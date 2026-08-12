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మీకూ ఈ 'మిడ్​నైట్ అలవాట్లు' ఉన్నాయా? - ఈ 'రూల్'​ ఫాలో అయితే గుడ్​ రిజల్ట్!

రేపటి నుంచి లైఫ్ మొత్తం మార్చుకోవాలా? - ఈ 'మిడ్​నైట్ అలవాట్ల' గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

Midnight Habits
Midnight Habits (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 2:08 PM IST

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Midnight Habits : ప్రస్తుతం మారిన జీవనశైలికి అనుగుణంగా ప్రజల ఆలోచనా విధానాలు, అలవాట్లలోనూ అనేక మార్పులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే ఉదయం అంతా చదువులు, ఉద్యోగాలు అంటూ గడిపేవారికి, అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కొన్ని పనులు అలవాటుగా మారిపోతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ 'మిడ్​నైట్ అలవాట్లు' ఏంటి? వీటిలో మీకు ఏ అలవాట్లు ఉన్నాయో ఓసారి చూడండి.

  • నేటి రోజుల్లో ఉదయం నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు అందరూ మొబైల్​ను ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇకకొందరైతే రాత్రిళ్లు పది దాటినా అదే పనిగా అర్ధరాత్రి వరకు ఫోన్ వాడుతుంటారు. అంటే, మొబైల్​లో రీల్స్ చూడడం, గతంలో ఎప్పుడో చేసిన చాట్స్ మళ్లీ చదవడం చేస్తుంటారు. అలాగే, మరికొందరు స్టేటస్​లు, గ్యాలరీలో ఫొటోలు చూసి పాత జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్తుంటారు. ఇలా మొబైల్ వాడకం చాలా మంది మిడ్​నైట్ అలవాట్లో ఒకటిగా మారిపోయిందంటున్నారు నిపుణులు.
  • కొందరు అర్ధరాత్రిళ్లు లేచి సరదాగా ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి ఏమేం ఉన్నాయో చూస్తుంటారు. రిఫ్రిజిరేటర్​లో తినడానికి ఉన్నా ఏమీ తినాలనిపించక చివరికి మంచి నీళ్లు తాగి వెళ్లిపోతారు.
  • కెరీర్, రిలేషన్​షిప్స్, ఫ్యూచర్ గురించి ఎప్పుడూ లేనన్ని ఆలోచనలు అర్ధరాత్రులే వస్తుంటాయి. దీంతో వాటి గురించి అతిగా ఆలోచిస్తూ భావోద్వేగాలకు గురవుతుంటారు. ఇది చాలా మంది మిడ్​నైట్ అలవాట్లలో ఒకటిగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • కొందరు రీల్స్, స్టేటస్​లు చూసి స్ఫూర్తి పొందుతారు. రేపటి నుంచి లైఫ్ మొత్తం మార్చుకోవాలని పెద్ద పెద్ద ప్లాన్స్ చేస్తారు. లేచాక షరా మామూలే.
  • సామాజిక మాధ్యమాల్లో బంధువులు, తెలిసిన వ్యక్తులు, గతంలో మాట్లాడిన అపరిచితుల ప్రొఫైల్స్ చూడటం, వారి పోస్టులు, లైఫ్ అప్​డేట్స్ వంటివి చెక్ చేస్తుంటారు.
  • కొంతమందికి అర్ధరాత్రి వేళే గదిని సర్దుకోవాలనిపిస్తుంటుంది. దీంతో టేబుల్స్, అల్మారా, డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ సర్దుకుంటారు. దుస్తులు మడతపెట్టుకుంటారు.
  • సంగీతం ఇష్టపడేవారు హెడ్​ఫోన్స్ పెట్టుకొని పాటలు వింటారు. ఒంటిరిగా ఉన్నవాళ్లయితే పాటలు పాడుతూ, డాన్స్ చేస్తూ ప్రశాంతతను ఫీల్ అవుతారు.
  • మరికొంతమందికి అర్ధరాత్రిళ్లే ఆకలి వేస్తుంటుంది. లేచి ఏం తినాలా అని ఆలోచిస్తారు. ఇంట్లో వండుకొని తినడమో, బయటకెళ్లి స్ట్రీట్​ఫుడ్ లాగించడమో చేస్తుంటారు. ఇలా అర్ధరాత్రిళ్లు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన అలవాటు ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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"అటామిక్‌ అలవాట్ల" పద్ధతితో గుడ్​ రిజల్ట్ :

రోజులో ఒక్కసారైనా వాకింగ్ చేయాలి, నిద్రపోయే ముందు బుక్ రీడింగ్, ప్రశాంతంగా వంట చేయాలి, కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి ఇలా చెప్పుకొంటూ పోతే ఎన్నెన్ని అలవాట్లు మన జీవనశైలిలో భాగం చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తుంటాం. కానీ, వీటిల్లో మొదలుపెట్టకుండా వదిలేసేవి కొన్నైతే, ఒకట్రెండు రోజులు చేసి వదిలేసేవి మరికొన్ని. మీదే కాదు చాలా మంది పరిస్థితి ఇదే. అలాంటి టైమ్​లో 'అటామిక్‌ అలవాట్ల పద్ధతిని' ఫాలో అయితే గుడ్ రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అనుకున్న పనులు వాయిదా వేయకుండా ఆచరణలో పెట్టవచ్చంటున్నారు.

ఈ రూల్ ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి, పరమాణువులు ఎంత చిన్నగా ఉంటాయో, మనం ప్రయత్నించే అలవాట్లూ అంతే చిన్నగా ఉండడమే. ఉదాహరణకు డైలీ వాకింగ్‌ చేయాలన్నదే మీ టార్గెట్ అయితే 10-15 నిమిషాల పాటు, కనీసం వారం రోజులైనా కంటిన్యూ చేయాలి. అప్పుడు కాలక్రమేణా అదో అలవాటుగా మారి, నడక మీ జీవితంలో భాగంగా మారుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలానే పుస్తకం చదవాలనుకుంటే కనీసం 1 లేదా 2 పేజీల్ని చదవడం టార్గెట్​గా పెట్టుకోవాలి. ఇలానే ప్రతిదీ చిన్నగా స్టార్ట్ చేస్తే క్రమేణా పెద్ద పెద్ద మార్పులూ, మంచి అలవాట్లూ మీ జీవితంలో భాగం అవుతాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

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