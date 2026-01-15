మెంతికూరతో ప్లఫ్ఫీ ప్లఫ్ఫీగా "పూరీలు" - నూనె పీల్చవు! - కర్రీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!
Published : January 15, 2026 at 11:19 AM IST
Methi Puri Recipe in Telugu : చక్కగా పొంగిన పూరీలు ఎదురుగా ఉన్నాయంటే నాలుగైదు లాగించేస్తాం. పిల్లల నుంచి పెద్దలు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ పూరీలను ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, మెంతికూరతో నోరూరించే "పూరీలు". ఈ పూరీలు చక్కగా పొంగడమే కాకుండా మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. వీటిని చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్గా ఉన్నాయంటూ ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఇవి నూనెను కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ మేతి పూరీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మెంతికూర - రెండు కప్పులు
- గోధుమపిండి - నాలుగు కప్పులు
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- కారం - రెండు టీస్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- నూనె - వేయించేందుకు తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మెంతికూరను తీసుకుని రెండు కప్పుల పరిమాణంలో కాడల నుంచి ఆకులను మాత్రమే తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత గిల్లుకున్న మెంతికూర ఆకులను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై దాన్ని వీలైనంత సన్నని తరుగులా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- మెంతికూరను సన్నగా తరుక్కోవడం వల్ల పూరీలు నూనెలో వేసినప్పుడు ఫ్లఫ్ఫీగా పొంగుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గోధుమపిండి, శనగపిండి, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, నాలుగైదు టీస్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని మెంతికూర తరుగు వేసుకుని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ పిండి మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్గా కలపాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ చపాతీలకు కలిపినట్టు సాఫ్ట్గా కాకుండా కాస్త గట్టిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఒకవేళ పిండిని సాఫ్ట్గా కలిపినట్లయితే పూరీలను వేయించేటప్పుడు ఆయిల్ను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి. అలాగే, త్వరగా మెత్తగా అవుతాయి.
- పిండిని సెమీ సాఫ్ట్గా కలిపిన తర్వాత అందులో మరో నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి పది నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం నానిన పిండి ముద్దను తీసుకుని మరో రెండు మూడు నిమిషాలు చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ నిమ్మకాయ సైజ్లో చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఒక్కో పిండి ఉండను నూనెలో అద్ది చపాతీ పీటపై ఉంచి పూరీలా వత్తుకోవాలి.
- ఇక్కడ పూరీని మరీ పలుచగా, మరీ మందంగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్ ఉండేలా రోల్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీకు పూరీ ప్రెస్ ఉంటే దానిపై ప్లాస్టిక్ కవర్ ఉంచి కాస్త నూనె రాసి పిండి ఉండను పెట్టి పూరీలా వత్తుకోవచ్చు.
- ఇలా పిండి ఉండలన్నింటినీ పూరీల్లా చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా క్లాత్పై తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీలను వేయించడానికి సరిపడినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా వేయించుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అలానే అన్ని పూరీలను వేయించి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, ప్లఫ్ఫీ ప్లఫ్ఫీగా నోరూరించే "మేతి పూరీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ పూరీలకు బదులుగా వీటిని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు.
