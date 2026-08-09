కప్పుల్లో చాయ్, ప్యాకెట్లో సాంబార్ - పెను ప్రమాదంలో ఆరోగ్యం!
- శరీరంలోని ప్రతీ అవయవంలో చేరిపోతున్న మైక్రోప్లాస్టిక్ కణాలు - ఇలా అడ్డుకట్ట వేయాలంటున్న నిపుణులు!
Published : August 9, 2026 at 10:48 AM IST
micro plastics : వేడి వేడి సాంబార్ ప్లాస్టిక్ కవర్లో! హాట్ హాట్ చాయ్ ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో! మంచి నీళ్లు ప్లాస్టిక్ బాటిల్లోనే, బిర్యానీ పొట్లాలు కవర్ ప్యాకింగ్లోనే! జీవితం మొత్తం ప్రతి అడుగులోనూ ప్లాస్టిక్ భాగమైపోయింది. ఒంట్లో చేరిపోతోంది. రక్తంలో కలిసిపోతోంది. ఆఖరికి మెదడులో దూరిపోతోంది! ఇది మానవ శరీరానికి ఎంత ముప్పు కలిగిస్తుందో చాలా మందికి తెలియడం లేదని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వాటర్ బాటిల్స్, అధికంగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, ప్యాకెట్ ఫుడ్స్ ఏవైనా సరే ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో వేసి ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇవి తినడం వల్ల అనేక మార్గాల్లో మైక్రోప్లాస్టిక్ మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్ కణాలు రక్తం, కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు, మూత్రపిండాలు వంటి అవయవాల్లోకి చేరిపోతున్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కొన్ని అధ్యయనాల్లో మెదడులోనూ మైక్రోప్లాస్టిక్ కణాల ఆనవాళ్లు గుర్తించారు.
మైక్రోప్లాస్టిక్స్ ఆరోగ్యపై చూపే తీవ్ర ప్రభావాలపై శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. అయితే, హార్మోన్ల పనితీరుపై, సంతానోత్పత్తి వ్యవస్థపై, రోగనిరోధక వ్యవస్థపై, గుండె పనితీరుపై ఇవి ప్రభావం చూపుతున్నాయని, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు కూడా వీటితో సంబంధం ఉండే అవకాశం ఉందని పలు పరిశోధనలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
మరి ఏం చేయాలి?
- మన జీవితంలో ప్లాస్టిక్ ఇప్పుడు విడదీయలేని భాగంగా మారిపోయింది. టూత్ బ్రష్షుల నుంచి కూరగాయల కవర్ల దాకా.. బాటిళ్లు, మగ్గులు అంటూ ఇళ్లంతా ఆక్రమించేసింది. కాబట్టి, దాన్ని పూర్తిగా నివారించడం కష్టం. కానీ, మన రోజువారీ జీవితంలో పలు మార్పులు చేసుకుంటే మాత్రం ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లకు బదులుగా స్టీల్, గాజు లేదా ఇతర సురక్షితమైన సీసాలను ఉపయోగించడం మంచిది.
- వేడి పానీయాలు, వేడి ఆహారాలను ప్లాస్టిక్ కప్పులు లేదా పాత్రల్లో వేయకూడదు. స్టీల్, గాజు పాత్రలకు మార్చుకోవాలి.
- అవెన్లో ఆహారాన్ని హీట్ చేసేటప్పుడు ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లకు బదులుగా అవెన్కు అనువైన గాజు లేదా పింగాణీ పాత్రలను వాడాలి.
- ఒకసారి వాడిపారేసే ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు, కప్పులు, స్పూన్ల వినియోగాన్ని తగ్గించాలి. ప్లాస్టిక్ కవర్లకు బదులుగా క్లాత్ బ్యాగ్స్ వాడాలి. గీతలు పడిన నాన్-స్టిక్ పాత్రలను వాడకూడదు.
- బయటి ప్యాకెట్ ఫుడ్స్, ప్రాసెస్డ్ ఆహారాల కంటే, మాగ్జిమమ్ ఇంట్లో తయారు చేసిన తాజా ఆహారమే తినాలి.
- టీ ఫిల్టర్లు, వెజిటబుల్ కట్టర్లు ప్లాస్టిక్ రహితమైనవి ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాంటి వాటినే కొనాలి.
- ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఎండకు లేకుండా చూసుకోవాలి. టీ బ్యాగ్లు, డిస్పోజబుల్ కప్పులు, ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ వినియోగాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించడం మంచిది. వీలైతే వాటిని వాడకుండా ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకోవాలి.
- ఈ చిన్న చిన్న మార్పులతో ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా మన శరీరం నుంచి, మన జీవితాల నుంచి తొలగించలేకపోవచ్చుగానీ, చాలా వరకు తగ్గించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
Prevention is better than cure అనేది ప్రఖ్యాత సలహా. కాబట్టి ఆరోగ్యానికి నష్టం జరిగిన తర్వాత చికిత్స తీసుకోవడానికి బదులు, ముందుగానే దాన్ని అడ్డుకోవడం మేలు. సో.. ఈ రోజే మొదలు పెట్టండి మరి!