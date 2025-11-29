సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "మెక్సికన్ పరోటా" - మైదా అవసరం లేదు! - ప్రిపరేషన్ ఈజీ!
వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పరోటా రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Published : November 29, 2025 at 5:29 PM IST
Mexican Paratha Recipe in Telugu : పని సులువు, రుచి సూపర్ అనిపించేవాటిల్లో ముందు వరుసలో ఉంటాయి పరోటాలు. అయితే, నార్మల్గా పరోటా అనగానే అందరికి ముందుగా ఆలూ పరోటానే గుర్తుకువస్తోంది. అలాగే, వీటిని మైదాపిండితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. కానీ, మైదా ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "మెక్సికన్ పరోటా". రాజ్మా గింజల స్టఫింగ్తో భలే రుచికరంగా ఉంటాయి ఈ పరోటాలు. ఇవి మంచి టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి! మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ మెక్సికన్ పరోటాలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - కప్పున్నర
- రాజ్మా గింజలు - అర కప్పు
- చీజ్ తరుగు - అర కప్పు
- జీలకర్ర - పావు చెంచా
- ఆలివ్స్ - 4
- పచ్చిమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- సన్నని టమాటా ముక్కలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - పావు చెంచా
- నూనె - తగినంత
- ఒరెగానో ఫ్లేక్స్ - కొద్దిగా
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఉప్మా" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పరోటా తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో రాజ్మా గింజలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి నాలుగైదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి రెడీ చేసుకుంటున్నట్లయితే ముందు రోజు రాత్రి నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ డిన్నర్ లేదా స్నాక్లోకి చేసుకుంటున్నట్లయితే మార్నింగ్ నానబెట్టుకోవచ్చు.
- రాజ్మా గింజలు మంచిగా నానిన తర్వాత కుక్కర్లో వేసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, మిర్చి, టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- ఐదు విజిల్స్ తర్వాత కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి వేడి నీళ్లు వంపేసి ఉడికిన రాజ్మా గింజలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో గోధుమపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, చెంచా నూనె, కొన్ని నీళ్లు వేసి పిండి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత కడాయిలో కాస్త నూనె వేసి జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి వేయించాలి. అవి వేగిన తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, మిర్చి, టమాటా ముక్కలను వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కాస్త ఉప్పు, ఒరెగానో ఫ్లేక్స్, ఉడికించి పెట్టుకున్న రాజ్మా గింజలు, ఆలివ్స్ వేసి, పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మెదిపి, ఉడికించాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉడికి దగ్గరగా అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, చీజ్ తరుగు వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలిపి దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇక్కడ రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఒరెగానో ఫ్లేక్స్, ఆలివ్స్ బయట సూపర్ మార్కెట్స్తో పాటు ఆన్లైన్లోనూ అందుబాటులో ఉంటాయి.
- రాజ్మా మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పెద్ద నిమ్మకాయంత భాగాలు చేయాలి.
- తర్వాత ఒక్కో దాన్నీ చిన్న రొట్టెగా చేసుకుని, దాని మధ్యలో రాజ్మా మిశ్రమం స్టఫింగ్ ఉండి ఉంచి, అంచులు కలిపేయాలి.
- ఆపై దాన్ని చపాతీలా ఒత్తుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటినీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని మీకు నచ్చితే కాస్త నెయ్యి లేదా నూనె వేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకుని తీసుకుంటే చాలు. అంతే, రాజ్మా స్టఫింగ్తో సరికొత్త రుచిలో "మెక్సికన్ పరోటా" రెడీ అవుతుంది!
కాల్చిన టమాటాలు, పచ్చిమిర్చితో "రసం" తయారీ - వేడివేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతమే!
కొబ్బరిపాలతో కొత్తరకం "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!