స్) ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. ఇవి రెండు వైపులా రాకపోకలు సాగించే రోడ్లపై లేన్లను సూచిస్తాయి. ఎదురుగా వెహికల్స్ రానప్పుడు లేదా రహదారి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, జాగ్రత్తగా పక్క లేన్లోకి వెళ్లి ఓవర్టేక్ చేయవచ్చు. లైన్ల మధ్య దూరం తగ్గితే ముందు ప్రమాదకరమైన మలుపు లేదా ట్రాఫిక్ మార్పు ఉందనే సంకేతాన్ని ఇస్తుంది.
స్ట్రిప్డ్ మీడియన్ : రహదారి మధ్యలో స్ట్రిప్డ్ మీడియన్(నిచ్చెన ఆకారపు గీతలు) ఉన్నట్లయితే ఆ గీతలు ఉన్న చోట వాహనాన్ని నడపకూడదు. ఇది ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడానికి, ప్రధాన రోడ్డు నుంచి బై-రోడ్ విడిపోయే చోట రక్షణ కోసం గీస్తారు. ఇక్కడ వేగం తగ్గించడం చాలా ముఖ్యమని అర్థం.
