కొత్త జుట్టు ప్రాప్తిరస్తు! - బట్టతల బాధితులను ఆదుకునే ఆలయం!
- వందల ఏళ్లుగా పూజలు చేస్తున్న భక్తులు - ప్రతిఏటా మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న వేలాది మంది!
Published : March 28, 2026 at 10:41 AM IST
Mikami Temple in Japan : భక్తులు ఏ దేవాలయానికి వెళ్లినా ఏం కోరుకుంటారు? ఆరోగ్యం బాగుండాలని కోరుకుంటారు. లేదంటే ఆదాయం ఎక్కువగా కావాలని వేడుకుంటారు. సుఖం, సంతోషం దక్కాలని ప్రార్థిస్తారు. కానీ, నెత్తిమీద జుట్టు ఊడిపోవద్దని పొర్లు దండాలు పెట్టడం మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఊడిపోయిన జుట్టు తిరిగి మొలకెత్తాలని మొర పెట్టుకోవడం ఎక్కడైనా చూశారా? ఇప్పుడు, ఇక్కడ మీరు అలాంటి దేవాలయాన్ని చూడబోతున్నారు. అలాగని ఇదేదో ఊరూపేరూ లేని గుడి అనుకుంటే మీరు నాలుక కొరుక్కోవాల్సిందే. ఇది ఎంతో ఫేమస్ అయిన టెంపుల్! భక్తులు భారీగా తరలివస్తుంటారు. మరి, ఇంత ప్రముఖమైన ఆ జుట్టు ఆలయం ఎక్కడ ఉంది? ఇంతకీ ఆ గుళ్లో ఉండే దేవుడు ఎవరు? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
మికామి ఆలయం :
అందం కోసం ఆరాటపడని వాళ్లు ఎవరైనా ఉంటారా? ఎవరి స్థాయిలో వాళ్లు అందంగా కనిపించాలని కోరుకుంటారు. కానీ, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోరకమైన సమస్య ఉంటుంది. కాదు కాదు.. ఎవరికి వాళ్లే సమస్యగా ఫీలవుతుంటారు. రంగు, రూపు, హైట్, వెయిట్.. ఇలా ఏదో ఒకదాన్ని ఇబ్బందిగా భావిస్తారు. అయితే, మెజారిటీ మగాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య ఏదైనా ఉందంటే అది బట్టతల మాత్రమే. దీని బారినుంచి బయట పడేందుకు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలో అంతకు మించి చేస్తారు. కానీ, చివరకు చేష్టలుడిగి సైలెంట్గా ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్లకు ఆశాకిరణంలా కనిపిస్తున్నదే "మికామి" ఆలయం! ఇది జపాన్లో ఉంది. తమ జుట్టు రాలిపోవడం ఆగిపోవాలని, బట్టతల సమస్య పరిష్కారం కావాలని భక్తులు మొక్కుతుంటారిక్కడ!
ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్కటి :
క్యోటో నగరానికి సమీపంలోని "అరాషియామా బాంబూ" అనే ఫారెస్ట్ ఉంది. ఈ అడవి మధ్యలోనే మికామి టెంపుల్ ఉంది. జుట్టు సమస్యలను భగవంతుడికి చెప్పుకునేందుకు వెలసిన ఆలయం ప్రపంచంలో ఇదొక్కటేనట! కేవలం జపాన్ వాసులే కాకుండా ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించడానికి విదేశాల నుంచి కూడా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. తమ మొర ఆలకించాలని బట్టతల బాధితులు దేవుడిని కోరుకుంటారు!
దేవుడు ఎవరు? :
మరి, ఇంతకీ ఆ ఆలయంలో ఉండే విగ్రహం ఎవరిదో తెలుసా? జపాన్లో మొట్టమొదటి హెయిర్ డ్రెస్సర్గా భావించే "ఫుజివారా ఉనెమనోసుకే మసయుకి"ది. ఇతను జపాన్ చరిత్రలో "కమకురా" కాలానికి చెందినవాడు. క్రీస్తు శకం 1185 నుండి 1333 వరకు కమకురా కాలంగా పరిగణిస్తారు. ఈ కాలంలోనే జీవించిన మసయుకి.. జీవనోపాధి కోసం ప్రజలకు హెయిర్ కట్ చేయడం, స్టైలింగ్ చేయడాన్ని వృత్తిగా మలుచుకున్నాడు. ఈ పని చేసిన తొలి వ్యక్తి ఇతడేనని చెబుతారు. ఆ విధంగా మసయుకిని జపాన్లో "హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ వ్యవస్థాపకుడు"గా పిలుస్తారు. ఆయన టాలెంట్ను జపాన్ దేశం మొత్తం గుర్తించింది. ఆయన తదనంతరం కూడా కీర్తి కొనసాగింది. ఆ విధంగానే అతడిని దేవుడిగా కొలుస్తూ "మికామీ" టెంపుల్ నిర్మించారు. ఈ గుడిని కొన్ని శతాబ్దాల క్రితమే కట్టారు.
మొక్కులు ఇలా :
ఈ గుడిలో చేసే పూజ కొంత చిత్రంగా ఉంటుంది. ఆలయానికి వచ్చిన భక్తుల తల వెంట్రుకలను కొన్నిటిని పూజారులు కత్తిరిస్తారు. వాటిని ఒక ఎన్వలోప్ (కవర్)లో పెట్టి ఇస్తారు. భక్తులు ఆ కవర్ను తీసుకొని దేవుడి వద్దకు వచ్చి ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత తీసుకెళ్లి మళ్లీ పూజారులకే ఆ కవర్ను ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుంది.
భక్తులు మాత్రమే కాదు :
ఈ ఆలయానికి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తుంటారు. వారు మాత్రమే కాకుండా ఇప్పటికే సెలూన్లు నిర్వహిస్తున్న హెయిర్ స్టైలిస్టులు, ఫ్యూచర్లో ఈ వృత్తిలోకి రావాలని కోరుకునే వారు కూడా వచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. అక్కడి నేషనల్ బ్యూటిషియన్ ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ "మికామి" ఆలయానికి వచ్చి, కోర్సులో సీటు రావాలని ప్రార్థిస్తుంటారు. ఇన్ని కారణాలతో ఈ టెంపుల్ జపాన్లో ప్రత్యేకమైన ఆలయంగా నిలిచిపోయింది. ట్రావెల్ వ్లాగర్ షెర్విన్ తాజాగా జపాన్లో పర్యటించడంతో ఈ టెంపుల్ బాగా వైరల్ అయ్యింది.