బార్లీతో పసందైన "తల్బినా" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - టేస్ట్ అమోఘం!
బార్లీ గింజలతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - నోటికి కొత్త రుచిని అందిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 1:58 PM IST
Talbeena Recipe Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయినా పిల్లలు, పెద్దలు ఎదైనా కొత్తది చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే మధ్య ప్రాచ్య దేశాల్లో ఫేమస్ అయినా తల్బినా. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ దీనిని ఇంట్లో చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. అంతేకాక నిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది.
ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అదేవిధంగా బంధువులు లేదా స్నేహితులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్గానూ, స్నాక్గానూ, స్వీట్గానూ అద్దిరిపోతూ నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది. మరి నోరూరించే టేస్టీటేస్టీ తల్బినా చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బార్లీ గింజలు - అర కప్పు
- పాలు - 1 లీటర్
- జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బాదం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఖర్జూరం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కుంకుమ పువ్వు - రెండు చిటికెడ్లు
- తేనె - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు బార్లీ గింజలు వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో లీటర్ పాలు పోయాలి. మిల్క్ మరుగుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన బార్లీని వేసి అర గంట సేపు ఉడికించాలి.
- బార్లీ గింజలు ఉడికిన తర్వాత రెండు చిటికెడ్ల కుంకుమపువ్వు వేయాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు, బాదం, ఖర్జూరం ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మాషర్తో ఈ మిశ్రమాన్ని మాష్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో వేసి పైన బాదం, జీడిపప్పు ముక్కలు, ఆ పైన కొద్దిగా తేనె వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ తల్బినా తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది! మరి మీకు ఈ రెసిపీని నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
- మీరు తల్బినాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బార్లీ గింజలు పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
