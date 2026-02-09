జుత్తు సమస్యలుంటే ఆ ఆలయానికి వెళ్తున్నారు! - పెద్దఎత్తున తరలి వస్తున్న విదేశీయులు!

ETV Bharat / offbeat

Mikami Shrine temple in Japan : గుడికి వెళ్తున్నారంటే కోరికల చిట్టా పట్టుకువెళ్లడం చాలా మందికి తెలిసిన విద్య. విద్యార్థులైతే పరీక్షలు పాసవ్వాలని, యువతీ, యువకులు డబ్బులు కావాలని, మధ్య తరగతి వాళ్లయితే ఇల్లు, కారు కొనేలా ఆశీర్వదించమని, వృద్ధులైతే అనారోగ్యం బారి నుంచి కాపాడమని కోరుకోవడం సహజం. చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఎలాంటి కోరికల్లేకుండా దైవ దర్శనం పూర్తి చేస్తుంటారు. ఇక దర్శనానికి ముందు జుత్తు తీయించుకోవడం ఆనవాయితీ. ఇదంతా పక్కన పెడితే జపాన్ లో ఓ విచిత్రమైన ఆలయం ఇపుడు హాట్ టాపిక్​గా మారింది.

జపాన్ లో మికామి ష్రైన్‌ ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులు కేవలం తమ జుట్టు రాలిపోకూడదని, కురుల సమస్యలు తొలగిపోవాలని మాత్రమే ప్రార్థిస్తారని ట్రావెల్‌ వ్లాగర్‌ షెర్విన్‌ వెల్లడించారు. ఇటీవల జపాన్‌లో పర్యటించిన ఆయన "మికామి ష్రైన్‌" ను సందర్శించడంతో భక్తుల వింత కోరిక తెలిసి ఆలయం తెగ వైరలయింది. మికామీ ఆలయం క్యోటో నగరం సమీపంలోని 'అరాషియామా బాంబూ ఫారెస్ట్‌' మధ్యలో నిర్మితమై ఉంది. ప్రపంచంలో కేవలం జుత్తు ఆరోగ్యం కోసమే ప్రత్యేకంగా వెలిసిన ఆలయం ఇదేనని జపనీయులు చెబుతుంటారు.

జుత్తుకు సంబంధించి రాలిపోవడం, చుండ్రు, బట్టతల తదితర కురుల సంబంధిత సమస్యలున్న వారితో పాటు భవిష్యత్తులో హెయిర్‌స్టైలిస్ట్‌ అవ్వాలని కోరుకునే యువత పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడికి వచ్చి దర్శించుకుంటారు. ఇక్కడ జుట్టు కోసం చేసే ప్రార్థన కాస్త విచిత్రంగా ఉంటుందని, ముందుగా ఆలయ పూజారులు భక్తుల తల వెంట్రుకలను కొన్ని కత్తిరించి ఒక ఎన్వలప్‌లో పెట్టి ఇస్తారట. భక్తులు ప్రదక్షిణలు పూర్తి చేసి దాన్ని తీసుకొని దేవుడి వద్దకొచ్చి ప్రార్థించి తిరిగి పూజారులకు ఇచ్చేయాలి. ఇలా చేస్తే జట్టు సమస్యలు తొలగిపోతాయని ఇక్కడికి వచ్చే భక్తుల నమ్మకం.

ఆలయం అసలు కథ ఏంటంటే!

జపాన్‌లో ఫుజివారా ఉనెమనోసుకే మసయుకి తొలి హెయిర్‌డ్రెస్సర్‌గా గుర్తింపు పొందారు. కుమాకురా కాలానికి చెందిన ఈయన హెయిర్‌స్టైలింగ్‌ను ఒక వృత్తిగా మార్చిన వ్యక్తిగా ఆ దేశ చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు. ఈ నేపథ్యంలో మసయుకి నైపుణ్యాన్ని, ప్రతిభను దేశం మొత్తం గుర్తించి ఆయన్ను దేవుడిగా కొలుస్తూ కొన్ని శతాబ్దాల కిందటే ఈ 'మికామీ' ఆలయాన్ని నిర్మించారు. "మికామి ష్రైన్‌" ఆలయంలో ఉండే విగ్రహం మసయుకిదే కావడం విశేషం. తమకు దారి చూపిన దేవుడు అంటూ సెలూన్‌ యజమానులు దుకాణాలను మూసివేసి మరీ ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. అక్కడి దేశస్థులతో పాటు జుట్టు సమస్యలున్న విదేశీ పర్యాటకులూ ఇక్కడికి వచ్చి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తుంటారు. అక్కడి జాతీయ బ్యుటీషియన్‌ పరీక్షలకు సిద్దమవుతున్న విద్యార్థులూ కూడా 'మికామి' ఆలయానికి వచ్చి తమకు కోర్సులో సీటు రావాలని మొక్కుతుంటారని, అందుకే జపాన్‌లో ఇదొక ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా మారిపోయిందని వ్లాగర్ షెర్విన్ వెల్లడించారు.

